|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.2
|Якобс Ями
|5
|0.17
|Робертс Улдрикис
|5
|0.17
|Каллон Исса
|4
|0.13
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.13
|Самбисса Давид
|3
|0.1
|Бангура Алекс
|3
|0.1
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Схаутен Эрик
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Йоостен Патрик
|2
|0.07
|Тол Марко
|2
|0.07
|Худемакерс Меес
|2
|0.07
|Киш Тамаш
|1
|0.03
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (1)
|0.3
|Захави Эран
|9
|0.3
|Винисиус Карлос
|6
|0.2
|Вертессен Йорбе
|6
|0.2
|Брума Арминду
|6
|0.2
|Доан Рицу
|6
|0.2
|Гётце Марио
|4
|0.13
|Верман Йоэй
|4
|0.13
|Боскальи Оливье
|4
|0.13
|Рамальо Андре
|3
|0.1
|Мадуэке Нони
|3
|0.1
|Мвене Филипп
|3
|0.1
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.1
|Жуниор Мауро
|2
|0.07
|Тезе Джордан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Макс Филипп
|1
|0.03
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|Томас Райан
|1
|0.03
|Обиспо Армандо
|1
|0.03
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Sekou Sylla
|2
|1
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Каллон Исса
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Худемакерс Меес
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Карлос
|5
|0
|Макс Филипп
|4
|0
|Рамальо Андре
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|30
|24
|3
|3
|86 - 15
|75
|2.
|ПСВ
|30
|23
|2
|5
|75 - 35
|71
|3.
|Фейеноорд
|29
|19
|4
|6
|67 - 28
|61
|4.
|Твенте
|30
|18
|7
|5
|48 - 33
|61
|5.
|АЗ Алкмаар
|30
|18
|4
|8
|58 - 36
|58
|6.
|Витесс
|29
|13
|5
|11
|35 - 45
|44
|7.
|Утрехт
|29
|11
|9
|9
|46 - 38
|42
|8.
|Гронинген
|29
|9
|9
|11
|37 - 43
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|29
|10
|6
|13
|35 - 43
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|30
|9
|8
|13
|35 - 47
|35
|11.
|Херенвен
|30
|9
|7
|14
|29 - 40
|34
|12.
|Камбюр
|30
|10
|3
|17
|45 - 63
|33
|13.
|Хераклес
|29
|8
|6
|15
|30 - 41
|30
|14.
|Ваалвейк
|30
|6
|10
|14
|31 - 48
|28
|15.
|Фортуна Ситтард
|29
|7
|5
|17
|30 - 61
|26
|16.
|ПЕК Зволле
|30
|7
|5
|18
|24 - 44
|26
|17.
|Спарта Роттердам
|30
|5
|10
|15
|23 - 45
|25
|18.
|Виллем II
|29
|6
|5
|18
|23 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|1
|2
|54 - 8
|37
|2.
|ПСВ
|15
|12
|0
|3
|42 - 18
|36
|3.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|4.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|5.
|Твенте
|15
|9
|5
|1
|24 - 11
|32
|6.
|Утрехт
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Хераклес
|15
|7
|4
|4
|20 - 17
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|7
|1
|7
|24 - 21
|22
|9.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|10.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|11.
|Фортуна Ситтард
|14
|5
|2
|7
|17 - 26
|17
|12.
|Херенвен
|15
|5
|2
|8
|17 - 22
|17
|13.
|Камбюр
|15
|5
|1
|9
|27 - 33
|16
|14.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|15.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|16.
|Ваалвейк
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|17.
|ПЕК Зволле
|15
|3
|4
|8
|11 - 17
|13
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|15
|9
|2
|4
|33 - 16
|29
|4.
|Твенте
|15
|9
|2
|4
|24 - 22
|29
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|8.
|Гронинген
|15
|5
|3
|7
|22 - 28
|18
|9.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|10.
|Камбюр
|15
|5
|2
|8
|18 - 30
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|ПЕК Зволле
|15
|4
|1
|10
|13 - 27
|13
|14.
|Ваалвейк
|15
|2
|7
|6
|19 - 24
|13
|15.
|Спарта Роттердам
|15
|2
|4
|9
|10 - 25
|10
|16.
|Фортуна Ситтард
|15
|2
|3
|10
|13 - 35
|9
|17.
|Виллем II
|15
|2
|2
|11
|11 - 32
|8
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|20
|1
|7
|2.
|АЗ Алкмаар
|Карлссон Йеспер III
|15
|5
|8
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|15
|5
|4
|4.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|15
|0
|2
|5.
|Витесс
|Икома Луис
|13
|2
|2
|#
|Игрок
|1.
|Витесс
|Беро Матуш
|11
|1
|2.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|3.
|Утрехт
|Махер Адам
|10
|0
|4.
|Твенте
|Зерруки Рамиз
|8
|1
|5.
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|9
|0