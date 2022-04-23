94' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Какой промах! Milan Smit имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

92' Удар от ворот произведет Камбюр

92' Гутьеррес Эрик не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Ромеро Максимильяно нанес удар, мяч был парирован, но Петер Бош не удержал его в руках.

89' Доан Рицу разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

87' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

87' Отличные скиллы показывает Гакпо Коди , обводя своих соперников

87' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Камбюр выполняет удар от ворот.

80' Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

77' Жуниор Мауро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

76' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Камбюр выполняет удар от ворот.

74' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гутьеррес Эрик и попал в каркас ворот!

71' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

70' Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Худемакерс Меес получил желтую карточку от судьи

68' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Г О О О О О О Л - Гётце Марио из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

64' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Матч возобновлен

62' Рефери не любит споров - именно за это Йоостен Патрик сейчас получил желтую

61' Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Sekou Sylla получает вторую желтую карточку. Удаление.

60' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Второй тайм начался

Первый тайм

47' Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Г О О О О Л - Захави Эран забивает с правой ноги!

43' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Макс Филипп из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

39' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Sekou Sylla из команды Камбюр получает желтую после опасной игры.

37' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Доан Рицу нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

33' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Доан Рицу наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

31' Отличные скиллы показывает Доан Рицу , обводя своих соперников

31' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Каллон Исса нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

30' Sekou Sylla навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Игрок Макс Филипп из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' ПСВ выполняет удар от ворот.

27' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Опасность предотвращена - Sekou Sylla из команды Камбюр вступил в отбор удачно

25' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Sekou Sylla предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Отличные скиллы показывает Якобс Ями , обводя своих соперников

22' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет ПСВ

15' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет ПСВ

10' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран , и мяч снова в игре

7' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Йоостен Патрик из команды Камбюр забил фантастический гол правой пяткой!

2' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ПСВ начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча