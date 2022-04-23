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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 10000
Камбюр
1:2
Конец матча
ПСВ
Ход матча
2'
Йоостен Патрик
(Якобс Ями)
1:0
38'
Sekou Sylla
 
44'
1:1
Захави Эран
(Рамальо Андре)
46'
 
Сангаре Ибрахим
Верман Йоэй
60'
Sekou Sylla
 
62'
Йоостен Патрик
 
62'
Самбисса Давид
Йоостен Патрик
 
65'
1:2
Гётце Марио
(Жуниор Мауро)
69'
Худемакерс Меес
 
75'
Паулиссен Митчелл
Худемакерс Меес
 
81'
Milan Smit
Якобс Ями
 
81'
Брей Майкл
Робертс Улдрикис
 
81'
 
Ромеро Максимильяно
Захави Эран
82'
 
Гакпо Коди
Брума Арминду
90'
 
Ледесма Ричард
Доан Рицу
Статистика матча
  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 18
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Новости матча

Камбюр 4-3-3

ПСВ 4-3-3

История личных встреч

Камбюр
ПСВ

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:1
Э
6:2
К
3:2
Э
0:6
Э
1:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.2
Якобс Ями 5 0.17
Робертс Улдрикис 5 0.17
Каллон Исса 4 0.13
Маулун Робин 4 (2) 0.13
Самбисса Давид 3 0.1
Бангура Алекс 3 0.1
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Йоостен Патрик 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Киш Тамаш 1 0.03
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (1) 0.3
Захави Эран 9 0.3
Винисиус Карлос 6 0.2
Вертессен Йорбе 6 0.2
Брума Арминду 6 0.2
Доан Рицу 6 0.2
Гётце Марио 4 0.13
Верман Йоэй 4 0.13
Боскальи Оливье 4 0.13
Рамальо Андре 3 0.1
Мадуэке Нони 3 0.1
Мвене Филипп 3 0.1
Сангаре Ибрахим 3 0.1
Жуниор Мауро 2 0.07
Тезе Джордан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Прёппер Дэви 1 0.03
Томас Райан 1 0.03
Обиспо Армандо 1 0.03
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Sekou Sylla 2 1
Паулиссен Митчелл 3 0
Каллон Исса 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Худемакерс Меес 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Карлос 5 0
Макс Филипп 4 0
Рамальо Андре 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Брума Арминду 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
35
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
3
12%
5
14%
1-15
4
16%
4
11%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
7
28%
6
17%
46-60
5
20%
7
20%
61-75
3
12%
8
23%
76-90

Пропущено

35
15
20 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
14%
3
20%
1-15
5
14%
3
20%
16-30
10
29%
1
7%
31-45
4
11%
2
13%
46-60
3
9%
2
13%
61-75
8
23%
4
27%
76-90

Забито

18
41
6 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
11%
5
12%
1-15
3
17%
8
20%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
4
22%
9
22%
46-60
6
33%
4
10%
61-75
2
11%
10
24%
76-90

Пропущено

30
19
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
0
0%
4
21%
1-15
7
23%
2
11%
16-30
8
27%
5
26%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
4
13%
5
26%
61-75
8
27%
3
16%
76-90

Забито

43
76
16 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 20
7 Не забивали 2
5
12%
10
13%
1-15
7
16%
12
16%
16-30
4
9%
10
13%
31-45
11
26%
15
20%
46-60
11
26%
11
14%
61-75
5
12%
18
24%
76-90

Пропущено

65
34
35 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 20
5
8%
7
21%
1-15
12
18%
5
15%
16-30
18
28%
6
18%
31-45
7
11%
2
6%
46-60
7
11%
7
21%
61-75
16
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3
Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2
ПСВ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0
Твенте - ПСВ 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 30 24 3 3 86 - 15 75
2. ПСВ 30 23 2 5 75 - 35 71
3. Фейеноорд 29 19 4 6 67 - 28 61
4. Твенте 30 18 7 5 48 - 33 61
5. АЗ Алкмаар 30 18 4 8 58 - 36 58
6. Витесс 29 13 5 11 35 - 45 44
7. Утрехт 29 11 9 9 46 - 38 42
8. Гронинген 29 9 9 11 37 - 43 36
9. Гоу Эхед Иглс 29 10 6 13 35 - 43 36
10. НЕК Неймеген 30 9 8 13 35 - 47 35
11. Херенвен 30 9 7 14 29 - 40 34
12. Камбюр 30 10 3 17 45 - 63 33
13. Хераклес 29 8 6 15 30 - 41 30
14. Ваалвейк 30 6 10 14 31 - 48 28
15. Фортуна Ситтард 29 7 5 17 30 - 61 26
16. ПЕК Зволле 30 7 5 18 24 - 44 26
17. Спарта Роттердам 30 5 10 15 23 - 45 25
18. Виллем II 29 6 5 18 23 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 1 2 54 - 8 37
2. ПСВ 15 12 0 3 42 - 18 36
3. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
4. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
5. Твенте 15 9 5 1 24 - 11 32
6. Утрехт 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Хераклес 15 7 4 4 20 - 17 25
8. Гоу Эхед Иглс 15 7 1 7 24 - 21 22
9. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
10. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
11. Фортуна Ситтард 14 5 2 7 17 - 26 17
12. Херенвен 15 5 2 8 17 - 22 17
13. Камбюр 15 5 1 9 27 - 33 16
14. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
15. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
16. Ваалвейк 15 4 3 8 12 - 24 15
17. ПЕК Зволле 15 3 4 8 11 - 17 13
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 15 9 2 4 33 - 16 29
4. Твенте 15 9 2 4 24 - 22 29
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 15 7 2 6 25 - 21 23
8. Гронинген 15 5 3 7 22 - 28 18
9. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
10. Камбюр 15 5 2 8 18 - 30 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. ПЕК Зволле 15 4 1 10 13 - 27 13
14. Ваалвейк 15 2 7 6 19 - 24 13
15. Спарта Роттердам 15 2 4 9 10 - 25 10
16. Фортуна Ситтард 15 2 3 10 13 - 35 9
17. Виллем II 15 2 2 11 11 - 32 8
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 20 1 7
2. АЗ Алкмаар Карлссон Йеспер III 15 5 8
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 15 5 4
4. Фейеноорд Тиль Гус 15 0 2
5. Витесс Икома Луис 13 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Витесс Беро Матуш 11 1
2. Утрехт Ван дер Марел Марк 10 0
3. Утрехт Махер Адам 10 0
4. Твенте Зерруки Рамиз 8 1
5. Витесс Виттек Максимилиан 9 0
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСВ вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Камбюр: 40%, ПСВ: 60%.
  • 95'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 94'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Брей Майкл пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
  • 94'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Каллон Исса из команды Камбюр отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Какой промах! Milan Smit имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 92'
    Шмидт Доке из команды Камбюр делает отличный кросс...
  • 92'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Камбюр
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  • 92'
    Гутьеррес Эрик не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Ледесма Ричард нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Ледесма Ричард
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 91'
    Опасность предотвращена - Гутьеррес Эрик из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 91'
    Самбисса Давид из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 90'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 90'
    Контроль мяча: Камбюр: 40%, ПСВ: 60%.
  • 90'
    Шанс! Ромеро Максимильяно из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  •
  • Угловой
    89'
    Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 89'
    Ромеро Максимильяно нанес удар, мяч был парирован, но Петер Бош не удержал его в руках.
  • 89'
    Доан Рицу разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 88'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 88'
    Опасность предотвращена - Макс Филипп из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 88'
    Самбисса Давид из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 88'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 88'
    Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 88'
    Гётце Марио из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Шмидт Доке из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 87'
    Бос Питер взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Отличные скиллы показывает Гакпо Коди, обводя своих соперников
  • 87'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 87'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 86'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 85'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Самбисса Давид из команды Камбюр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 85'
    Контроль мяча: Камбюр: 38%, ПСВ: 62%.
  • 85'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    84'
    Рамальо Андре наказан за толчок Каллон Исса
  • Фол, нарушение
    83'
    Ромеро Максимильяно наказан за толчок Схаутен Эрик
  • 83'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 82'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Тактическая замена. Брума Арминду уходит с поля и его заменяет Гакпо Коди
  • 81'
    Тактическая замена. Захави Эран уходит с поля и его заменяет Ромеро Максимильяно
  • 81'
    Тактическая замена. Робертс Улдрикис уходит с поля и его заменяет Брей Майкл
  • 81'
    Тактическая замена. Якобс Ями уходит с поля и его заменяет Milan Smit
  • 81'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 80'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 80'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Камбюр: 38%, ПСВ: 62%.
  • 80'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 80'
    Доан Рицу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 80'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 79'
    Доан Рицу из команды ПСВ сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
  • 79'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 79'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 79'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 78'
    Бос Питер взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    77'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 77'
    Жуниор Мауро нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 77'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Захави Эран и Жуниор Мауро из команды ПСВ.
  • 76'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 76'
    Каллон Исса из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 76'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 76'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Тактическая замена. Худемакерс Меес уходит с поля и его заменяет Паулиссен Митчелл
  • 75'
    Контроль мяча: Камбюр: 38%, ПСВ: 62%.
  • 75'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 75'
    Опасность предотвращена - Шмидт Доке из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 75'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 74'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Макинтош Келвин
  • 73'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гутьеррес Эрик и попал в каркас ворот!
  • Угловой
    72'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 72'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 71'
    Захави Эран из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 71'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 71'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Камбюр: 37%, ПСВ: 63%.
  • Офсайд
    70'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ в офсайде
  • 70'
    Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    69'
    Худемакерс Меес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    69'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Доан Рицу.
  • 69'
    Доан Рицу из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 69'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Офсайд
    69'
    Робертс Улдрикис из команды Камбюр в офсайде
  • 68'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Захави Эран из команды ПСВ пасует в штрафную, но Бос Питер выходит и ловит мяч.
  • 67'
    Захави Эран из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 67'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 65'
    Контроль мяча: Камбюр: 35%, ПСВ: 65%.
  • 65'
    Жуниор Мауро сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О О О Л - Гётце Марио из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • Угловой
    65'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 64'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 64'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 63'
    Матч возобновлен
  • 62'
    Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Самбисса Давид
  • Желтая карточка
    62'
    Рефери не любит споров - именно за это Йоостен Патрик сейчас получил желтую
  • Травма, повреждение
    61'
    Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 61'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Sekou Sylla получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Sekou Sylla из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 60'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Камбюр: 35%, ПСВ: 65%.
  • 60'
    ПСВ начинает контратаку
  • 60'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Маулун Робин из команды Камбюр подал угловой слева.
  • 59'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 58'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 58'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Камбюр: 33%, ПСВ: 67%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Рамальо Андре из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
  • 54'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 54'
    Брума Арминду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 53'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 52'
    Гётце Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 52'
    Гётце Марио из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 52'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 51'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    50'
    Захави Эран задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Робертс Улдрикис из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Рамальо Андре
  • 50'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 50'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Доан Рицу из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 49'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 48'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Йоостен Патрик
  • 48'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 47'
    Якобс Ями из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 47'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Верман Йоэй уходит с поля и его заменяет Сангаре Ибрахим
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Камбюр: 31%, ПСВ: 69%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 44'
    Рамальо Андре сделал результативную передачу.
  • 44'
    Контроль мяча: Камбюр: 33%, ПСВ: 67%.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Захави Эран забивает с правой ноги!
  • 44'
    Рамальо Андре из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 44'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Захави Эран из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 44'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • 44'
    Макс Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Гётце Марио из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 43'
    Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Верман Йоэй из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 42'
    Опасность предотвращена - Макс Филипп из команды ПСВ вступил в отбор удачно
  • 42'
    Каллон Исса из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    41'
    Захави Эран из команды ПСВ в офсайде
  • 41'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    40'
    Sekou Sylla из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Рамальо Андре пострадал.
  • 40'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • 39'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 39'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    38'
    Sekou Sylla из команды Камбюр получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    38'
    Sekou Sylla из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Доан Рицу пострадал.
  • Фол, нарушение
    37'
    Назначен штрафной. Пострадал Каллон Исса, его свалил Гутьеррес Эрик.
  • 37'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Камбюр контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Гётце Марио из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Робертс Улдрикис
  • 35'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 35'
    Контроль мяча: Камбюр: 30%, ПСВ: 70%.
  • 34'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 34'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 34'
    Sekou Sylla выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 33'
    Доан Рицу нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 33'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 32'
    Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    32'
    Верман Йоэй из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 32'
    Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Доан Рицу наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
  • 31'
    Доан Рицу из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Каллон Исса нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.
  • 30'
    Sekou Sylla навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Доан Рицу из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Йоостен Патрик.
  • 29'
    Камбюр начинает контратаку
  • 29'
    Игрок Макс Филипп из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 28'
    Опасность предотвращена - Схаутен Эрик из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 28'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Опасность предотвращена - Sekou Sylla из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 27'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ играет в стеночку с партнером по команде. Верман Йоэй это был.
  • 26'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Брума Арминду из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Худемакерс Меес
  • 25'
    Контроль мяча: Камбюр: 32%, ПСВ: 68%.
  • 25'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Рамальо Андре из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    24'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 24'
    Sekou Sylla предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    24'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 24'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Якобс Ями, обводя своих соперников
  • 23'
    Якобс Ями из команды Камбюр идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 21'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 20'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 19'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 16'
    Шанс! Захави Эран из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 16'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
  • 15'
    Контроль мяча: Камбюр: 34%, ПСВ: 66%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 15'
    Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 15'
    Йоостен Патрик из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 15'
    Макс Филипп ошибается в защите.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Опасность предотвращена - Макинтош Келвин из команды Камбюр вступил в отбор удачно
  • 14'
    Макс Филипп из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Гётце Марио из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 13'
    Рамальо Андре из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    13'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 12'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 11'
    Каллон Исса из команды Камбюр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Камбюр: 36%, ПСВ: 64%.
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Гутьеррес Эрик
  • 8'
    Вратарь парирует удар, который нанес Захави Эран, и мяч снова в игре
  • 8'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 7'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Верман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 6'
    Рамальо Андре из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 6'
    Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Схаутен Эрик из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
  • 5'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: Камбюр: 61%, ПСВ: 39%.
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Якобс Ями сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Йоостен Патрик из команды Камбюр забил фантастический гол правой пяткой!
  • 2'
    Якобс Ями нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает пас партнеру.
  • 2'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Sekou Sylla.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Где смотреть матч Камбюр 1:2 ПСВ онлайн

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Суббота, 23 апреля
Бетис 1:1 Валенсия
Воскресенье, 24 апреля
Барселона Райо Вальекано
Понедельник, 25 апреля
Альмерия Спортинг Хихон
Пятница, 22 апреля
БАТЭ 2:1 Гомель
Ростов Спартак Москва 2.28 ЦСКА Москва Динамо Москва 3.14 Лацио Милан 1.80 Аделаида Юнайтед Перт Глори 2.02
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