Олимп-Долгопрудный

|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Александр
|4 (1)
|0.18
|Большаков Кирилл
|4 (1)
|0.18
|Ада Джозеф Ома
|2
|0.09
|Тарасенко Захар
|2
|0.09
|Щербак Артём
|1
|0.05
|Герчиков Леонид
|1
|0.05
|Янов Данила
|1
|0.05
|Сафронов Илья
|1
|0.05
|Иполе Филип
|1
|0.05
|Бахтияров Акмаль
|1 (1)
|0.05
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калмыков Амур
|11
|0.5
|Султонов Мухаммад
|8
|0.36
|Лебеденко Игорь
|6
|0.27
|Темников Иван
|3
|0.14
|Померко Алексей
|3
|0.14
|Шумских Алексей
|2
|0.09
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.09
|Енин Иван
|2
|0.09
|Евдокимов Андрей
|2
|0.09
|Рязанцев Александр
|1
|0.05
|Адаев Владислав
|1
|0.05
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.05
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николас Лоуренс Анвон
|7
|1
|Сафронов Илья
|3
|1
|Ада Джозеф Ома
|3
|1
|Кутин Денис
|4
|0
|Коротаев Александр
|4
|0
|Косянчук Роман
|4
|0
|Янов Данила
|4
|0
|Большаков Кирилл
|4
|0
|Гудков Ян
|4
|0
|Бахтияров Акмаль
|2
|1
|Щербак Артём
|2
|1
|Ставер Евгений
|3
|0
|Великородный Дмитрий
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Масимов Самир
|1
|0
|Погорелов Михаил
|1
|0
|Герчиков Леонид
|1
|0
|Никитенков Алексей
|1
|0
|Иполе Филип
|1
|0
|Тарасенко Захар
|1
|0
|Окоро Джозеф
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|7
|1
|Померко Алексей
|6
|1
|Шумских Алексей
|6
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|4
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Калмыков Амур
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|22
|14
|2
|6
|33 - 15
|44
|2.
|Факел
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|38 - 19
|43
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|22
|11
|9
|2
|42 - 25
|42
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|27 - 19
|40
|5.
|Нефтехимик
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|39 - 21
|39
|6.
|Алания
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|46 - 26
|39
|7.
|Балтика
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|29 - 19
|33
|8.
|Акрон
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 23
|32
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|24 - 26
|30
|10.
|Томь
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|28 - 35
|29
|11.
|Енисей
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|30 - 36
|28
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|22 - 23
|28
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|21 - 36
|27
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 28
|26
|15.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|12
|6
|22 - 25
|24
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 22
|24
|17.
|ПФК Кубань
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|18 - 30
|21
|18.
|Волгарь
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|14 - 25
|21
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|20 - 32
|19
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|18 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|24 - 8
|33
|2.
|Факел
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 7
|29
|3.
|Алания
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 10
|24
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|16 - 9
|24
|5.
|Акрон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|27 - 11
|23
|7.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|8.
|Томь
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 12
|21
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|24 - 10
|19
|10.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 7
|18
|11.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 16
|18
|12.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 8
|14
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 18
|12
|18.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 11
|10
|19.
|Ротор
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|6 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нефтехимик
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 14
|19
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|4.
|Алания
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|19 - 16
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|6.
|Факел
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 12
|14
|7.
|Ротор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 16
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 24
|13
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|8 - 10
|12
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 23
|12
|11.
|ПФК Кубань
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 13
|12
|12.
|Оренбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 7
|11
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 19
|11
|14.
|Волгарь
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 14
|10
|16.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|17.
|Томь
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 23
|8
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 9
|7
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|8 - 30
|6
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|2 - 15
|4
|#
|Игрок
|1.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|17
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|12
|7
|0
|3.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|11
|0
|0
|4.
|Факел
|Максимов Максим
|11
|1
|0
|5.
|Томь
|Ставпец Александр
|11
|7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|12
|0
|2.
|Томь
|Кубышкин Илья
|10
|0
|3.
|Оренбург
|Малых Андрей
|8
|1
|4.
|Балтика
|Остоич Иван
|8
|1
|5.
|Алания
|Хосонов Хетаг
|8
|1