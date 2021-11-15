  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Олимп-Долгопрудный
 
Позже
Торпедо Москва

История личных встреч

Олимп-Долгопрудный
Торпедо Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ФПД
1:0
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Олимп-Долгопрудный
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 4 (1) 0.18
Большаков Кирилл 4 (1) 0.18
Ада Джозеф Ома 2 0.09
Тарасенко Захар 2 0.09
Щербак Артём 1 0.05
Герчиков Леонид 1 0.05
Янов Данила 1 0.05
Сафронов Илья 1 0.05
Иполе Филип 1 0.05
Бахтияров Акмаль 1 (1) 0.05
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калмыков Амур 11 0.5
Султонов Мухаммад 8 0.36
Лебеденко Игорь 6 0.27
Темников Иван 3 0.14
Померко Алексей 3 0.14
Шумских Алексей 2 0.09
Самсонов Артём Владимирович 2 0.09
Енин Иван 2 0.09
Евдокимов Андрей 2 0.09
Рязанцев Александр 1 0.05
Адаев Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05

Карточки

Олимп-Долгопрудный
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николас Лоуренс Анвон 7 1
Сафронов Илья 3 1
Ада Джозеф Ома 3 1
Кутин Денис 4 0
Коротаев Александр 4 0
Косянчук Роман 4 0
Янов Данила 4 0
Большаков Кирилл 4 0
Гудков Ян 4 0
Бахтияров Акмаль 2 1
Щербак Артём 2 1
Ставер Евгений 3 0
Великородный Дмитрий 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Масимов Самир 1 0
Погорелов Михаил 1 0
Герчиков Леонид 1 0
Никитенков Алексей 1 0
Иполе Филип 1 0
Тарасенко Захар 1 0
Окоро Джозеф 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 7 1
Померко Алексей 6 1
Шумских Алексей 6 0
Самсонов Артём Владимирович 5 0
Енин Иван 5 0
Нетфуллин Равиль 4 0
Кожемякин Олег 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Калмыков Амур 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
3
21%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
2
25%
1
7%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Забито

9
27
7 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
33%
3
11%
1-15
4
44%
4
15%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
11%
6
22%
61-75
1
11%
6
22%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

18
42
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 14
7 Не забивали 2
4
22%
4
10%
1-15
6
33%
7
17%
16-30
0
0%
7
17%
31-45
1
6%
6
14%
46-60
4
22%
11
26%
61-75
3
17%
7
17%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 16
2
9%
4
16%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
6
27%
5
20%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
4
18%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Олимп-Долгопрудный
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Ротор 2:2 Акрон - Олимп-Долгопрудный 2:1
Олимп-Долгопрудный - Оренбург 0:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Факел 2:0 Балтика - Олимп-Долгопрудный 1:1 Олимп-Долгопрудный - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - Олимп-Долгопрудный 0:1 Олимп-Долгопрудный - СКА-Хабаровск 1:1 Олимп-Долгопрудный - Велес Москва 0:2 Текстильщик - Олимп-Долгопрудный 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Спартак-2 - Олимп-Долгопрудный 0:2 Олимп-Долгопрудный - ПФК Кубань 1:0 Енисей - Олимп-Долгопрудный 1:0 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0 Факел - Олимп-Долгопрудный 2:1 Краснодар-2 - Олимп-Долгопрудный 2:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0
Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2 Балтика - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Металлург Липецк 7:1 Чайка - Торпедо Москва 1:0 Волгарь - Торпедо Москва 0:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Олимп-Долгопрудный 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 22 14 2 6 33 - 15 44
2. Факел Заявка 22 13 4 5 38 - 19 43
3. Торпедо Москва Заявка 22 11 9 2 42 - 25 42
4. СКА-Хабаровск Заявка 22 12 4 6 27 - 19 40
5. Нефтехимик Заявка 22 12 3 7 39 - 21 39
6. Алания Заявка 22 11 6 5 46 - 26 39
7. Балтика Заявка 22 8 9 5 29 - 19 33
8. Акрон Заявка 22 9 5 8 24 - 23 32
9. Велес Москва Заявка 22 9 3 10 24 - 26 30
10. Томь Заявка 22 8 5 9 28 - 35 29
11. Енисей Заявка 22 8 4 10 30 - 36 28
12. КАМАЗ Заявка 22 7 7 8 22 - 23 28
13. Спартак-2 Заявка 22 8 3 11 21 - 36 27
14. Краснодар-2 Заявка 22 7 5 10 20 - 28 26
15. Ротор Заявка 22 4 12 6 22 - 25 24
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 22 5 9 8 18 - 22 24
17. ПФК Кубань Заявка 22 6 3 13 18 - 30 21
18. Волгарь Заявка 22 6 3 13 14 - 25 21
19. Текстильщик Заявка 22 4 7 11 20 - 32 19
20. Металлург Липецк Заявка 22 5 3 14 18 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 11 0 2 24 - 8 33
2. Факел Заявка 12 9 2 1 21 - 7 29
3. Алания Заявка 10 8 0 2 27 - 10 24
4. СКА-Хабаровск Заявка 11 8 0 3 16 - 9 24
5. Акрон Заявка 11 7 2 2 15 - 8 23
6. Торпедо Москва Заявка 11 6 5 0 27 - 11 23
7. КАМАЗ Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
8. Томь Заявка 11 6 3 2 15 - 12 21
9. Нефтехимик Заявка 11 6 1 4 24 - 10 19
10. Балтика Заявка 11 4 6 1 13 - 7 18
11. Велес Москва Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
12. Енисей Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
13. Краснодар-2 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
14. Спартак-2 Заявка 12 4 3 5 11 - 13 15
15. Текстильщик Заявка 12 4 3 5 18 - 17 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 10 3 5 2 9 - 8 14
17. Металлург Липецк Заявка 12 3 3 6 10 - 18 12
18. Волгарь Заявка 11 3 1 7 5 - 11 10
19. Ротор Заявка 10 1 7 2 7 - 9 10
20. ПФК Кубань Заявка 10 3 0 7 6 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нефтехимик Заявка 11 6 2 3 15 - 11 20
2. Торпедо Москва Заявка 11 5 4 2 15 - 14 19
3. СКА-Хабаровск Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
4. Алания Заявка 12 3 6 3 19 - 16 15
5. Балтика Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
6. Факел Заявка 10 4 2 4 17 - 12 14
7. Ротор Заявка 12 3 5 4 15 - 16 14
8. Енисей Заявка 13 4 1 8 17 - 24 13
9. Велес Москва Заявка 11 4 0 7 8 - 10 12
10. Спартак-2 Заявка 10 4 0 6 10 - 23 12
11. ПФК Кубань Заявка 12 3 3 6 12 - 13 12
12. Оренбург Заявка 9 3 2 4 9 - 7 11
13. Краснодар-2 Заявка 13 3 2 8 8 - 19 11
14. Волгарь Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 12 2 4 6 9 - 14 10
16. Акрон Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
17. Томь Заявка 11 2 2 7 13 - 23 8
18. КАМАЗ Заявка 9 1 4 4 4 - 9 7
19. Металлург Липецк Заявка 10 2 0 8 8 - 30 6
20. Текстильщик Заявка 10 0 4 6 2 - 15 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нефтехимик Юшин Александр 17 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 12 7 0
3. Торпедо Москва Калмыков Амур 11 0 0
4. Факел Максимов Максим 11 1 0
5. Томь Ставпец Александр 11 7 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 12 0
2. Томь Кубышкин Илья 10 0
3. Оренбург Малых Андрей 8 1
4. Балтика Остоич Иван 8 1
5. Алания Хосонов Хетаг 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2021, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 33
Олимп-Долгопрудный 6.1% (2)
X 18.2% (6)
Торпедо Москва 75.8% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимп-Долгопрудный
Ничья
Торпедо Москва
4.33
3.35
1.93
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва онлайн




Прогнозы на матч Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва

Исход игры
Олимп-Долгопрудный
6.1% (2)
Ничья
18.2% (6)
Торпедо Москва
75.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
71.88% (23)
Нет
28.13% (9)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
48.5% (16)
0:1 Торпедо Москва
18.2% (6)
1:1 Ничья
18.2% (6)
1:0 Олимп-Долгопрудный
6.1% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный