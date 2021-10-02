|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.67
|Кубица Кшиштоф
|3
|0.33
|Кравчик Пётр
|2
|0.22
|Новак Бартош
|1
|0.11
|Яницки Рафал
|1
|0.11
|Янжа Эрик
|0
|0
|Манне Аласана
|0
|0
|Подольски Лукас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|4
|0.4
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.3
|Секульски Лукаш
|3
|0.3
|Кривоцюк Антон
|2
|0.2
|Колар Марко
|1
|0.1
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.1
|Михальски Дамян
|1
|0.1
|Расак Дамиан
|1
|0.1
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|0
|Гришкевич Адриан
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|3
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Фурман Доминик
|1
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Damian Warchol
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|6
|3
|1
|22 - 6
|21
|2.
|Шлёнск
|10
|4
|5
|1
|14 - 12
|17
|3.
|Лехия Гданьск
|9
|4
|4
|1
|15 - 8
|16
|4.
|Погонь Щецин
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Ягеллония
|10
|4
|3
|3
|11 - 11
|15
|6.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|7.
|Заглембе Любин
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|8.
|Гурник Забже
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|9.
|Краковия
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|10.
|Пяст
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Сталь Мелец
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Радомьяк Радом
|10
|2
|6
|2
|11 - 10
|12
|13.
|Висла Краков
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Висла Плоцк
|10
|3
|1
|6
|17 - 17
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|16.
|Варта Познань
|9
|1
|4
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|2.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|3.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Заглембе Любин
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Гурник Забже
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Сталь Мелец
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|9.
|Шлёнск
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|10.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|11.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Висла Краков
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|14.
|Краковия
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|15.
|Брук-Бет Термалица
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Гурник Ленчна
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|17.
|Варта Познань
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|18.
|Ракув
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|2.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|6.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Погонь Щецин
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|8.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Ягеллония
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Варта Познань
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Висла Краков
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Радомьяк Радом
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Легия
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Сталь Мелец
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Висла Плоцк
|6
|0
|0
|6
|8 - 16
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лех
|Исхак Микаэль
|7
|1
|1
|2.
|Краковия
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7
|1
|0
|3.
|Гурник Забже
|Хименес Хесус
|6
|1
|2
|4.
|Ракув
|Иви Лопес
|5
|3
|2
|5.
|Ягеллония
|Имас Хесус
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Гурник Ленчна
|Гол Януш
|4
|1
|2.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|3
|1
|3.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|4.
|Пяст
|Храпек Михал
|4
|0
|5.
|Висла Краков
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0