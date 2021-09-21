53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Сами Багдади нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.

49' Янссен Рул совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Шуурс Перр из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

48' Аякс выполняет удар от ворот.

47' Самбу Бассала не смог попасть в створ ударом издали

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Второй тайм начался

Первый тайм

47' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бергёйс Стивен из команды Аякс навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

46' Отличные скиллы показывает Антони , обводя своих соперников

46' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

45' Антони нанес удар издали, а Yanick van Osch отбил его обратно в игру!

45' Плохо сыграл Янссен Рул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Антони из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

44' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Аякс выполняет удар от ворот.

42' Отличные скиллы показывает Сами Багдади , обводя своих соперников

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Отличный командный гол!

38' Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с правой ноги!

38' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Антони из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

35' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Аякс

33' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

32' Гравенберх Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Дуарте Дерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Гравенберх Райан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Г О О О О Л - Мазрауи Нуссер из команды Аякс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

27' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Тадич Душан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

23' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

23' Отличные скиллы показывает Теки Тесфальдет , обводя своих соперников

22' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Антони из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Теки Тесфальдет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Отличные скиллы показывает Антони , обводя своих соперников

21' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

20' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

19' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

17' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок Алле Себастьян из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Мартинес Лисандро из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

14' Игрок Антони из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Бергёйс Стивен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

11' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Хорошую попытку сделал Алле Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

10' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Тирпан Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Тирпан Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом

5' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

5' Антони из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.

4' Янссен Рул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

4' ШАНС! Антони вышел один на один с голкипером...

3' Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Отличные скиллы показывает Мартинес Лисандро , обводя своих соперников

2' Плохо сыграл Янссен Рул - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Анга-Лётшер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

1' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Аякс начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча