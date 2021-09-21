|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сёнтьенс Матс
|3
|0.6
|2.
|Toshio Lake
|1
|0.2
|3.
|Samy Baghdadi
|1
|0.2
|4.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|5
|0.83
|2.
|Тадич Душан
|4
|0.67
|3.
|Мазрауи Нуссер
|3
|0.5
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0.33
|5.
|Нерес Давид
|2
|0.33
|6.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.17
|7.
|Антони
|1
|0.17
|8.
|Классен Дэви
|1
|0.17
|9.
|Альварес Эдсон
|1
|0.17
|10.
|Перейра Данило II
|1
|0.17
|11.
|Гравенберх Райан
|1
|0.17
|12.
|Тимбер Юррьен
|1
|0.17
|13.
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|14.
|Блинд Дэйли
|0
|0
|15.
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Дерой
|2
|0
|2.
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|3.
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|4.
|Самбу Бассала
|1
|0
|5.
|Флемминг Зиан
|1
|0
|6.
|Samy Baghdadi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Антони
|1
|0
|2.
|Алле Себастьян
|1
|0
|3.
|Классен Дэви
|1
|0
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Аякс
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|6
|5
|1
|0
|25 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|14 - 7
|12
|3.
|Виллем II
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|4.
|Херенвен
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Фейеноорд
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Утрехт
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|8.
|Твенте
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Камбюр
|5
|2
|0
|3
|9 - 17
|6
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|4 - 13
|6
|12.
|Ваалвейк
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Спарта Роттердам
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Хераклес
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:3
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|5
|0
|0
|5
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Фортуна Ситтард
|0:3
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Витесс
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|5.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|8.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Твенте
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|11.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|3
|3.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|4
|0
|0
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|2.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|3.
|Витесс
|Беро Матуш
|3
|0
|4.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|5.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0