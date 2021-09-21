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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион: Зрители: 8333
Фортуна Ситтард
0:3
Второй тайм: 56'
Аякс

Фортуна Ситтард 4-3-3

Аякс 4-2-3-1

Ход матча
8'
Samy Baghdadi
Тирпан Микаэль
 
11'
0:1
Бергёйс Стивен
27'
0:2
Мазрауи Нуссер
(Алле Себастьян)
38'
0:3
Тадич Душан
(Блинд Дэйли)
46'
 
Кудус Мохаммед
Бергёйс Стивен
49'
Янссен Рул
 
Статистика матча
  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сёнтьенс Матс 3 0.6
2. Toshio Lake 1 0.2
3. Samy Baghdadi 1 0.2
4. Теки Тесфальдет 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 5 0.83
2. Тадич Душан 4 0.67
3. Мазрауи Нуссер 3 0.5
4. Бергёйс Стивен 2 0.33
5. Нерес Давид 2 0.33
6. Дарами Мохаммед 1 0.17
7. Антони 1 0.17
8. Классен Дэви 1 0.17
9. Альварес Эдсон 1 0.17
10. Перейра Данило II 1 0.17
11. Гравенберх Райан 1 0.17
12. Тимбер Юррьен 1 0.17
13. Мартинес Лисандро 0 0
14. Блинд Дэйли 0 0
15. Тейлор Кеннет 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Дуарте Дерой 2 0
2. Сёнтьенс Матс 1 0
3. Анга-Лётшер Мартин 1 0
4. Самбу Бассала 1 0
5. Флемминг Зиан 1 0
6. Samy Baghdadi 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Антони 1 0
2. Алле Себастьян 1 0
3. Классен Дэви 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Аякс 15% (3) 25% (5) 20% (4) 10% (2) 20% (4) 10% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Херенвен 1:0 Фортуна Ситтард Спарта Роттердам 3:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:2 Ваалвейк Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард
Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ
Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Аякс 9:0 Камбюр Спортинг Л 1:5 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 5:0 Витесс Твенте 1:1 Аякс
Аякс 5:0 НЕК Неймеген Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Аякс: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аякс 5:0 Фортуна Ситтард Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:2 Аякс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 6 5 1 0 25 - 1 16
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 7 12
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Фейеноорд 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
7. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
8. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Витесс 5 2 0 3 4 - 13 6
12. Ваалвейк 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Фортуна Ситтард 0:3 5 1 1 3 5 - 10 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 0:3 3 1 1 1 4 - 6 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
3. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
5. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
8. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
11. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Фортуна Ситтард 0:3 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Аякс Тадич Душан 4 0 3
3. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Витесс Беро Матуш 3 0
4. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
5. Хераклес Фадига Ноа 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Аякс
8.50
8.98
1.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 0:3 Аякс онлайн




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Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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