|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.25
|Киото Ромель
|6
|0.21
|Михайлович Джордже
|4
|0.14
|Торрес Хоакин
|4
|0.14
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.07
|Йонсен Бьорн
|2
|0.07
|Шуэньер Матьё
|2
|0.07
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.07
|Ibrahim Sunusi
|2
|0.07
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.07
|Пьетт Самуэль
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Струна Альяж
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Кицца Мустафа
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|10 (2)
|0.36
|Барко Эсекьель
|7 (1)
|0.25
|Морено Марселино
|7 (3)
|0.25
|Уолкс Антон
|2
|0.07
|Белло Джордж
|1
|0.04
|Хайндмен Эмерсон
|1
|0.04
|Эрнандес Рональд
|1
|0.04
|Араужо Луис
|1
|0.04
|Конвей Джексон
|1
|0.04
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|Лопез Эрик
|1
|0.04
|Леннон Брукс
|0
|0
|Малрейни Джейк
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Чол Мачоп
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Камашо Руди
|6
|2
|Струна Альяж
|6
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Пьетт Самуэль
|4
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Уотерман Джоэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соса Сантьяго
|8
|0
|Alan Franco1
|6
|0
|Морено Марселино
|5
|0
|Лопез Эрик
|4
|0
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Торрес Эрик
|2
|0
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|Уолкс Антон
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|0
|1
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дамм Хурхен
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Адамс Мохаммед
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Конвей Джексон
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|28
|10
|10
|8
|36 - 31
|40
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|28
|10
|8
|10
|38 - 36
|38
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|44 - 44
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|35 - 41
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Атланта Юнайтед
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2