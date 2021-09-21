|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|10 (1)
|0.48
|2.
|Ольсен Брандур
|4
|0.19
|3.
|Люндберг Виктор
|3
|0.14
|4.
|Аль-Хамлави Ассад
|3
|0.14
|5.
|Йенссон Расмус
|2
|0.1
|6.
|Adam Kaied
|2
|0.1
|7.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.05
|8.
|Свенссон Макс
|1
|0.05
|9.
|Карялайнен Расмус
|1
|0.05
|10.
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|11.
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|12.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|13.
|Олссон Деннис
|0
|0
|14.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бук Робин
|6
|0.3
|2.
|Омонди Эрик
|5 (1)
|0.25
|3.
|Эдквист Адриан
|5
|0.25
|4.
|Страндсатер Даниэль
|2
|0.1
|5.
|Свенссон Йеспер
|1
|0.05
|6.
|Edin Hamidovic
|1
|0.05
|7.
|Зейдан Мустафа
|1
|0.05
|8.
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.05
|9.
|Николич Марко
|1
|0.05
|10.
|Фендрих Фредрик
|1
|0.05
|11.
|Бекай Перпарим
|1
|0.05
|12.
|Люнг Даниэль
|1
|0.05
|13.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.05
|14.
|Барни Юнес
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цука Рави
|6
|0
|2.
|Лупер Вильгельм
|6
|0
|3.
|Бедварссон Бедвар
|4
|1
|4.
|Ольсен Брандур
|5
|0
|5.
|Benjamin Acquah
|3
|0
|6.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|7.
|Линдегор Андерс
|2
|0
|8.
|Йенссон Расмус
|2
|0
|9.
|Веберг Чарли
|2
|0
|10.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|11.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0
|12.
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|13.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|14.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|15.
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|16.
|Крейда Владислав
|1
|0
|17.
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|18.
|Adam Kaied
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|2.
|Бекай Перпарим
|4
|0
|3.
|Крона Себастьян
|4
|0
|4.
|Фендрих Фредрик
|2
|1
|5.
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|6.
|Дегерлунд Маркус
|0
|1
|7.
|Омонди Эрик
|1
|0
|8.
|Кваква Энок
|1
|0
|9.
|Барни Юнес
|1
|0
|10.
|Бук Робин
|1
|0
|11.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|12.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|13.
|Николич Марко
|1
|0
|14.
|Густафсон Элиас
|1
|0
|15.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|16.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|17.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|3.57% (1)
|28.57% (8)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Йёнчёпинг
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|25 - 15
|40
|2.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|21
|11
|6
|4
|30 - 15
|39
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|28 - 21
|37
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|29 - 23
|34
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 21
|34
|6.
|Норрбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|20
|9
|3
|8
|27 - 24
|30
|8.
|Эстер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|17 - 17
|27
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|23 - 26
|27
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|28 - 24
|26
|11.
|ГАИС
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|22 - 25
|23
|12.
|Вестерос
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|23 - 30
|23
|13.
|Акрополис
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|20 - 35
|21
|14.
|Васалунд
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|27 - 36
|21
|15.
|Браге
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|25 - 33
|21
|16.
|Фалькенберг
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|23 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|18 - 8
|26
|2.
|Вернаму
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|14 - 4
|26
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|14 - 6
|23
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|6.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 9
|20
|7.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|8.
|Норрбю
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|9.
|Эстер
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 7
|17
|10.
|Вестерос
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 16
|14
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|12.
|Васалунд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|14.
|Браге
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|15.
|Акрополис
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 15
|11
|16.
|ГАИС
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|2.
|Норрбю
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|4.
|Вернаму
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 17
|13
|6.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|7.
|Сундсвалль
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|8.
|Браге
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Эстер
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|7 - 10
|10
|10.
|Йёнчёпинг
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 15
|10
|11.
|Акрополис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 20
|10
|12.
|Вестерос
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|Васалунд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 20
|8
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 15
|2
|#
|Игрок
|1.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|11
|4
|3
|2.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|10
|1
|1
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|9
|0
|2
|4.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|9
|0
|2
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|6
|1
|5.
|Ландскруна
|Олссон Филип
|6
|1