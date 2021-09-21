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Швеция: Суперэттан

2021
Хельсинборг
1:0
Перерыв
Йёнчёпинг

Хельсинборг 4-2-3-1

Йёнчёпинг 4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 10 (1) 0.48
2. Ольсен Брандур 4 0.19
3. Люндберг Виктор 3 0.14
4. Аль-Хамлави Ассад 3 0.14
5. Йенссон Расмус 2 0.1
6. Adam Kaied 2 0.1
7. Лупер Вильгельм 1 0.05
8. Свенссон Макс 1 0.05
9. Карялайнен Расмус 1 0.05
10. Веберг Чарли 1 0.05
11. Benjamin Acquah 1 0.05
12. Ландгрен Андреас 0 0
13. Олссон Деннис 0 0
14. Бедварссон Бедвар 0 0
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бук Робин 6 0.3
2. Омонди Эрик 5 (1) 0.25
3. Эдквист Адриан 5 0.25
4. Страндсатер Даниэль 2 0.1
5. Свенссон Йеспер 1 0.05
6. Edin Hamidovic 1 0.05
7. Зейдан Мустафа 1 0.05
8. Дегерлунд Маркус 1 0.05
9. Николич Марко 1 0.05
10. Фендрих Фредрик 1 0.05
11. Бекай Перпарим 1 0.05
12. Люнг Даниэль 1 0.05
13. Нордстрем Элиас 1 0.05
14. Барни Юнес 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Цука Рави 6 0
2. Лупер Вильгельм 6 0
3. Бедварссон Бедвар 4 1
4. Ольсен Брандур 5 0
5. Benjamin Acquah 3 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Линдегор Андерс 2 0
8. Йенссон Расмус 2 0
9. Веберг Чарли 2 0
10. Гранквист Андреас 1 0
11. Ван ден Хурк Антони 1 0
12. Йоэльссон Калле 1 0
13. Геро Альхаджи 1 0
14. Мбо Ноэль 1 0
15. Карялайнен Расмус 1 0
16. Крейда Владислав 1 0
17. Аль-Хамлави Ассад 1 0
18. Adam Kaied 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Свенссон Йеспер 5 0
2. Бекай Перпарим 4 0
3. Крона Себастьян 4 0
4. Фендрих Фредрик 2 1
5. Зейдан Мустафа 2 0
6. Дегерлунд Маркус 0 1
7. Омонди Эрик 1 0
8. Кваква Энок 1 0
9. Барни Юнес 1 0
10. Бук Робин 1 0
11. Эдквист Адриан 1 0
12. Ламин Адам Бен 1 0
13. Николич Марко 1 0
14. Густафсон Элиас 1 0
15. Страндсатер Даниэль 1 0
16. Родеблад Лове Кевин 1 0
17. Фазал Мохаммад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 3.57% (1) 28.57% (8) 17.86% (5) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7)
 Йёнчёпинг 18.52% (5) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 18.52% (5) 14.81% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хельсинборг 1:1 Треллеборг Сирианска Эскильстуна 2:2 Хельсинборг Ландскруна 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Васалунд Эскилсминне 3:2 Хельсинборг
Акрополис 0:3 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Ландскруна Васалунд 0:1 Хельсинборг Треллеборг 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:0 Фалькенберг Хельсинборг 2:3 Вернаму Вестерос 0:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Акрополис ГАИС 0:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Норрбю Хельсинборг 0:1 Эстер Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вернаму 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Фалькенберг ГАИС 0:1 Йёнчёпинг Скильебо 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Эстер
Браге 3:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:3 Вернаму Эстер 1:0 Йёнчёпинг Фалькенберг 2:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Эргрюте 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:1 Акрополис Сундсвалль 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Йёнчёпинг: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг Хельсинборг 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Хельсинборг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 21 12 4 5 25 - 15 40
2. Хельсинборг 1:0 Заявка 21 11 6 4 30 - 15 39
3. Треллеборг Заявка 21 10 7 4 28 - 21 37
4. Ландскруна Заявка 21 10 4 7 29 - 23 34
5. Сундсвалль Заявка 20 10 4 6 29 - 21 34
6. Норрбю Заявка 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 20 9 3 8 27 - 24 30
8. Эстер Заявка 21 7 6 8 17 - 17 27
9. Эргрюте Заявка 21 6 9 6 23 - 26 27
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 20 7 5 8 28 - 24 26
11. ГАИС Заявка 20 7 2 11 22 - 25 23
12. Вестерос Заявка 21 5 8 8 23 - 30 23
13. Акрополис Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
14. Васалунд Заявка 21 6 3 12 27 - 36 21
15. Браге Заявка 21 5 6 10 25 - 33 21
16. Фалькенберг Заявка 21 5 4 12 23 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 11 8 2 1 18 - 8 26
2. Вернаму Заявка 11 8 2 1 14 - 4 26
3. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Треллеборг Заявка 10 7 2 1 14 - 6 23
5. Сундсвалль Заявка 11 7 2 2 20 - 11 23
6. Хельсинборг 1:0 Заявка 11 6 2 3 16 - 9 20
7. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
8. Норрбю Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
9. Эстер Заявка 11 4 5 2 10 - 7 17
10. Вестерос Заявка 11 3 5 3 13 - 16 14
11. Эргрюте Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
12. Васалунд Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Фалькенберг Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
14. Браге Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
15. Акрополис Заявка 10 3 2 5 8 - 15 11
16. ГАИС Заявка 9 3 1 5 10 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг 1:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
2. Норрбю Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
3. Треллеборг Заявка 11 3 5 3 14 - 15 14
4. Вернаму Заявка 10 4 2 4 11 - 11 14
5. Эргрюте Заявка 11 3 4 4 12 - 17 13
6. ГАИС Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
7. Сундсвалль Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
8. Браге Заявка 11 2 4 5 14 - 17 10
9. Эстер Заявка 10 3 1 6 7 - 10 10
10. Йёнчёпинг 0:1 Заявка 11 3 1 7 9 - 15 10
11. Акрополис Заявка 11 2 4 5 12 - 20 10
12. Вестерос Заявка 10 2 3 5 10 - 14 9
13. Ландскруна Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
14. Васалунд Заявка 11 2 2 7 12 - 20 8
15. Фалькенберг Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 9 0 2 7 5 - 15 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрбю Вукоевич Диян 11 4 3
2. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 10 1 1
3. Сундсвалль Халлениус Линус 9 0 2
4. Эргрюте Зелькович Айдин 9 0 2
5. Сирианска Эскильстуна Хольмстрём Александр Аль 9 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 6 1
5. Ландскруна Олссон Филип 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Аль-Хамлави Ассад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ольсен Брандур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Йёнчёпинг
1.66
4.70
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг онлайн




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Воскресенье, 19 сентября
Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Понедельник, 20 сентября
Барселона 1:1 Гранада
Вторник, 21 сентября
Хетафе 0:0 Атлетико М
Среда, 22 сентября
Севилья Валенсия Реал Мадрид Мальорка
Четверг, 23 сентября
Кадис Барселона
Воскресенье, 19 сентября
Боруссия Д 4:2 Унион Берлин
Воскресенье, 19 сентября
ПСЖ 2:1 Лион
Среда, 22 сентября
Монако Сент-Этьен Метц ПСЖ
Фиорентина Интер Милан 3.87 Норвич Ливерпуль 2.00 Динамо Ставрополь Динамо Москва 2.11 Аталанта Сассуоло 1.78
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