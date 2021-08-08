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США: МЛС

2021

Стадион:
Портленд Тимберс
3:2
Конец матча
Реал Солт-Лейк

Портленд Тимберс 4-3-3

Реал Солт-Лейк 4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мора Фелипе 6 0.35
2. Асприлья Дайрон 4 (1) 0.24
3. Эбобисс Жереми 4 0.24
4. Чара Йимми 2 0.12
5. Лориа Марвин 2 0.12
6. Валери Диего 2 (1) 0.12
7. Уильямсон Эрик 1 0.06
8. Туилома Билл 1 0.06
9. Паредес Кристиан 1 0.06
10. Бланко Себастьян 0 0
11. Ванранкин Хосе Карлос 0 0
12. Мабьяла Ларрис 0 0
13. Браво Клаудио III 0 0
14. Бонилья Пабло 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 8 0.47
2. Рубин Рубио 5 0.29
3. Руснак Альберт 4 (2) 0.24
4. Джулио Андерсон 3 0.18
5. Эррера Аарон 1 0.06
6. Вуд Бобби 1 0.06
7. Глэд Джастин 1 0.06
8. Чанг Майкель 1 0.06
9. Холт Эрик 1 0.06
10. Мерам Джастин 0 0
11. Руис Пабло 0 0
12. Jony Menendez 0 0
13. Броди Эндрю 0 0
14. Луис Эвертон 0 0
15. Беслер Ник 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
# Игрок      
1. Жупарич Дарио 6 0
2. Чара Диего 3 1
3. Мабьяла Ларрис 3 0
4. Браво Клаудио III 3 0
5. Валери Диего 2 0
6. Бланко Себастьян 2 0
7. Ванранкин Хосе Карлос 2 0
8. Туилома Билл 2 0
9. Асприлья Дайрон 2 0
10. Бонилья Пабло 2 0
11. Самбрано Ренсо 1 0
12. Паредес Кристиан 1 0
13. Лориа Марвин 1 0
14. Бодили Блейк 1 0
15. Уильямсон Эрик 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 5 1
2. Крейлах Дамир 4 0
3. Руис Пабло 4 0
4. Мерам Джастин 4 0
5. Луис Эвертон 4 0
6. Эррера Аарон 4 0
7. Беслер Ник 3 0
8. Руснак Альберт 2 0
9. Тоя Донни 2 0
10. Чанг Майкель 2 0
11. Холт Эрик 2 0
12. Сильва Марсело 1 0
13. Морган Эштон 1 0
14. Jony Menendez 1 0
15. Броди Эндрю 1 0
16. Очоа Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портленд Тимберс 21.74% (5) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4)
 Реал Солт-Лейк 16% (4) 16% (4) 24% (6) 8% (2) 4% (1) 32% (8)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 1:0 Даллас
Остин 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Клуб Америка 3:1 Портленд Тимберс Даллас 4:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:1 Клуб Америка Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 5:0 Маратон Маратон 2:2 Портленд Тимберс
Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Нэшвилл Реал Солт-Лейк 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 3:1 Спортинг Канзас-Сити Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас
Последние игры между собой
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс
Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 0:1 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:0 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:1 Реал Солт-Лейк

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
11. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
9. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
10. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Атланта Юнайтед Соса Сантьяго 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Мора Фелипе уходит с поля. Макгро Зак выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Валери Диего получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Чанг Майкель получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Jonathan Menendez уходит с поля. Чанг Майкель выходит вместо него
  • 81'
    Чара Йимми уходит с поля. Мабьяла Ларрис выходит вместо него
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • 76'
    Тоя Донни уходит с поля. Поудер Ноа выходит вместо него
  • 76'
    Луис Эвертон уходит с поля. Вуд Бобби выходит вместо него
  • 65'
    Асприлья Дайрон уходит с поля. Валери Диего выходит вместо него
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Мора Фелипе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    48'
    Эррера Аарон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Лориа Марвин уходит с поля. Бланко Себастьян выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Луис Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Чара Йимми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Jonathan Menendez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Асприлья Дайрон из команды Портленд Тимберс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    6'
    Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк онлайн




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Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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