|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осорио Джонатан
|3
|0.17
|2.
|Акинола Айо
|3
|0.17
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0.11
|4.
|Алтидор Жози
|2
|0.11
|5.
|Ларьи Ричи
|2
|0.11
|6.
|Посуэло Алехандро
|1
|0.06
|7.
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.06
|9.
|Гонсалес Омар
|1
|0.06
|10.
|Тсубаса Эндо
|1
|0.06
|11.
|Делеон Ник
|1
|0.06
|12.
|Лоуренс Кемар
|1
|0.06
|13.
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.06
|14.
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0.06
|15.
|Люк Сингх
|1
|0.06
|16.
|Дельгадо Марко
|1 (1)
|0.06
|17.
|Ауро Альваро
|0
|0
|18.
|Морроу Джастин
|0
|0
|19.
|Ачара Ифунаньячи
|0
|0
|20.
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Медина Хесус
|7
|0.41
|2.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.41
|3.
|Кастельянос Валентин
|6 (1)
|0.35
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.18
|5.
|Паркс Китон
|3
|0.18
|6.
|Родригес Сантьяго
|2
|0.12
|7.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.06
|8.
|Амундсен Мальте
|1
|0.06
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.06
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэдли Майкл
|5
|0
|2.
|Гонсалес Омар
|4
|0
|3.
|Завалета Эрик
|2
|1
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|5.
|Дельгадо Марко
|3
|0
|6.
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|7.
|Ауро Альваро
|2
|0
|8.
|Боно Александер
|2
|0
|9.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|10.
|Алтидор Жози
|1
|0
|11.
|Мавинга Крис
|1
|0
|12.
|Посуэло Алехандро
|1
|0
|13.
|Делеон Ник
|1
|0
|14.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|15.
|Люк Сингх
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Асеведо Николас
|4
|1
|2.
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|3.
|Тораринссон Гудмундур
|3
|0
|4.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|5.
|Шано Максим
|3
|0
|6.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|7.
|Медина Хесус
|3
|0
|8.
|Паркс Китон
|1
|1
|9.
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|10.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|11.
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|12.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|13.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|14.
|Жассон Андрес
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Нью-Йорк Сити
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|33 - 21
|37
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 23
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|32 - 18
|28
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|6
|10
|1
|25 - 15
|28
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 20
|24
|6.
|Коламбус Кру
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|21 - 23
|24
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 22
|23
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 20
|19
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|18
|3
|9
|6
|21 - 25
|18
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|11.
|Торонто
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|23 - 38
|15
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|13 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|33 - 20
|34
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 14
|33
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|28 - 27
|31
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 16
|28
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 17
|28
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|23 - 29
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 20
|21
|10.
|Даллас
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 25
|21
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|19 - 25
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 26
|18
|13.
|Остин
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 8
|19
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|21
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|8.
|Даллас
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|18 - 8
|17
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Остин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 16
|12
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 20
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 18
|9
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 16
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Торонто
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 26
|7
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 14
|11
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 11
|8
|8.
|Остин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 13
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 15
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|10 - 19
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Даллас
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 17
|4
|14.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|10
|0
|5
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|9
|2
|6
|#
|Игрок
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|5.
|Атланта Юнайтед
|Соса Сантьяго
|7
|0