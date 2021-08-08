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США: МЛС

2021

Стадион:
Торонто
2:2
Конец матча
Нью-Йорк Сити

Торонто 4-2-3-1

Нью-Йорк Сити 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Осорио Джонатан 3 0.17
2. Акинола Айо 3 0.17
3. Сотельдо Йеферсон 2 0.11
4. Алтидор Жози 2 0.11
5. Ларьи Ричи 2 0.11
6. Посуэло Алехандро 1 0.06
7. Брэдли Майкл 1 0.06
8. Маллинс Патрик 1 0.06
9. Гонсалес Омар 1 0.06
10. Тсубаса Эндо 1 0.06
11. Делеон Ник 1 0.06
12. Лоуренс Кемар 1 0.06
13. Шаффельбург Джейкоб 1 0.06
14. Присо-Мбонге Ральф 1 0.06
15. Люк Сингх 1 0.06
16. Дельгадо Марко 1 (1) 0.06
17. Ауро Альваро 0 0
18. Морроу Джастин 0 0
19. Ачара Ифунаньячи 0 0
20. Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Медина Хесус 7 0.41
2. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.41
3. Кастельянос Валентин 6 (1) 0.35
4. Хавьер Тиаго 3 0.18
5. Паркс Китон 3 0.18
6. Родригес Сантьяго 2 0.12
7. Моралес Максимильяно 1 0.06
8. Амундсен Мальте 1 0.06
9. Тораринссон Гудмундур 1 0.06
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Брэдли Майкл 5 0
2. Гонсалес Омар 4 0
3. Завалета Эрик 2 1
4. Сотельдо Йеферсон 3 0
5. Дельгадо Марко 3 0
6. Присо-Мбонге Ральф 3 0
7. Ауро Альваро 2 0
8. Боно Александер 2 0
9. Ларьи Ричи 2 0
10. Алтидор Жози 1 0
11. Мавинга Крис 1 0
12. Посуэло Алехандро 1 0
13. Делеон Ник 1 0
14. Осорио Джонатан 1 0
15. Люк Сингх 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Асеведо Николас 4 1
2. Кастельянос Валентин 5 0
3. Тораринссон Гудмундур 3 0
4. Моралес Альфредо 3 0
5. Шано Максим 3 0
6. Ибеага Себастьен 3 0
7. Медина Хесус 3 0
8. Паркс Китон 1 1
9. Моралес Максимильяно 2 0
10. Хавьер Тиаго 2 0
11. Сэндс Джеймс 2 0
12. Тиннерхольм Антон 1 0
13. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
14. Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Нью-Йорк Сити 16.13% (5) 12.9% (4) 6.45% (2) 19.35% (6) 19.35% (6) 25.81% (8)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Филадельфия Юнион 3:0 Торонто Торонто 1:1 Нэшвилл Чикаго Файр 1:2 Торонто Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 1:1 Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто Торонто 0:2 Цинциннати Нэшвилл 3:2 Торонто Торонто 2:3 Орландо Сити Коламбус Кру 2:1 Торонто Орландо Сити 1:0 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 2:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Крус Асуль 1:0 Торонто Торонто 1:3 Крус Асуль Торонто 2:2 Ванкувер Уайткэпс Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Торонто 2:1 Леон
Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Торонто: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто Нью-Йорк Сити 0:5 Торонто Торонто 2:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Торонто Нью-Йорк Сити 2:0 Торонто Нью-Йорк Сити 4:4 Торонто Торонто 0:2 Нью-Йорк Сити

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 18 11 4 3 33 - 21 37
2. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 8 4 5 32 - 18 28
4. Нэшвилл Заявка 17 6 10 1 25 - 15 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 17 7 3 7 25 - 20 24
6. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 6 5 6 23 - 22 23
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 4 7 20 - 20 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
11. Торонто Заявка 18 3 6 9 23 - 38 15
12. Чикаго Файр Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
13. Интер Майами Заявка 15 3 4 8 13 - 25 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 18 10 4 4 33 - 20 34
2. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 10 1 6 28 - 27 31
4. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 4 4 22 - 16 28
5. Филадельфия Юнион Заявка 18 7 7 4 24 - 17 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
8. Лос-Анджелес Заявка 17 6 5 6 23 - 23 23
9. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 6 6 26 - 20 21
10. Даллас Заявка 18 5 6 7 23 - 25 21
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 18 3 9 6 19 - 25 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 4 6 7 19 - 26 18
13. Остин Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 3 6 7 18 - 27 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 8 6 1 1 14 - 8 19
3. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9. Чикаго Файр Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 8 1 5 2 11 - 12 8
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 7 0 2 17 - 9 21
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 9 6 1 2 12 - 6 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 9 4 5 0 18 - 8 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Остин Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
9. Интер Майами Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
12. Нэшвилл Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
5. Колорадо Рэпидс Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
7. Реал Солт-Лейк Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин Заявка 10 2 2 6 6 - 13 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 10 0 5
3. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Орландо Сити Нани Луиш 9 2 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
2. Интер Майами Грегоре 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Атланта Юнайтед Соса Сантьяго 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Родригес Сантьяго уходит с поля. Медина Хесус выходит вместо него
  • Желтая карточка
    92'
    Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Завалета Эрик уходит с поля. Морроу Джастин выходит вместо него
  • 84'
    Посуэло Алехандро уходит с поля. Делеон Ник выходит вместо него
  • 84'
    Осорио Джонатан уходит с поля. Шаффельбург Джейкоб выходит вместо него
  • 77'
    Тажури-Шради Исмаэль уходит с поля. Моралес Максимильяно выходит вместо него
  • 77'
    Тиннерхольм Антон уходит с поля. Tayvon Gray выходит вместо него
  • 64'
    Сэндс Джеймс уходит с поля. Асеведо Николас выходит вместо него
  • 64'
    Thiago уходит с поля. Жассон Андрес выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Присо-Мбонге Ральф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Ларьи Ричи бьет в цель!
  • 46'
    Алтидор Жози уходит с поля. Ифунанячи Ачара выходит вместо него
  • 46'
    Брэдли Майкл уходит с поля. Присо-Мбонге Ральф выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Ларьи Ричи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Сотельдо Йеферсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Родригес Сантьяго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити онлайн




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Пятница, 6 августа
Бремер Бавария
Пятница, 6 августа
Монако 1:1 Нант
Суббота, 7 августа
Труа 1:2 ПСЖ
Франция Россия 1.63 Динамо Москва ЦСКА Москва 1.82 Монпелье Марсель 1.87 Текстильщик Енисей 2.65
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