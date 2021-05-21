|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|6 (2)
|0.16
|2.
|Бое Лукас
|6
|0.16
|3.
|Милья Пере
|4
|0.11
|4.
|Фернандес Хосан
|4
|0.11
|5.
|Каррильо Гидо
|3
|0.08
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.05
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.05
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.05
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Диего Гонсалес VII
|1
|0.03
|11.
|Барраган Антонио
|0
|0
|12.
|Верду Гонсало
|0
|0
|13.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|8
|0.22
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.14
|4.
|Гарсия Рауль
|5 (2)
|0.14
|5.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.11
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.08
|7.
|Сансет Ойян
|2
|0.05
|8.
|Морсильо Хон
|2
|0.05
|9.
|Капа Андер
|2
|0.05
|10.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|11.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|12.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|13.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|14.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|15.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|17.
|Ибай Гомес
|0
|0
|18.
|Гарсия Дани
|0
|0
|19.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верду Гонсало
|11
|0
|2.
|Марконе Иван
|9
|1
|3.
|Бое Лукас
|8
|1
|4.
|Барраган Антонио
|8
|0
|5.
|Фидель Чавес
|8
|0
|6.
|Милья Пере
|6
|0
|7.
|Моренте Тете
|5
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|5
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|3
|1
|11.
|Кальво Даниэль
|3
|0
|12.
|Гассанига Пауло
|3
|0
|13.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|14.
|Мохика Хоан
|3
|0
|15.
|Мфулу Оменуке
|3
|0
|16.
|Фернандес Хосан
|3
|0
|17.
|Хосема
|3
|0
|18.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|19.
|Нино Хуан
|1
|0
|20.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|21.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|9
|1
|2.
|Гарсия Рауль
|7
|2
|3.
|Гарсия Дани
|8
|0
|4.
|Лопес Унаи
|7
|0
|5.
|Весга Микель
|7
|0
|6.
|Йерай Альварес
|6
|0
|7.
|Нуньес Унай
|6
|0
|8.
|Венседор Унай
|6
|0
|9.
|Капа Андер
|5
|0
|10.
|Беренгер Алекс
|4
|0
|11.
|Юри Берчиче
|3
|0
|12.
|Кодро Кенан
|3
|0
|13.
|Морсильо Хон
|3
|0
|14.
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|15.
|Сансет Ойян
|2
|0
|16.
|Муньяин Икер
|1
|0
|17.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|18.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|19.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|20.
|Унай Симон
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|29.03% (9)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|Атлетик Б
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|34.88% (15)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|25
|8
|4
|65 - 24
|83
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|24
|9
|4
|65 - 27
|81
|3.
|Барселона
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|84 - 38
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|11
|10
|58 - 38
|59
|6.
|Бетис
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|47 - 48
|58
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|59 - 42
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|53 - 54
|53
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|47 - 65
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 47
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|Заявка
|37
|10
|12
|15
|50 - 53
|42
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|Заявка
|37
|9
|10
|18
|28 - 43
|37
|17.
|Уэска
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|34 - 53
|33
|18.
|Эльче
|Заявка
|37
|7
|12
|18
|32 - 55
|33
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|5
|16
|16
|33 - 55
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|37
|6
|12
|19
|29 - 51
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|8.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|20
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
|5.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0