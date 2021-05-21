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Испания: Ла Лига

2020-2021

Стадион:
Эльче
 
Позже
Атлетик Б

Эльче 3-4-1-2

Атлетик Б 4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 6 (2) 0.16
2. Бое Лукас 6 0.16
3. Милья Пере 4 0.11
4. Фернандес Хосан 4 0.11
5. Каррильо Гидо 3 0.08
6. Моренте Тете 2 0.05
7. Гутьеррес Хосе 2 0.05
8. Кальво Даниэль 2 0.05
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Диего Гонсалес VII 1 0.03
11. Барраган Антонио 0 0
12. Верду Гонсало 0 0
13. Хосема 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 8 0.22
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.14
4. Гарсия Рауль 5 (2) 0.14
5. Вильялибре Асьер 4 0.11
6. Лопес Унаи 3 0.08
7. Сансет Ойян 2 0.05
8. Морсильо Хон 2 0.05
9. Капа Андер 2 0.05
10. Юри Берчиче 1 0.03
11. Де Маркос Оскар 1 0.03
12. Нуньес Унай 1 0.03
13. Иньиго Мартинес 1 0.03
14. Йерай Альварес 1 0.03
15. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
16. Баленсиага Микель 0 0
17. Ибай Гомес 0 0
18. Гарсия Дани 0 0
19. Весга Микель 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Верду Гонсало 11 0
2. Марконе Иван 9 1
3. Бое Лукас 8 1
4. Барраган Антонио 8 0
5. Фидель Чавес 8 0
6. Милья Пере 6 0
7. Моренте Тете 5 0
8. Ригони Эмилиано 5 0
9. Диего Гонсалес VII 5 0
10. Гутьеррес Хосе 3 1
11. Кальво Даниэль 3 0
12. Гассанига Пауло 3 0
13. Каррильо Гидо 3 0
14. Мохика Хоан 3 0
15. Мфулу Оменуке 3 0
16. Фернандес Хосан 3 0
17. Хосема 3 0
18. Санчес-Миньо Хуан 2 0
19. Нино Хуан 1 0
20. Родригес Виктор II 1 0
21. Сифу 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 9 1
2. Гарсия Рауль 7 2
3. Гарсия Дани 8 0
4. Лопес Унаи 7 0
5. Весга Микель 7 0
6. Йерай Альварес 6 0
7. Нуньес Унай 6 0
8. Венседор Унай 6 0
9. Капа Андер 5 0
10. Беренгер Алекс 4 0
11. Юри Берчиче 3 0
12. Кодро Кенан 3 0
13. Морсильо Хон 3 0
14. Де Маркос Оскар 2 0
15. Сансет Ойян 2 0
16. Муньяин Икер 1 0
17. Вильялибре Асьер 1 0
18. Уильямс Иньяки 1 0
19. Лекуе Иньиго 1 0
20. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 9.68% (3) 9.68% (3) 29.03% (9) 19.35% (6) 19.35% (6) 12.9% (4)
 Атлетик Б 23.26% (10) 9.3% (4) 6.98% (3) 13.95% (6) 11.63% (5) 34.88% (15)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте
Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона
Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Уэска 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:2 Вальядолид Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар
Последние игры между собой
Эльче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Атлетик Б Эльче 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б
Атлетик Б 2:2 Эльче
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
8. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
9. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльче - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 5 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 114
Эльче 31.6% (36)
X 35.1% (40)
Атлетик Б 33.3% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Атлетик Б
2.17
3.72
3.58
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эльче - Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Эльче - Атлетик Б

Исход игры
Эльче
31% (35)
Ничья
35.4% (40)
Атлетик Б
33.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (33)
1:0 Эльче
21.2% (24)
1:2 Атлетик Б
20.4% (23)
2:1 Эльче
9.7% (11)
0:1 Атлетик Б
8.8% (10)
0:0 Ничья
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:2 Атлетик Б
2.7% (3)
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