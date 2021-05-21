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Испания: Ла Лига

2020-2021

Стадион:
Сельта
 
Позже
Бетис

Сельта 4-1-3-2

Бетис 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (4) 0.35
2. Мина Сантьяго 12 (1) 0.32
3. Браис Мендес 8 (1) 0.22
4. Нолито Агудо 7 0.19
5. Мальо Уго 3 0.08
6. Пейнадо Франсиско 3 0.08
7. Солари Аугусто 2 0.05
8. Мурильо Джейсон 2 0.05
9. Феррейра Факундо 1 0.03
10. Баэса Мигель 1 0.03
11. Каррейра Серхио 1 0.03
12. Денис Суарес 0 0
13. Аарон Мартин 0 0
14. Олаза Лукас 0 0
15. Тапия Ренато 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иглесиас Борха 10 (4) 0.27
2. Каналес Серхио 8 (2) 0.22
3. Тельо Кристиан 5 0.14
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.11
5. Манди Аисса 3 0.08
6. Санабрия Антонио 3 0.08
7. Хоакин Санчес 2 0.05
8. Руибаль Айтор 2 0.05
9. Хуанми Мигель 2 0.05
10. Карвалью Вилльям 2 0.05
11. Эмерсон Жуниор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Гуардадо Андрес 1 0.03
14. Виктор Руис 1 0.03
15. Гидо Родригес 1 0.03
16. Морон Лоренцо 1 0.03
17. Морено Алекс 0 0
18. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 10 1
2. Тапия Ренато 11 0
3. Денис Суарес 9 0
4. Аспас Яго 8 0
5. Мальо Уго 8 0
6. Нолито Агудо 6 0
7. Браис Мендес 6 0
8. Феррейра Факундо 4 1
9. Йокушлу Окай 4 1
10. Араухо Нестор 5 0
11. Олаза Лукас 5 0
12. Мина Сантьяго 4 0
13. Фонтан Хосе 2 1
14. Васкес Кевин 3 0
15. Айду Джозеф 3 0
16. Пейнадо Франсиско 3 0
17. Родригес Мигель 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0
24. Домингес Карлос 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 9 1
2. Гидо Родригес 10 0
3. Манди Аисса 5 2
4. Виктор Руис 8 0
5. Карвалью Вилльям 5 1
6. Фекир Набиль 5 1
7. Акуоку Поль 4 1
8. Каналес Серхио 4 0
9. Лаинес Диего 4 0
10. Миранда Хуан 4 0
11. Гуардадо Андрес 3 0
12. Бартра Марк 3 0
13. Морено Алекс 3 0
14. Браво Клаудио 2 0
15. Роблес Жоэль 2 0
16. Хоакин Санчес 2 0
17. Санабрия Антонио 2 0
18. Иглесиас Борха 2 0
19. Руибаль Айтор 2 0
20. Морон Лоренцо 2 0
21. Монтойя Мартин 0 1
22. Сидней 1 0
23. Хуанми Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 16.98% (9) 16.98% (9) 30.19% (16) 9.43% (5) 9.43% (5) 16.98% (9)
 Бетис 12.77% (6) 10.64% (5) 17.02% (8) 12.77% (6) 14.89% (7) 31.91% (15)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Барселона 1:2 Сельта Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна
Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал
Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис
Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Бетис: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Бетис 2:1 Сельта Сельта 1:1 Бетис Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Бетис Бетис 3:3 Сельта
Сельта 3:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Бетис Бетис 3:3 Сельта Сельта 1:1 Бетис Бетис 1:1 Сельта Сельта 4:2 Бетис Бетис 1:2 Сельта Бетис 1:0 Сельта Сельта 0:1 Бетис Бетис 1:1 Сельта Сельта 1:1 Бетис Сельта 1:1 Бетис Бетис 1:1 Сельта
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
8. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
9. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2021, осталось 5 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 109
Сельта 55% (60)
X 24.8% (27)
Бетис 20.2% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Бетис
3.47
4.00
2.13
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Где смотреть матч Сельта - Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Сельта - Бетис

Исход игры
Сельта
55.8% (63)
Ничья
23.9% (27)
Бетис
20.4% (23)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Сельта
34.5% (39)
1:1 Ничья
22.1% (25)
1:0 Сельта
12.4% (14)
1:2 Бетис
9.7% (11)
0:1 Бетис
8.8% (10)
2:0 Сельта
5.3% (6)
3:2 Сельта
2.7% (3)
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