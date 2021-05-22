|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|25 (5)
|1.09
|2.
|Нун Крэйг
|6
|0.26
|3.
|Меткалф Коннор
|5
|0.22
|4.
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.13
|5.
|Луна Адриан
|3
|0.13
|6.
|Джеймисон Скотт
|3
|0.13
|7.
|Геллоуэй Скотт
|2
|0.09
|8.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|9.
|Беренгер Флорен
|1
|0.04
|10.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|11.
|Цолаковски Стефан
|1
|0.04
|12.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|13.
|Гриффитс Ростин
|1
|0.04
|14.
|Naoki Tsubaki
|1
|0.04
|15.
|Рейш Нуну
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саймон Мэтт
|10 (3)
|0.43
|2.
|Куол Алоу
|7
|0.3
|3.
|Уренья Марко
|4
|0.17
|4.
|Да Силва Даниэль
|3
|0.13
|5.
|Божанич Оливер
|3 (2)
|0.13
|6.
|Jordan Smylie
|1
|0.04
|7.
|Jaden Casella
|1
|0.04
|8.
|Matthew Hatch
|1
|0.04
|9.
|Daniel Bouman
|0
|0
|10.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|11.
|Нигро Стефан
|0
|0
|12.
|Клисби Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|4
|1
|2.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|3.
|Меткалф Коннор
|4
|0
|4.
|Луна Адриан
|2
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|3
|0
|6.
|Нун Крэйг
|3
|0
|7.
|О'Нил Эйден
|3
|0
|8.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|9.
|Гуд Кёртис
|2
|0
|10.
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|11.
|Рейш Нуну
|1
|0
|12.
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|13.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|14.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|15.
|Тилио Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ruon Tongyik
|7
|0
|2.
|Саймон Мэтт
|6
|0
|3.
|Куол Алоу
|5
|0
|4.
|Роулес Кай
|3
|1
|5.
|Стенснесс Джанни
|4
|0
|6.
|Клисби Джек
|3
|0
|7.
|Уренья Марко
|1
|1
|8.
|Божанич Оливер
|2
|0
|9.
|Биригитти Марк
|1
|0
|10.
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|11.
|Нигро Стефан
|1
|0
|12.
|Миллер Льюис
|1
|0
|13.
|Daniel Bouman
|1
|0
|14.
|Jaden Casella
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|11.11% (6)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|22.22% (12)
|12.96% (7)
|20.37% (11)
|Сентрал Кост Маринерз
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|10% (3)
|26.67% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|15
|3
|5
|55 - 26
|48
|2.
|Сидней
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 35
|35
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|22
|8
|7
|7
|40 - 38
|31
|8.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|9.
|Перт Глори
|22
|9
|4
|9
|39 - 38
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|23
|4
|3
|16
|24 - 57
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Перт Глори
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|Сидней
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|3
|5
|3
|17 - 22
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|20 - 28
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|9
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0