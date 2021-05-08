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Германия: Кубок

2020-2021

Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 5 0.83
2. Хи-Чан Хван 3 0.5
3. Хайдара Амаду 2 0.33
4. Анхелиньо Хосе 1 0.17
5. Ольмо Дани 1 0.17
6. Забитцер Марсель 1 (1) 0.17
7. Форсберг Эмиль 1 0.17
8. Орбан Вилли 1 0.17
9. Сорлот Александр 0 0
10. Нкунку Кристофер 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 6 1
2. Холанн Эрлинг 3 0.5
3. Джованни Рейна 3 0.5
4. Ройс Марко 2 0.33
5. Беллингхем Джуд 2 0.33
6. Азар Торган 2 (1) 0.33
7. Джан Эмре 1 0.17
8. Хуммельс Матс 1 0.17
9. Делани Томас 0 0
10. Дауд Махмуд 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Ольмо Дани 2 0
3. Гулачи Петер 1 0
4. Анхелиньо Хосе 1 0
5. Нкунку Кристофер 1 0
6. Мукиэле Норди 1 0
7. Хи-Чан Хван 1 0
8. Хайдара Амаду 1 0
9. Юпамекано Део 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Дауд Махмуд 3 1
2. Беллингхем Джуд 2 0
3. Хуммельс Матс 1 0
4. Ройс Марко 1 0
5. Делани Томас 1 0
6. Джан Эмре 1 0
7. Хитц Mapвин 1 0
8. Морей Матеу 1 0
9. Санчо Джедон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 РБ Лейпциг 20% (3) 0 6.67% (1) 0 40% (6) 20% (3) 13.33% (2)
 Боруссия Д 20% (4) 30% (6) 20% (4) 10% (2) 5% (1) 10% (2) 5% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =2 -6
РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л
Последние 20 матчей: +12 =3 -5
РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Санчо Джедон 6 0 4
2. РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 5 0 0
3. Падерборн Србени Деннис 4 0 1
4. РБ Лейпциг Хи-Чан Хван 3 0 1
5. Вольфсбург Виктор Жоао II 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
2. Эльверсберг Текерджи Синан 1 1
3. Боруссия М Штиндль Ларс 2 0
4. РБ Лейпциг Кампль Кевин 2 0
5. Падерборн Шонлау Себастьян 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 11 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 102
РБ Лейпциг 25.5% (26)
X 22.5% (23)
Боруссия Д 52% (53)
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Где смотреть матч РБ Лейпциг - Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

Исход игры
РБ Лейпциг
26% (27)
Ничья
22.1% (23)
Боруссия Д
51.9% (54)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (85)
Меньше
16.67% (17)
Обе команды забьют
Да
94.12% (96)
Нет
5.88% (6)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
30.8% (32)
2:1 РБ Лейпциг
21.2% (22)
1:1 Ничья
11.5% (12)
1:4 Боруссия Д
10.6% (11)
2:2 Ничья
9.6% (10)
1:3 Боруссия Д
4.8% (5)
2:3 Боруссия Д
1.9% (2)
0:2 Боруссия Д
1.9% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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