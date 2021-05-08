|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.83
|2.
|Хи-Чан Хван
|3
|0.5
|3.
|Хайдара Амаду
|2
|0.33
|4.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.17
|5.
|Ольмо Дани
|1
|0.17
|6.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.17
|7.
|Форсберг Эмиль
|1
|0.17
|8.
|Орбан Вилли
|1
|0.17
|9.
|Сорлот Александр
|0
|0
|10.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|6
|1
|2.
|Холанн Эрлинг
|3
|0.5
|3.
|Джованни Рейна
|3
|0.5
|4.
|Ройс Марко
|2
|0.33
|5.
|Беллингхем Джуд
|2
|0.33
|6.
|Азар Торган
|2 (1)
|0.33
|7.
|Джан Эмре
|1
|0.17
|8.
|Хуммельс Матс
|1
|0.17
|9.
|Делани Томас
|0
|0
|10.
|Дауд Махмуд
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|2
|0
|2.
|Ольмо Дани
|2
|0
|3.
|Гулачи Петер
|1
|0
|4.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|5.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|6.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|7.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|8.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|9.
|Юпамекано Део
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Беллингхем Джуд
|2
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|1
|0
|4.
|Ройс Марко
|1
|0
|5.
|Делани Томас
|1
|0
|6.
|Джан Эмре
|1
|0
|7.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|8.
|Морей Матеу
|1
|0
|9.
|Санчо Джедон
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|РБ Лейпциг
|20% (3)
|0
|6.67% (1)
|0
|40% (6)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Боруссия Д
|20% (4)
|30% (6)
|20% (4)
|10% (2)
|5% (1)
|10% (2)
|5% (1)
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Санчо Джедон
|6
|0
|4
|2.
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|5
|0
|0
|3.
|Падерборн
|Србени Деннис
|4
|0
|1
|4.
|РБ Лейпциг
|Хи-Чан Хван
|3
|0
|1
|5.
|Вольфсбург
|Виктор Жоао II
|3
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|2.
|Эльверсберг
|Текерджи Синан
|1
|1
|3.
|Боруссия М
|Штиндль Ларс
|2
|0
|4.
|РБ Лейпциг
|Кампль Кевин
|2
|0
|5.
|Падерборн
|Шонлау Себастьян
|2
|0