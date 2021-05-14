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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Эвертон
 
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Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 16 0.46
2. Родригес Хамес 6 0.17
3. Сигурдссон Гильфи 6 (3) 0.17
4. Ришарлисон 6 (1) 0.17
5. Кин Майкл 3 0.09
6. Дукуре Абдулай 2 0.06
7. Мина Йерри 2 0.06
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Годфри Бен 0 0
14. Гомеш Андре 0 0
15. Дэвис Том 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 7 0.2
2. Шарп Билли 3 (2) 0.09
3. Богл Джейден 2 0.06
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Флек Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
11. Ландстрем Джон 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. Иган Джон 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Холгейт Мэйсон 8 0
2. Дукуре Абдулай 6 0
3. Аллан Маркес 6 0
4. Ришарлисон 3 1
5. Кин Майкл 4 0
6. Годфри Бен 4 0
7. Динь Люка 2 1
8. Родригес Хамес 3 0
9. Гомеш Андре 3 0
10. Дэвис Том 3 0
11. Калверт-Льюин Доминик 3 0
12. Сигурдссон Гильфи 2 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Мина Йерри 2 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Делф Фабиан 1 0
17. Ольсен Робин 1 0
18. Пикфорд Джордан 1 0
19. Нкунку Нильс 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 7 1
3. Макголдрик Дэвид 7 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Норвуд Оливер 5 0
6. Бэлдок Джордж 5 0
7. Берге Сандер 4 0
8. Башам Крис 3 0
9. Флек Джон 3 0
10. Ампаду Этан 3 0
11. Джагелка Фил 1 1
12. Робинсон Джек 2 0
13. Макбарни Оливер 2 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
21. Брюстер Риан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 13.64% (6) 20.45% (9) 25% (11) 13.64% (6) 13.64% (6) 13.64% (6)
 Шеффилд Юнайтед 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер
Последние 20 матчей: +6 =0 -14
Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Эвертон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 26 5 5 76 - 29 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 36 20 10 6 70 - 42 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Ливерпуль Заявка 35 17 9 9 61 - 41 60
6. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
4. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
5. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 3 6 37 - 27 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 38 - 12 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 17 8 6 3 34 - 21 30
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 21 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 1 день 11 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 66
Эвертон 98.5% (65)
X 1.5% (1)
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Шеффилд Юнайтед
1.45
4.84
9.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эвертон - Шеффилд Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон - Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Эвертон
98.5% (65)
Ничья
1.5% (1)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.13% (18)
Меньше
71.88% (46)
Обе команды забьют
Да
26.56% (17)
Нет
73.44% (47)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
43.9% (29)
1:0 Эвертон
24.2% (16)
2:1 Эвертон
19.7% (13)
3:1 Эвертон
3% (2)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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