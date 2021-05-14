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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 21 (4) 0.6
2. Сон Хынмин 17 (1) 0.49
3. Бэйл Гарет 9 0.26
4. Лукас Моура 3 0.09
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.09
6. Орье Серж 2 0.06
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Бергвейн Стевен 0 0
13. Регилон Серхио 0 0
14. Доэрти Мэтт 0 0
15. Дэвис Бен 0 0
16. Алли Деле 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.14
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.14
3. Силва Фабио 4 (1) 0.11
4. Хименес Рауль 4 0.11
5. Поденсе Даниэл 3 0.09
6. Саисс Ромен 3 0.09
7. Траоре Адама 2 0.06
8. Боли Вийи 1 0.03
9. Моутинью Жоау 1 0.03
10. Аит-Нури Раян 1 0.03
11. Коди Конор 1 0.03
12. Дендонкер Леандер 1 0.03
13. Виллиан Жозе 1 0.03
14. Гиббс-Уайт Морган 1 0.03
15. Витинью II 0 0
16. Семеду Нелсон 0 0
17. Килман Макс 0 0
18. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 8 0
2. Ламела Эрик 5 1
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Регилон Серхио 5 0
5. Доэрти Мэтт 3 1
6. Уинкс Гарри 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Дайер Эрик 3 0
9. Н'Домбеле Тангай 3 0
10. Алдервейрельд Тоби 2 0
11. Бергвейн Стевен 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Лукас Моура 1 0
16. Дэвис Бен 1 0
17. Санчес Давинсон 1 0
18. Танганга Джафет 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 5 0
4. Траоре Адама 4 0
5. Семеду Нелсон 4 0
6. Нету Педру 4 0
7. Килман Макс 4 0
8. Дендонкер Леандер 3 0
9. Поденсе Даниэл 3 0
10. Силва Фабио 2 0
11. Марсал Фернандо 2 0
12. Саисс Ромен 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 18.33% (11) 18.33% (11) 18.33% (11) 16.67% (10) 16.67% (10) 11.67% (7)
 Вулверхэмптон 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич
Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм Вулверхэмптон 3:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Вулверхэмптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 26 5 5 76 - 29 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 36 20 10 6 70 - 42 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Ливерпуль Заявка 35 17 9 9 61 - 41 60
6. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
4. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
5. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 3 6 37 - 27 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 38 - 12 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 17 8 6 3 34 - 21 30
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 21 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 1 день 6 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 72
Тоттенхэм 97.2% (70)
X 2.8% (2)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вулверхэмптон
1.58
4.40
6.40
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Где смотреть матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон

Исход игры
Тоттенхэм
97.2% (70)
Ничья
2.8% (2)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (36)
Меньше
47.83% (33)
Обе команды забьют
Да
53.62% (37)
Нет
46.38% (32)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
43.1% (31)
2:0 Тоттенхэм
26.4% (19)
1:0 Тоттенхэм
18.1% (13)
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