|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|21 (4)
|0.6
|2.
|Сон Хынмин
|17 (1)
|0.49
|3.
|Бэйл Гарет
|9
|0.26
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.09
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.09
|6.
|Орье Серж
|2
|0.06
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.03
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|10.
|Ламела Эрик
|1
|0.03
|11.
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|12.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|13.
|Регилон Серхио
|0
|0
|14.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|15.
|Дэвис Бен
|0
|0
|16.
|Алли Деле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.14
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.14
|3.
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хименес Рауль
|4
|0.11
|5.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.09
|6.
|Саисс Ромен
|3
|0.09
|7.
|Траоре Адама
|2
|0.06
|8.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|10.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|11.
|Коди Конор
|1
|0.03
|12.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Жозе
|1
|0.03
|14.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.03
|15.
|Витинью II
|0
|0
|16.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|17.
|Килман Макс
|0
|0
|18.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|8
|0
|2.
|Ламела Эрик
|5
|1
|3.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|4.
|Регилон Серхио
|5
|0
|5.
|Доэрти Мэтт
|3
|1
|6.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|8.
|Дайер Эрик
|3
|0
|9.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|10.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|12.
|Винисиус Карлос
|2
|0
|13.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|14.
|Кейн Гарри
|1
|0
|15.
|Лукас Моура
|1
|0
|16.
|Дэвис Бен
|1
|0
|17.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|18.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Коди Конор
|5
|0
|4.
|Траоре Адама
|4
|0
|5.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|6.
|Нету Педру
|4
|0
|7.
|Килман Макс
|4
|0
|8.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|10.
|Силва Фабио
|2
|0
|11.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|12.
|Саисс Ромен
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|18.33% (11)
|18.33% (11)
|18.33% (11)
|16.67% (10)
|16.67% (10)
|11.67% (7)
|Вулверхэмптон
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|76 - 29
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 22
|24
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 12
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1