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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Бёрнли
 
Позже
Лидс

Бёрнли 4-4-2

Лидс 4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 12 (2) 0.34
2. Вествуд Эшли 3 0.09
3. Выдра Матей 3 0.09
4. Барнс Эшли 3 (1) 0.09
5. Макнил Дуайт 2 0.06
6. Гудмундссон Йоханн 2 0.06
7. Ми Бен 2 0.06
8. Родригес Джей 1 0.03
9. Лоутон Мэттью 1 0.03
10. Брэйди Роберт 1 0.03
11. Тарковски Джеймс 1 0.03
12. Данн Джимми 1 0.03
13. Питерс Эрик 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Браунхилл Джош 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 15 (1) 0.43
2. Даллас Стюарт 8 0.23
3. Харрисон Джек 7 0.2
4. Рафинья Диас 6 0.17
5. Морено Родриго 4 0.11
6. Клих Матеуш 3 (2) 0.09
7. Кошта Элдер 3 0.09
8. Алиоски Эгзиян 2 0.06
9. Купер Лиам 1 0.03
10. Льоренте Диего 1 0.03
11. Стрёйк Паскаль 1 0.03
12. Эрнандес Пабло 0 0
13. Филлипс Кэлвин 0 0
14. Робертс Тайлер 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Тарковски Джеймс 6 0
3. Лоутон Мэттью 5 0
4. Барнс Эшли 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Ми Бен 3 0
7. Брэйди Роберт 3 0
8. Бардсли Филипп 2 0
9. Корк Джек 2 0
10. Гудмундссон Йоханн 2 0
11. Лонг Кевин 2 0
12. Браунхилл Джош 2 0
13. Стивенс Дейл 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 7 0
2. Алиоски Эгзиян 7 0
3. Филлипс Кэлвин 7 0
4. Клих Матеуш 6 0
5. Даллас Стюарт 6 0
6. Купер Лиам 3 1
7. Морено Родриго 3 0
8. Бэмфорд Патрик 3 0
9. Робертс Тайлер 3 0
10. Рафинья Диас 3 0
11. Харрисон Джек 2 0
12. Стрёйк Паскаль 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0
15. Кох Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 28.13% (9) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 6.25% (2) 12.5% (4)
 Лидс 17.65% (9) 7.84% (4) 15.69% (8) 19.61% (10) 17.65% (9) 21.57% (11)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл
Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс
Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Лидс: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:2 Лидс Бёрнли 1:0 Лидс Лидс 1:1 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лидс
Лидс 1:2 Бёрнли Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Лидс Лидс 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:3 Лидс Бёрнли 1:2 Лидс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 26 5 5 76 - 29 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 36 20 10 6 70 - 42 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Ливерпуль Заявка 35 17 9 9 61 - 41 60
6. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
4. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
5. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 3 6 37 - 27 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 3 1 38 - 12 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 17 8 6 3 34 - 21 30
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 21 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 4 часа 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 118
Бёрнли 25.4% (30)
X 31.4% (37)
Лидс 43.2% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Лидс
3.32
3.77
2.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бёрнли - Лидс онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли - Лидс

Исход игры
Бёрнли
25.2% (29)
Ничья
32.2% (37)
Лидс
42.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
1:2 Лидс
28.7% (33)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Бёрнли
13% (15)
1:0 Бёрнли
9.6% (11)
0:1 Лидс
9.6% (11)
0:2 Лидс
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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Фрайбург Бавария 1.95 Ювентус Интер Милан 2.24 Челси Лестер 1.91 Опелка Райлли Надаль Рафаэль 1.55
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