|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|12 (2)
|0.34
|2.
|Вествуд Эшли
|3
|0.09
|3.
|Выдра Матей
|3
|0.09
|4.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.09
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.06
|6.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.06
|7.
|Ми Бен
|2
|0.06
|8.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|9.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|10.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|11.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|12.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|13.
|Питерс Эрик
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|15.
|Браунхилл Джош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|15 (1)
|0.43
|2.
|Даллас Стюарт
|8
|0.23
|3.
|Харрисон Джек
|7
|0.2
|4.
|Рафинья Диас
|6
|0.17
|5.
|Морено Родриго
|4
|0.11
|6.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.09
|7.
|Кошта Элдер
|3
|0.09
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.06
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.03
|10.
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|11.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.03
|12.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|13.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|14.
|Робертс Тайлер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|6
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|3.
|Лоутон Мэттью
|5
|0
|4.
|Барнс Эшли
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Ми Бен
|3
|0
|7.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|8.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|9.
|Корк Джек
|2
|0
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|11.
|Лонг Кевин
|2
|0
|12.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|13.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|14.
|Питерс Эрик
|1
|0
|15.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эйлинг Люк
|7
|0
|2.
|Алиоски Эгзиян
|7
|0
|3.
|Филлипс Кэлвин
|7
|0
|4.
|Клих Матеуш
|6
|0
|5.
|Даллас Стюарт
|6
|0
|6.
|Купер Лиам
|3
|1
|7.
|Морено Родриго
|3
|0
|8.
|Бэмфорд Патрик
|3
|0
|9.
|Робертс Тайлер
|3
|0
|10.
|Рафинья Диас
|3
|0
|11.
|Харрисон Джек
|2
|0
|12.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|13.
|Эрнандес Пабло
|1
|0
|14.
|Льоренте Диего
|1
|0
|15.
|Кох Робин
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|28.13% (9)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|Лидс
|17.65% (9)
|7.84% (4)
|15.69% (8)
|19.61% (10)
|17.65% (9)
|21.57% (11)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|76 - 29
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 22
|24
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 12
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1