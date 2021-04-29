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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Химки
 
Позже
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 6 (2) 0.22
2. Кухарчук Илья 5 0.19
3. Корян Аршак 4 (2) 0.15
4. Глушаков Денис 3 0.11
5. Идову Брайн 3 0.11
6. Ломовицкий Александр 3 0.11
7. Конате Мохамед II 2 0.07
8. Трошечкин Александр 2 0.07
9. Могилевец Павел 1 0.04
10. Долгов Александр 1 0.04
11. Данилкин Егор 1 0.04
12. Глушенков Максим 1 0.04
13. Алиев Камран 1 0.04
14. Боженов Кирилл 1 0.04
15. Дядюн Владимир 0 0
16. Полярус Артём 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (4) 0.26
2. Погребняк Павел 4 0.15
3. Августиняк Рафал 4 0.15
4. Егорычев Андрей 2 0.07
5. Эль Кабир Отман 1 0.04
6. Калинин Игорь 1 0.04
7. Страндберг Стефан 1 0.04
8. Панюков Андрей 1 0.04
9. Евсеев Алексей 1 0.04
10. Подберёзкин Вячеслав 1 0.04
11. Гаджимурадов Рамазан 1 0.04
12. Шаболин Артём 1 0.04
13. Кулаков Денис 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Ефремов Дмитрий 0 0
16. Йовичич Бранко 0 0
17. Адамов Арсен 0 0

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 1
2. Идову Брайн 7 1
3. Кухарчук Илья 6 1
4. Тихий Дмитрий 7 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Данилкин Егор 4 0
9. Конате Мохамед II 4 0
10. Мирзов Резиуан 3 0
11. Полярус Артём 3 0
12. Куат Исламбек 3 0
13. Ломовицкий Александр 3 0
14. Филин Александр 3 0
15. Казанцев Данил 1 1
16. Мурнин Андрей 2 0
17. Гапон Евгений 2 0
18. Корян Аршак 2 0
19. Себаи Сенин 2 0
20. Дагерстол Филип 2 0
21. Логашов Арсений 1 0
22. Могилевец Павел 1 0
23. Лантратов Илья 1 0
24. Камышев Илья 1 0
25. Алиев Камран 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Егорычев Андрей 7 0
3. Калинин Игорь 6 0
4. Погребняк Павел 3 1
5. Страндберг Стефан 3 1
6. Емельянов Роман 3 1
7. Мишкич Даниэль 4 0
8. Йовичич Бранко 4 0
9. Августиняк Рафал 4 0
10. Кулаков Денис 3 0
11. Бикфалви Эрик 3 0
12. Подберёзкин Вячеслав 3 0
13. Помазун Илья 3 0
14. Золотов Николай 3 0
15. Гаджимурадов Рамазан 3 0
16. Араторе Марко 2 0
17. Ароян Вараздат 2 0
18. Герасимов Алексей 2 0
19. Годзюр Ярослав 1 0
20. Панюков Андрей 1 0
21. Евсеев Алексей 1 0
22. Бавин Юрий 1 0
23. Коновалов Иван 1 0
24. Эль Кабир Отман 1 0
25. Магомадов Чингиз 1 0
26. Ефремов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 6.06% (2) 24.24% (8) 6.06% (2) 30.3% (10) 12.12% (4) 21.21% (7)
 Урал 20% (5) 12% (3) 12% (3) 20% (5) 16% (4) 20% (5)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Москва 0:1 Химки Ахмат 3:1 Химки Химки 1:0 Тамбов Зенит 2:0 Химки Рубин 1:3 Химки
Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар
Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал
Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи
Последние игры между собой
Химки: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Урал 3:1 Химки Урал 1:3 Химки Урал 2:1 Химки Химки 0:0 Урал Урал 1:0 Химки
Урал 5:2 Химки Химки 3:1 Урал Химки 1:1 Урал Урал 0:2 Химки
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 2 часа 2 минуты.


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Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Урал
2.34
3.35
3.48
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Прогнозы на матч Химки - Урал

Исход игры
Химки
78.3% (18)
Ничья
17.4% (4)
Урал
4.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.13% (9)
Меньше
60.87% (14)
Обе команды забьют
Да
52.17% (12)
Нет
47.83% (11)
Популярный счёт
1:0 Химки
39.1% (9)
2:1 Химки
30.4% (7)
1:1 Ничья
13% (3)
2:0 Химки
8.7% (2)
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УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
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