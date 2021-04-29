|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|6 (2)
|0.22
|2.
|Кухарчук Илья
|5
|0.19
|3.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.15
|4.
|Глушаков Денис
|3
|0.11
|5.
|Идову Брайн
|3
|0.11
|6.
|Ломовицкий Александр
|3
|0.11
|7.
|Конате Мохамед II
|2
|0.07
|8.
|Трошечкин Александр
|2
|0.07
|9.
|Могилевец Павел
|1
|0.04
|10.
|Долгов Александр
|1
|0.04
|11.
|Данилкин Егор
|1
|0.04
|12.
|Глушенков Максим
|1
|0.04
|13.
|Алиев Камран
|1
|0.04
|14.
|Боженов Кирилл
|1
|0.04
|15.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|16.
|Полярус Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (4)
|0.26
|2.
|Погребняк Павел
|4
|0.15
|3.
|Августиняк Рафал
|4
|0.15
|4.
|Егорычев Андрей
|2
|0.07
|5.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.04
|6.
|Калинин Игорь
|1
|0.04
|7.
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|8.
|Панюков Андрей
|1
|0.04
|9.
|Евсеев Алексей
|1
|0.04
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.04
|11.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.04
|12.
|Шаболин Артём
|1
|0.04
|13.
|Кулаков Денис
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|16.
|Йовичич Бранко
|0
|0
|17.
|Адамов Арсен
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|9
|1
|2.
|Идову Брайн
|7
|1
|3.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|7
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Данилкин Егор
|4
|0
|9.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|10.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|11.
|Полярус Артём
|3
|0
|12.
|Куат Исламбек
|3
|0
|13.
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|14.
|Филин Александр
|3
|0
|15.
|Казанцев Данил
|1
|1
|16.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|17.
|Гапон Евгений
|2
|0
|18.
|Корян Аршак
|2
|0
|19.
|Себаи Сенин
|2
|0
|20.
|Дагерстол Филип
|2
|0
|21.
|Логашов Арсений
|1
|0
|22.
|Могилевец Павел
|1
|0
|23.
|Лантратов Илья
|1
|0
|24.
|Камышев Илья
|1
|0
|25.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Егорычев Андрей
|7
|0
|3.
|Калинин Игорь
|6
|0
|4.
|Погребняк Павел
|3
|1
|5.
|Страндберг Стефан
|3
|1
|6.
|Емельянов Роман
|3
|1
|7.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|8.
|Йовичич Бранко
|4
|0
|9.
|Августиняк Рафал
|4
|0
|10.
|Кулаков Денис
|3
|0
|11.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|12.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|13.
|Помазун Илья
|3
|0
|14.
|Золотов Николай
|3
|0
|15.
|Гаджимурадов Рамазан
|3
|0
|16.
|Араторе Марко
|2
|0
|17.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|18.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|19.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|20.
|Панюков Андрей
|1
|0
|21.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|22.
|Бавин Юрий
|1
|0
|23.
|Коновалов Иван
|1
|0
|24.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|25.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|26.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|6.06% (2)
|24.24% (8)
|6.06% (2)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|Урал
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|65 - 24
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|50 - 33
|50
|4.
|Рубин
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|35 - 30
|46
|5.
|Сочи
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|44 - 31
|46
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 28
|46
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 29
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|33 - 37
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|34 - 31
|40
|10.
|Краснодар
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|47 - 38
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|13
|8
|25 - 34
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|24 - 43
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|23 - 44
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|12 - 49
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|17 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 12
|37
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|7.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|12.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 20
|21
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 22
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1