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Сербия: Кубок

2020-2021
Црвена Звезда
 
Позже
Партизан

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фальчинелли Диего 2 1
2. Катай Александар 1 0.5
3. Фалько Филиппо 1 0.5
4. Милунович Неманья 1 0.5
Партизан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Натхо Бибрас 1 0.5
2. Асано Такума 1 0.5
3. Вуячич Игор 1 0.5
4. Шчекич Александар 1 0.5
5. Маркович Светозар 1 0.5

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Црвена Звезда 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0 0 0
 Партизан 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Црвена Звезда 5:1 Металац Бачка-Паланка 0:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 6:1 Златибор Рад Белград 2:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Войводина
ФК Инджия 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Црвена Звезда 2:1 Радник Сурдулица Явор Иваньица 1:5 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:0 Партизан Напредак 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:0 ИМТ Белград Црвена Звезда 4:1 Младост Лучани Вождовац 1:4 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Мачва Шабац Црвена Звезда 2:0 Чукарички Бачка-Топола 1:3 Црвена Звезда Црвена Звезда 4:0 Пролетер Милан 1:1 Црвена Звезда Спартак Суботица 1:2 Црвена Звезда
Последние 20 матчей: +18 =0 -2
Младост Лучани 1:0 Партизан Партизан 3:0 Вождовац Чукарички 0:2 Партизан Партизан 3:1 Бачка-Топола Пролетер 1:3 Партизан
Партизан 2:1 Спартак Суботица Войводина 0:1 Партизан Мачва Шабац 1:2 Партизан Партизан 2:0 Раднички Ниш Црвена Звезда 1:0 Партизан Партизан 3:0 Металац Бачка-Паланка 0:4 Партизан Партизан 5:1 Златибор Партизан 4:0 Вождовац Рад Белград 0:5 Партизан Партизан 2:0 Войводина ФК Инджия 0:6 Партизан Партизан 3:0 Радник Сурдулица Явор Иваньица 0:1 Партизан Партизан 4:1 Нови Пазар
Последние игры между собой
Црвена Звезда: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Партизан: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Црвена Звезда 1:0 Партизан Партизан 1:1 Црвена Звезда Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Партизан 2:0 Црвена Звезда
Црвена Звезда 0:1 Партизан Црвена Звезда 2:1 Партизан Црвена Звезда 1:1 Партизан Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 Партизан Партизан 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 0:0 Партизан Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:3 Партизан Црвена Звезда 1:1 Партизан Партизан 1:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:1 Партизан Партизан 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Партизан Црвена Звезда 0:0 Партизан
1/4 финала
3 Црвена Звезда
0 ИМТ Белград
4 Бачка-Топола
5 Радник Сурдулица
1 Спартак Суботица
2 Войводина
4 Партизан
0 Вождовац
1/2 финала
2 Црвена Звезда
1 Радник Сурдулица
0 Войводина
1 Партизан
Финал
0 Црвена Звезда
0 Партизан

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Црвена Звезда Фальчинелли Диего 2 0 0
2. Радник Сурдулица Milan Makaric 2 0 0
3. Партизан Натхо Бибрас 1 0 0
4. Црвена Звезда Катай Александар 1 0 0
5. Войводина Чович Неманья 1 0 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2021, осталось 5 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 115
Црвена Звезда 91.3% (105)
X 6.1% (7)
Партизан 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Црвена Звезда
Ничья
Партизан
2.16
3.30
4.00
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Где смотреть матч Црвена Звезда - Партизан онлайн

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Прогнозы на матч Црвена Звезда - Партизан

Исход игры
Црвена Звезда
91.3% (105)
Ничья
6.1% (7)
Партизан
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.03% (78)
Меньше
30.97% (35)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
2:1 Црвена Звезда
58.3% (67)
1:0 Црвена Звезда
23.5% (27)
2:0 Црвена Звезда
3.5% (4)
3:2 Црвена Звезда
3.5% (4)
1:1 Ничья
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Партизан
1.7% (2)
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Германия (жен) Россия (жен) 1.96 США Казахстан 1.71 Швейцария Швеция 2.31 Факел-2 Сатурн 1.50
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