|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фальчинелли Диего
|2
|1
|2.
|Катай Александар
|1
|0.5
|3.
|Фалько Филиппо
|1
|0.5
|4.
|Милунович Неманья
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Натхо Бибрас
|1
|0.5
|2.
|Асано Такума
|1
|0.5
|3.
|Вуячич Игор
|1
|0.5
|4.
|Шчекич Александар
|1
|0.5
|5.
|Маркович Светозар
|1
|0.5
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Црвена Звезда
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|0
|Партизан
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Црвена Звезда
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|0
|2.
|Радник Сурдулица
|Milan Makaric
|2
|0
|0
|3.
|Партизан
|Натхо Бибрас
|1
|0
|0
|4.
|Црвена Звезда
|Катай Александар
|1
|0
|0
|5.
|Войводина
|Чович Неманья
|1
|0
|0