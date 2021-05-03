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Россия: ФНЛ - Первый дивизион

2020-2021
Спартак-2
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатов Михаил 10 0.26
2. Оганесян Степан 6 0.15
3. Шитов Владислав 4 0.1
4. Нимели Силванус 3 0.08
5. Дьяков Виталий 3 (3) 0.08
6. Роша Педро 2 0.05
7. Маркитесов Дмитрий 2 0.05
8. Литвинов Руслан 2 0.05
9. Кожедуб Святослав 2 0.05
10. Баду Малкольм 1 0.03
11. Миронов Леонид 1 0.03
12. Воропаев Артём 1 0.03
13. Бакалюк Никита 1 0.03
14. Мельников Степан 1 0.03
15. Голятов Илья 1 0.03
16. Шитов Виталий 1 0.03
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 37 (5) 0.95
2. Голенков Егор 13 0.33
3. Зиньковский Антон 10 (2) 0.26
4. Сарвели Владислав 4 0.1
5. Солдатенков Александр 4 0.1
6. Ежов Роман 4 0.1
7. Гацкан Александр 2 0.05
8. Гынсарь Раду 2 0.05
9. Полуяхтов Владимир 2 0.05
10. Чернов Никита 2 0.05
11. Цыпченко Дмитрий 2 0.05
12. Горшков Юрий 2 0.05
13. Кабутов Дмитрий 1 0.03
14. Ефремов Дмитрий 1 0.03
15. Витюгов Максим 1 0.03

Карточки

Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 8 2
2. Петрунин Даниил 5 2
3. Бакалюк Никита 7 0
4. Литвинов Руслан 7 0
5. Дьяков Виталий 5 1
6. Ташаев Александр 5 1
7. Миронов Леонид 5 1
8. Денисов Даниил 5 1
9. Кожедуб Святослав 4 1
10. Воропаев Артём 5 0
11. Сунгатулин Фаниль 4 0
12. Баду Малкольм 3 0
13. Нимели Силванус 3 0
14. Гапонов Илья 2 0
15. Маркитесов Дмитрий 2 0
16. Данилин Максим Алексеевич 2 0
17. Голосов Илья 2 0
18. Детенышев Илья 0 1
19. Кутателадзе Николоз 1 0
20. Акмурзин Тимур 1 0
21. Поплевченков Артём 1 0
22. Оганесян Степан 1 0
23. Шитов Виталий 1 0
24. Муминов Ильяс 1 0
25. Шитов Владислав 1 0
26. Ходорченко Никита 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 10 1
2. Божин Сергей 9 1
3. Чернов Никита 7 1
4. Голенков Егор 6 0
5. Витюгов Максим 4 1
6. Сарвели Владислав 5 0
7. Ежов Роман 5 0
8. Комбаров Дмитрий 4 0
9. Кабутов Дмитрий 4 0
10. Цыпченко Дмитрий 4 0
11. Карпов Максим 2 1
12. Солдатенков Александр 2 1
13. Полуяхтов Владимир 3 0
14. Якуба Денис 3 0
15. Зеффан Мехди 2 0
16. Сергеев Иван 2 0
17. Смирнов Данила 2 0
18. Фролов Евгений 1 0
19. Гынсарь Раду 1 0
20. Зиньковский Антон 1 0
21. Ломаев Иван 1 0
22. Горшков Юрий 1 0
23. Пруцев Данил 1 0
24. Хади Сафаа 1 0
25. Шерстнёв Степан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак-2 17.07% (7) 12.2% (5) 9.76% (4) 24.39% (10) 17.07% (7) 19.51% (8)
 Крылья Советов 14.94% (13) 9.2% (8) 18.39% (16) 16.09% (14) 16.09% (14) 25.29% (22)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Спартак-2 3:5 Факел Енисей 4:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Волгарь Оренбург 5:2 Спартак-2
Чайка 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Текстильщик СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:3 Алания Велес Москва 5:0 Спартак-2 Спартак-2 0:1 Нефтехимик Балтика 1:0 Спартак-2 Спартак-2 0:0 Динамо Брянск Краснодар-2 7:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Иртыш Омск Акрон 0:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Томь Торпедо Москва 1:0 Спартак-2 Шинник 1:2 Спартак-2 Спартак-2 0:4 Нижний Новгород
Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел
Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 3:1 Иртыш Омск Томь 1:3 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Чертаново Нижний Новгород 0:1 Крылья Советов Химки 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Сочи Крылья Советов 4:0 Енисей Оренбург 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:1 Чайка
Последние игры между собой
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Крылья Советов 2:1 Спартак-2 Крылья Советов 5:1 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Крылья Советов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 39 29 5 5 91 - 26 92
2. Оренбург Заявка 40 26 10 4 71 - 31 88
3. Нижний Новгород Заявка 40 26 6 8 63 - 26 84
4. Алания Заявка 40 21 10 9 72 - 39 73
5. Торпедо Москва Заявка 40 21 8 11 65 - 40 71
6. Балтика Заявка 40 21 7 12 46 - 33 70
7. Нефтехимик Заявка 40 19 10 11 61 - 41 67
8. Велес Москва Заявка 40 17 11 12 52 - 45 62
9. Факел Заявка 40 16 12 12 55 - 43 60
10. Енисей Заявка 40 18 6 16 50 - 52 60
11. СКА-Хабаровск Заявка 40 17 9 14 49 - 42 60
12. Волгарь Заявка 40 14 11 15 46 - 43 53
13. Чайка Заявка 40 13 11 16 42 - 53 50
14. Текстильщик Заявка 40 12 11 17 30 - 46 47
15. Спартак-2 Заявка 39 12 7 20 45 - 70 43
16. Краснодар-2 Заявка 40 10 12 18 45 - 62 42
17. Акрон Заявка 40 10 11 19 34 - 51 41
18. Динамо Брянск Заявка 40 11 5 24 23 - 59 38
19. Томь Заявка 40 9 10 21 30 - 49 37
20. Иртыш Омск Заявка 40 8 8 24 29 - 56 32
21. Чертаново Заявка 40 7 6 27 31 - 73 27
22. Шинник Заявка 40 4 10 26 36 - 86 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Крылья Советов Заявка 20 18 1 1 60 - 8 55
2. Нижний Новгород Заявка 21 15 2 4 38 - 12 47
3. Оренбург Заявка 20 13 5 2 39 - 16 44
4. Алания Заявка 20 12 5 3 45 - 21 41
5. Торпедо Москва Заявка 20 12 3 5 33 - 15 39
6. Нефтехимик Заявка 20 11 6 3 39 - 15 39
7. Волгарь Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
8. СКА-Хабаровск Заявка 20 10 6 4 22 - 13 36
9. Велес Москва Заявка 20 9 7 4 32 - 23 34
10. Факел Заявка 20 8 9 3 26 - 13 33
11. Балтика Заявка 19 10 2 7 21 - 13 32
12. Енисей Заявка 20 10 1 9 31 - 26 31
13. Краснодар-2 Заявка 20 8 6 6 32 - 25 30
14. Текстильщик Заявка 21 6 8 7 13 - 21 26
15. Динамо Брянск Заявка 20 8 1 11 15 - 26 25
16. Чайка Заявка 20 7 3 10 21 - 28 24
17. Акрон Заявка 20 5 7 8 19 - 23 22
18. Иртыш Омск Заявка 20 5 3 12 12 - 28 18
19. Спартак-2 Заявка 18 4 5 9 19 - 30 17
20. Томь Заявка 19 4 4 11 16 - 25 16
21. Шинник Заявка 21 3 4 14 20 - 39 13
22. Чертаново Заявка 20 3 3 14 15 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 20 13 5 2 32 - 15 44
2. Балтика Заявка 21 11 5 5 25 - 20 38
3. Крылья Советов Заявка 19 11 4 4 31 - 18 37
4. Нижний Новгород Заявка 19 11 4 4 25 - 14 37
5. Торпедо Москва Заявка 20 9 5 6 32 - 25 32
6. Алания Заявка 20 9 5 6 27 - 18 32
7. Енисей Заявка 20 8 5 7 19 - 26 29
8. Нефтехимик Заявка 20 8 4 8 22 - 26 28
9. Велес Москва Заявка 20 8 4 8 20 - 22 28
10. Факел Заявка 20 8 3 9 29 - 30 27
11. Спартак-2 Заявка 21 8 2 11 26 - 40 26
12. Чайка Заявка 20 6 8 6 21 - 25 26
13. СКА-Хабаровск Заявка 20 7 3 10 27 - 29 24
14. Текстильщик Заявка 19 6 3 10 17 - 25 21
15. Томь Заявка 21 5 6 10 14 - 24 21
16. Акрон Заявка 20 5 4 11 15 - 28 19
17. Волгарь Заявка 20 4 4 12 18 - 26 16
18. Чертаново Заявка 20 4 3 13 16 - 40 15
19. Иртыш Омск Заявка 20 3 5 12 17 - 28 14
20. Динамо Брянск Заявка 20 3 4 13 8 - 33 13
21. Краснодар-2 Заявка 20 2 6 12 13 - 37 12
22. Шинник Заявка 19 1 6 12 16 - 47 9
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    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2021, осталось 1 день 16 часов 51 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Спартак-2
Ничья
Крылья Советов
9.40
5.45
1.31
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Прогнозы на матч Спартак-2 - Крылья Советов

Исход игры
Спартак-2
10.4% (7)
Ничья
9% (6)
Крылья Советов
80.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
62.12% (41)
Меньше
37.88% (25)
Обе команды забьют
Да
65.15% (43)
Нет
34.85% (23)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
38.8% (26)
0:1 Крылья Советов
14.9% (10)
1:3 Крылья Советов
10.4% (7)
1:1 Ничья
7.5% (5)
1:0 Спартак-2
7.5% (5)
0:2 Крылья Советов
6% (4)
0:3 Крылья Советов
4.5% (3)
2:3 Крылья Советов
3% (2)
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Онлайн трансляции
Суббота, 1 мая
Лилль 2:0 Ницца
Воскресенье, 2 мая
Монако 2:3 Лион
Севилья Атлетик Б 1.65 Майнц Герта 2.25 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1.86 Барти Эшли Святек Ига 1.70
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