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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Бёрнли
 
Позже
Вест Хэм

Бёрнли 4-4-2

Вест Хэм 3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 10 (1) 0.3
2. Выдра Матей 3 0.09
3. Барнс Эшли 3 (1) 0.09
4. Макнил Дуайт 2 0.06
5. Вествуд Эшли 2 0.06
6. Гудмундссон Йоханн 2 0.06
7. Ми Бен 2 0.06
8. Родригес Джей 1 0.03
9. Лоутон Мэттью 1 0.03
10. Брэйди Роберт 1 0.03
11. Тарковски Джеймс 1 0.03
12. Данн Джимми 1 0.03
13. Питерс Эрик 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лингард Джесси 9 (1) 0.27
2. Соучек Томаш 9 0.27
3. Боуэн Джаррод 8 0.24
4. Антонио Майкл 7 0.21
5. Форнальс Пабло 3 0.09
6. Алле Себастьян 3 0.09
7. Доусон Крэйг 3 0.09
8. Огбонна Анджело 2 0.06
9. Диоп Исса 2 0.06
10. Фредерикс Райан 1 0.03
11. Лансини Мануэль 1 0.03
12. Райс Деклан 1 (1) 0.03
13. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Цоуфал Владимир 0 0
17. Бенрахма Саид 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Тарковски Джеймс 6 0
3. Лоутон Мэттью 5 0
4. Барнс Эшли 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Корк Джек 2 0
9. Лонг Кевин 2 0
10. Ми Бен 2 0
11. Браунхилл Джош 2 0
12. Стивенс Дейл 1 0
13. Гудмундссон Йоханн 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 6 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Доусон Крэйг 2 1
4. Ярмоленко Андрей 3 0
5. Крессуэлл Арон 3 0
6. Антонио Майкл 3 0
7. Цоуфал Владимир 3 0
8. Форнальс Пабло 3 0
9. Диоп Исса 3 0
10. Бальбуэна Фабиан 1 1
11. Фабьянски Лукаш 2 0
12. Фредерикс Райан 2 0
13. Лингард Джесси 2 0
14. Масуаку Артур 2 0
15. Райс Деклан 2 0
16. Ноубл Марк 1 0
17. Лансини Мануэль 1 0
18. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 31.03% (9) 13.79% (4) 13.79% (4) 20.69% (6) 6.9% (2) 13.79% (4)
 Вест Хэм 17.65% (9) 15.69% (8) 17.65% (9) 19.61% (10) 5.88% (3) 23.53% (12)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 9
Вест Хэм: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 6
Вест Хэм 1:0 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Бёрнли 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 4:2 Бёрнли
Вест Хэм 0:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Вест Хэм Бёрнли 0:2 Вест Хэм Бёрнли 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Бёрнли Вест Хэм 5:1 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 5:3 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 25 5 4 71 - 24 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 34 19 6 9 61 - 39 63
4. Челси Заявка 34 17 10 7 53 - 31 61
5. Тоттенхэм Заявка 34 16 8 10 60 - 38 56
6. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
7. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
10. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
11. Лидс Заявка 34 14 5 15 50 - 52 47
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 33 10 8 15 34 - 56 38
14. Саутгемптон Заявка 33 10 7 16 41 - 59 37
15. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
16. Ньюкасл Заявка 34 9 9 16 36 - 56 36
17. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 5 2 27 18 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
6. Лестер Заявка 17 9 1 7 30 - 22 28
7. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 16 5 3 8 18 - 29 18
16. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 мая 2021, осталось 3 часа 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Вест Хэм
3.15
3.52
2.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бёрнли - Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли - Вест Хэм

Исход игры
Бёрнли
15.4% (20)
Ничья
26.2% (34)
Вест Хэм
58.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
59.69% (77)
Меньше
40.31% (52)
Обе команды забьют
Да
80.62% (104)
Нет
19.38% (25)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
45.4% (59)
1:1 Ничья
20.8% (27)
0:1 Вест Хэм
10% (13)
2:1 Бёрнли
6.2% (8)
1:0 Бёрнли
6.2% (8)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:3 Вест Хэм
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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Онлайн трансляции
Суббота, 1 мая
Лилль 2:0 Ницца
Воскресенье, 2 мая
Монако 2:3 Лион
Севилья Атлетик Б 1.65 Майнц Герта 2.25 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1.86 Барти Эшли Святек Ига 1.70
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