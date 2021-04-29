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Лига чемпионов

2020-2021

Стадион:
Челси
 
Позже
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиру Оливье 6 (1) 0.55
2. Вернер Тимо 3 (3) 0.27
3. Пулишич Кристиан 2 0.18
4. Зиеш Хаким 2 0.18
5. Хадсон-Одои Каллум 2 0.18
6. Абрахам Тэмми 1 0.09
7. Маунт Мэйсон 1 0.09
8. Жоржиньо II 1 (1) 0.09
9. Эмерсон Палмиери 1 0.09
10. Чилуэлл Бен 1 0.09
11. Хаверц Кай 0 0
12. Ковачич Матео 0 0
13. Рюдигер Антонио 0 0
14. Канте Н'Голо 0 0
15. Джеймс Рис II 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 6 0.55
2. Винисиус Жуниор 3 0.27
3. Рамос Серхио 2 (1) 0.18
4. Асенсио Марко 2 0.18
5. Модрич Лука 1 0.09
6. Каземиро Карлос 1 0.09
7. Родриго 1 0.09
8. Менди Ферлан 1 0.09
9. Азар Эден 1 (1) 0.09
10. Кроос Тони 0 0
11. Васкес Лукас 0 0
12. Марсело Виера 0 0
13. Милитао Эдер 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 3 0
2. Маунт Мэйсон 3 0
3. Ковачич Матео 2 0
4. Зиеш Хаким 2 0
5. Пулишич Кристиан 2 0
6. Аспиликуэта Сесар 1 0
7. Канте Н'Голо 1 0
8. Чилуэлл Бен 1 0
9. Хаверц Кай 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 4 0
2. Кроос Тони 2 0
3. Варан Рафаэль 2 0
4. Менди Ферлан 2 0
5. Вальверде Федерико 2 0
6. Марсело Виера 1 0
7. Куртуа Тибо 1 0
8. Начо Игнасио 1 0
9. Асенсио Марко 1 0
10. Васкес Лукас 1 0
11. Одриосола Альваро 1 0
12. Винисиус Жуниор 1 0
13. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 15% (3) 10% (2) 20% (4) 10% (2) 10% (2) 35% (7)
 Реал Мадрид 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 27.78% (5)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити
Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте
Последние игры между собой
Челси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 3:2 Челси Реал Мадрид 3:1 Челси
1/8 финала
2 Лацио
6 Бавария
2 Барселона
5 ПСЖ
0 Боруссия М
4 Манчестер Сити
4 Севилья
5 Боруссия Д
1 Аталанта
4 Реал Мадрид
0 РБ Лейпциг
4 Ливерпуль
4 Порту
4 Ювентус
0 Атлетико М
3 Челси
1/4 финала
3 Бавария
3 ПСЖ
4 Манчестер Сити
2 Боруссия Д
3 Реал Мадрид
1 Ливерпуль
1 Порту
2 Челси
1/2 финала
1 ПСЖ
2 Манчестер Сити
1 Реал Мадрид
1 Челси
Финал
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Прогнозы на матч Челси - Реал Мадрид

Исход игры
Челси
57.8% (37)
Ничья
20.3% (13)
Реал Мадрид
21.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
60.32% (38)
Меньше
39.68% (25)
Обе команды забьют
Да
77.78% (49)
Нет
22.22% (14)
Популярный счёт
2:1 Челси
37.5% (24)
1:2 Реал Мадрид
18.8% (12)
1:1 Ничья
17.2% (11)
1:0 Челси
15.6% (10)
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Онлайн трансляции
Суббота, 1 мая
Лилль 2:0 Ницца
Воскресенье, 2 мая
Монако 2:3 Лион
Севилья Атлетик Б 1.65 Майнц Герта 2.25 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1.86 Барти Эшли Святек Ига 1.70
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