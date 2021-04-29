|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиру Оливье
|6 (1)
|0.55
|2.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.27
|3.
|Пулишич Кристиан
|2
|0.18
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0.18
|5.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.18
|6.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.09
|7.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.09
|8.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.09
|9.
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.09
|10.
|Чилуэлл Бен
|1
|0.09
|11.
|Хаверц Кай
|0
|0
|12.
|Ковачич Матео
|0
|0
|13.
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|14.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|15.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|6
|0.55
|2.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.27
|3.
|Рамос Серхио
|2 (1)
|0.18
|4.
|Асенсио Марко
|2
|0.18
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.09
|6.
|Каземиро Карлос
|1
|0.09
|7.
|Родриго
|1
|0.09
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0.09
|9.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.09
|10.
|Кроос Тони
|0
|0
|11.
|Васкес Лукас
|0
|0
|12.
|Марсело Виера
|0
|0
|13.
|Милитао Эдер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|3
|0
|2.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|3.
|Ковачич Матео
|2
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|2
|0
|5.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|6.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|9.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|4
|0
|2.
|Кроос Тони
|2
|0
|3.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|4.
|Менди Ферлан
|2
|0
|5.
|Вальверде Федерико
|2
|0
|6.
|Марсело Виера
|1
|0
|7.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|8.
|Начо Игнасио
|1
|0
|9.
|Асенсио Марко
|1
|0
|10.
|Васкес Лукас
|1
|0
|11.
|Одриосола Альваро
|1
|0
|12.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|13.
|Милитао Эдер
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|10% (2)
|10% (2)
|35% (7)
|Реал Мадрид
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|27.78% (5)