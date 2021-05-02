|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0.52
|2.
|Окампос Лукас
|5 (4)
|0.15
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.12
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.12
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.09
|6.
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.09
|7.
|Фернандо Режес
|2
|0.06
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.06
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|8
|0.24
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.15
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.15
|4.
|Гарсия Рауль
|5 (2)
|0.15
|5.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.12
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.09
|7.
|Капа Андер
|2
|0.06
|8.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|9.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|10.
|Морсильо Хон
|1
|0.03
|11.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|12.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|13.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|14.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|15.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|17.
|Ибай Гомес
|0
|0
|18.
|Гарсия Дани
|0
|0
|19.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|7
|1
|2.
|Карлос Диего Сантос
|8
|0
|3.
|Фернандо Режес
|6
|0
|4.
|Гудель Неманья
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Акунья Маркос
|4
|0
|8.
|Кунде Жюль
|4
|0
|9.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|10.
|Окампос Лукас
|3
|0
|11.
|Буну Яссин
|3
|0
|12.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|17.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|18.
|Васкес Франко
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Дани
|8
|0
|3.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|4.
|Весга Микель
|7
|0
|5.
|Лопес Унаи
|6
|0
|6.
|Йерай Альварес
|6
|0
|7.
|Нуньес Унай
|6
|0
|8.
|Капа Андер
|5
|0
|9.
|Венседор Унай
|5
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|14.
|Кодро Кенан
|2
|0
|15.
|Сансет Ойян
|2
|0
|16.
|Муньяин Икер
|1
|0
|17.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|18.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|19.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|20.
|Унай Симон
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|8.33% (4)
|27.08% (13)
|Атлетик Б
|22.5% (9)
|10% (4)
|7.5% (3)
|15% (6)
|10% (4)
|35% (14)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|3.
|Барселона
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|80 - 33
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|5.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10