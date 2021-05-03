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Россия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Арсенал Тула
1:2
Конец матча
Спартак Москва

Арсенал Тула 3-4-2-1

Спартак Москва 3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.11
2. Ткачёв Сергей 3 0.11
3. Хлусевич Даниил 2 0.07
4. Луценко Евгений 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 0.07
6. Панченко Кирилл 2 0.07
7. Кадири Мохаммед 2 0.07
8. Лесовой Даниил 2 (1) 0.07
9. Ковалёв Юрий 1 0.04
10. Кангва Кингс 1 0.04
11. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.04
12. Джорджевич Лука 1 0.04
13. Чаушич Горан 1 0.04
14. Бауэр Роберт 1 (1) 0.04
15. Сокол Артём 0 0
16. Громыко Валерий 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 14 (1) 0.5
2. Соболев Александр Сергеевич 13 (4) 0.46
3. Понсе Эсекель 9 0.32
4. Мозес Виктор 3 0.11
5. Жиго Самуэль 3 0.11
6. Айртон Лукас 2 0.07
7. Промес Куинси 2 0.07
8. Кокорин Александр 2 (2) 0.07
9. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
10. Зобнин Роман 1 0.04
11. Умяров Наиль 0 0
12. Крал Алекс 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 9 0
2. Кангва Кингс 5 1
3. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
4. Кангва Эванс 5 1
5. Чаушич Горан 6 0
6. Громыко Валерий 4 1
7. Ткачёв Сергей 5 0
8. Сокол Артём 5 0
9. Хлусевич Даниил 5 0
10. Григалава Гиа 4 0
11. Беляев Максим 4 0
12. Панченко Кирилл 4 0
13. Костадинов Георги 4 0
14. Ломовицкий Александр 4 0
15. Джорджевич Лука 3 0
16. Пантелеев Владислав 3 0
17. Бурлак Тарас 1 1
18. Лесовой Даниил 1 1
19. Луценко Евгений 2 0
20. Горбатенко Игорь 2 0
21. Ковалёв Юрий 2 0
22. Рассказов Николай 2 0
23. Хагуш Анри 2 0
24. Денисов Александр 1 0
25. Комбаров Кирилл 1 0
26. Злобин Николай 1 0
27. Коновалов Игорь 1 0
28. Кадири Мохаммед 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Айртон Лукас 8 1
2. Соболев Александр Сергеевич 9 0
3. Зобнин Роман 7 1
4. Маслов Павел 7 1
5. Жиго Самуэль 6 1
6. Умяров Наиль 6 0
7. Кутепов Илья 5 0
8. Ларссон Джордан 5 0
9. Джикия Георгий 4 0
10. Максименко Александр 4 0
11. Ещенко Андрей 3 0
12. Мозес Виктор 3 0
13. Промес Куинси 3 0
14. Понсе Эсекель 3 0
15. Крал Алекс 3 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Хендрикс Йоррит 1 0
19. Бакаев Зелимхан 1 0
20. Гапонов Илья 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 12.5% (3) 16.67% (4) 25% (6) 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4)
 Спартак Москва 20% (10) 12% (6) 12% (6) 14% (7) 16% (8) 26% (13)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула
Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит
Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал
Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 7
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 5
Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:3 Арсенал Тула
Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:0 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Арсенал Тула 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Арсенал Тула
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 18 7 3 71 - 25 61
2. Спартак Москва Заявка 28 16 5 7 52 - 34 53
3. Локомотив Москва Заявка 28 16 4 8 44 - 35 52
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 28 6 5 17 25 - 45 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 53 - 13 40
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 2 4 23 - 19 26
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 15 6 3 6 21 - 26 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. Поздравляем "Спартак" с минимальной победой. Для вас игру комментировал Георгий Артмеладзе. До новых встреч!
  • 90'
    Если матч завершится победой "Спартака", то "красно-белые" выйдут на чистое второе место и будут опережать "Локомотив".
  • 90'
    Последовала классная размашистая передача из глубины поля в сторону Кангва, но головой идеально сыграл Умяров.
  • Травма, повреждение
    90'
    Зобнину потребовалась медицинская помощь. Около минуты не мог встать Роман. Надеемся, что всё с ним будет хорошо.
  • Дополнительное время
    90'
    Главный арбитр добавил 4 минуты ко второму тайму.
  • Желтая карточка
    90'
    Зобнин пытался развить атаку, но хамским приёмом его обезвредил Ткачёв. Хавбек сборной России приземлился на газон. Сергей же получил "горчичник".
  • Фол, нарушение
    89'
    Крал ошибся в передаче, так как заслон ему поставил Громыко. Пожалуй, Алекс - один из лучших игроков сегодня с позиции проделанной работы.
  • Фол, нарушение
    88'
    Беляев подтолкнул Понсе и сразу извинился колоритный защитник "оружейников" перед аргентинским коллегой.
  • 87'
    По нарушениям правил статистика следующая - 15 против 5. "Арсенал" гораздо грубее действует, это даже визуально заметно.
  • Фол, нарушение
    86'
    Зобнин заработал штрафной удар для "Спартака". Громыко откровенно затолкал хавбека сборной России.
  • 85'
    Ещенко сразу включился в игру - пролетел защитник "Спартака" по флангу и пытался снабдить мячом Хендрикса.
  • Опасный момент
    84'
    Последовал очень мягкий навес в сторону Громыко (идеальную передачу вырезал Горбатенко), но лбом он пробил очень неточно.
  • Замена
    83'
    Двойная замена в составе "Спартака" - Понсе и Ещенко получили игровую практику, а Промес и Соболев отправились отдыхать.
  • Фол, нарушение
    82'
    Чаушич подпрыгнул и головой боднул Хендрика. Голландец пошёл в очень рискованный отбор на втором этаже.
  • Замена
    81'
    Парфёнов снял с игры Рассказова - вместо россиянина на поле вышел белорус. На количестве легионеров это не отразится, ибо представители Беларуси приравниваются с прошлого сезона к россиянам.
  •
  • Угловой
    80'
    Последовала передача в сторону Довбни, который открылся на ближней штанге и головой пробил за пределы поля.
  • 79'
    "Арсенал" не сдаётся, но без особого энтузиазма начинает атаку через фланг. Джорджевич поборолся с Литвиновым и заработал угловой.
  • 78'
    Теперь "Спартаку" придётся намного тяжелее, чем при равном счёте - нужно развивать преимущество, и цена ошибки будет велика.
  • Описание гола
    77'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! ЛАРССОН! Крал выдал радиоуправляемую передачу на Мозеса, нигериец откатил под удар Ларссону, и шведский форвард не посмел промазать с десяти метров.
  • Офсайд
    76'
    Джорджевич забрался в офсайд, получив передачу от Ткачёва, но боковой арбитр увидел сантиметровый офсайд у черногорца.
  • Опасный момент
    75'
    Кингс Кангва отдал передачу вразрез на брата, Эванс ворвался в штрафную и не смог обыграть Джикию в ближнем бою.
  • Травма, повреждение
    74'
    Произошла небольшая накладка, в ходе которой пострадал Сокол. Вёл он борьбу за мяч с Промесом и нарвался на травму.
  • Замена
    72'
    У "оружейников" тоже двойная рокировка - Горбатенко и Кингс Кангва вышли вместо Ковалёва и Костадинова.
  • Замена
    72'
    Хендрикс вышел вместо Умярова, в то время как Литвинов позиционно заменил Гапонова.
  • 71'
    Двойная замена в составе "Спартака" готовится. У "Арсенала" тоже один футболист появится в скором времени.

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  • Травма, повреждение
    70'
    Кангва получил по ногам возле бровки, но с ним всё в порядке. А вот Костадинов в центре поля просит медиков выйти.
  • 69'
    Промес крутится возле штрафной площади Шамова, но, не найдя нужного адресата, бьёт метров с тринадцати - мимо.
  • Опасный момент
    68'
    Кангва воспользовался обрезом "Спартака" в центре поля и вбежал в штрафную, но пробить африканец не смог.
  • Угловой
    67'
    Угловой удар "Спартака" завершился неточным ударом Соболева, которому в воздушном пространстве активно мешал Сокол.
  • 66'
    Зобнин в попытке заработать угловой (его оппонентом был Рассказов) упустил снаряд. Сразу же Роман пустился в словесную перепалку с судьёй.
  • 65'
    И снова безупречно играет Беляев. Максим, теряя равновесие, выставил ногу и заработал угловой для "Спартака".
  • 64'
    Ларссон классно развернулся, выдержал паузу и отдал мяч Соболеву. Александр не стал переть на двух защитников и скинул игровую сферу Умярову.
  • 63'
    Киноактёр Дмитрий Назаров приехал в Тулу, чтобы поддержать любимый "Спартак". Судя по всему, с супругой он прибыл в столицу пряников.
  • 62'
    Мозес разогнал атаку через фланг, однако первым на мяче оказался Рассказов, тут же снабдивший снарядом Костадинова.
  • 61'
    Зобнин выполнил навесную передачу в район пенальти, однако в этой зоне дежурил только голкипер Шамов.
  • Угловой
    60'
    "Спартак" заработал угловой. Квинси побрёл к угловому флажку, а затем навесил в сторону Джикии, который неряшливо обработал мяч.
  • Желтая карточка
    59'
    Ковалёв получил жёлтую карточку за грязный фол - Крал устремился к мячу, и белорус влетел в него с большим рвением.
  • Замена
    58'
    К сожалению, Кутепов получил травму - вместо него вышел Георгий Джикия. Защитник "Спартака" в сопровождении врачей ушёл в помещение под трибунами.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Арсенала" - Ткачёв появился на поле вместо Луценко. Не самый мощный матч провёл Евгений, скажем прямо.
  • 56'
    Беляев классно сыграл на подстраховке, не пустив Соболева. В следующем эпизоде Мозес пробил с линии штрафной - мимо.
  • Травма, повреждение
    55'
    Медицинский штаб "Спартака" моментально вышел к Кутепову, который всем видом показывает наличие боли. Желаем здоровья Илье.
  • Фол, нарушение
    54'
    Кутепов и Ковалёв столкнулись на бровке. Защитник "Арсенала" сразу вскочил на ноги, а россиянин пока пребывает на газоне.
  • 53'
    Довбня здорово поставил корпус и не пустил Соболева в прорыв. На ногах защитник "Арсенала" держится очень стойко.
  • 52'
    Всё ещё оказывают медики "Спартака" помощь пострадавшему французу. С большим трудом он поднялся и побрёл к бровке.
  • Травма, повреждение
    51'
    Жиго приземлился на газон - явно болевые ощущения испытывает француз. Тедеско сразу отправил разминаться Джикию.
  • 50'
    Парфёнов похлопал по плечу Ковалёва, который вбрасывает мяч в игру из-за боковой. А Тедеско по-прежнему эмоционален на бровке.
  • 49'
    Задымление небольшое на поле - похоже, что фанаты решили пожечь фейерверки. Пока арбитр не останавливает встречу.
  • Угловой
    48'
    Квинси навесил от углового флажка, и Кутепов, здорово выскочив на полтора метра, головой пробил прямо в руки Шамова.
  • 47'
    "Спартак" аккуратно атакует через фланг - Мозес забросил на дальнюю штангу, но Ковалёв головой сыграл безупречно.
  • 46'
    Закончился дождь в Туле, и выглянуло солнце. Теперь командам будет намного приятнее действовать.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток - перерыв наступает. "Арсенал" и "Спартак" пока делят очки. Вернёмся через 15 минут.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил к первому тайму одну минуту.
  • Гол в свои ворота
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! КУТЕПОВ! В свои ворота Илья срезал мяч! Джорджевич пролетел по левому флангу, приняв мяч на грани офсайда, и покатил вдоль ворот, но Кутепов выставил ногу и закинул с мыска мяч в уголок "рамки" Селихова. Досадный автогол!
  • 44'
    Кангва лежит на газоне после столкновения с Жиго. Француз сразу принёс извинения, хотя мне показалось, что Самуэль коснулся сперва мяча.
  • Фол, нарушение
    43'
    Джорджевич завалился за пределы поля, упав на газон рядом с Парфёновым. Черногорец принял мяч от Рассказова, и тут же его опрокинул Жиго.
  • 42'
    Кангва навесил на Рассказова, тот головой скинул мяч на Джоджевича, и после этого футбольного диптиха черногорец неловко пробил с угла штрафной.
  • 41'
    Болельщики на трибунах заряжают скандирование со словами "Тульский "Арсенал". Несмотря на дождь, сегодня много любителей футбола на секторах.
  • Желтая карточка
    40'
    Чаушич получил жёлтую карточку за небольшую задержку в центре поля. Серб пытался оправдаться, но арбитр непреклонен.
  • 40'
    Жиго аккуратно сопроводил Кангву до лицевой линии, хотя это не требовалось - африканец не успел к мячу, но Самуэль перестраховался.
  • 39'
    Кангва классно забросил мяч за спину Гапонову, но тот не позволил себя обхитрить во второй волне атаки.
  • Желтая карточка
    38'
    Вторая жёлтая карточка в матче. Джорджевич откровенно придержал Гапонова за корпус и помешал защитнику "Спартака" пробиться к воротам.
  • Фол, нарушение
    37'
    Соболеву досталось - Сокол нарушил против форварда "красно-белых" правила. "Спартак" разыграл штрафной на своей половине поля.
  • 36'
    Луценко отвоевал мяч, но не смог обыграть Крала - опорник "Спартака" сместился в оборону и обезвредил Евгения.
  • 35'
    "Спартак" конструирует атаку через левый фланг - Мозеса решили не беспокоить, так как нигериец может банально перегореть. Уже несколькими рывками он отметился.
  • Угловой
    34'
    Последовала передача в сторону Луценко, который занял изначально неудачную позицию и скудно пробил головой.
  • 33'
    Кангва подобрал мяч в свободной зоне и прошёл до лицевой, заработав угловой удар. Мозесу показалось, что Эванс сыграл рукой.
  • 32'
    Умяров здорово подстраховал Гапонова, сойдясь тет-а-тет с Джорджевичем. На классной скорости двигался черногорец.
  • Фол, нарушение
    31'
    Теперь уже Соболев стал жертвой - Чаушич, известный довольно суровой игрой, завалил Александра, однако арбитр не свистнул.
  • Опасный момент
    30'
    Ух, красиво! В падении ножницами эффектно пробил Джорджевич, но рядом с ним находились Жиго и Гапонов.
  • Желтая карточка
    29'
    Соболев получил предупреждение за то, что запрыгнул на Костадинова и завалил на газон полузащитника сборной Болгарии.
  • 28'
    Селихов и Кутепов о чём-то пообщались, и голкипер "Спартака" ввёл мяч в игру дальним ударом. Статистика владения мячом - 31% против 69%.
  • 27'
    Соболев метров с семнадцати пробил по воротам - Шамов спокойно зафиксировал снаряд и начал атаку "Арсенала".
  • Опасный момент
    26'
    Промес с Джорджевичем поборолся за мяч, и "Арсенал" провёл контратаку. Кангва вылетел на рандеву с Селиховым, и вратарь своевременно выскочил из ворот.
  • 25'
    Мозес заработал угловой. Нигериец финтами избавился от опеки Беляева и пробил в ногу защитника "Арсенала".
  • 24'
    По ударам в створ равенство фиксируется - два против двух. Кангва, тем временем, не успел открыться под быструю передачу Костадинова.
  • 23'
    Джорджевич сегодня ближе к воротам располагается, чем Луценко, который регулярно оказывается в зоне атакующего полузащитника при приёме мяча.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! СОБОЛЕВ! Мозес филигранной передачей нашёл Соболева, который откликнулся на пас, невзирая на присутствие Довбни рядом. Мозес эффектно раскачал Рассказова и забросил мяч, словно рукой, а Александр головой мощно пробил.
  • 21'
    Луценко принял мяч спиной к воротам, ловко развернулся и нанёс удар - Селихов показал себя королём вратарской.
  • Фол, нарушение
    20'
    И ещё один фол - Крал бился за мяч с Рассказовым, который оприходовал бывшего партнёра по "Спартаку" в спину.
  • Фол, нарушение
    19'
    Костадинов эффектно развернул Ларссона возле центрального круга, и швед едва заметно подтолкнул болгарина.
  • 18'
    Луценко, который мог перейти в "Спартак" летом 2020-го, пробил с линии штрафной - Селихов спокойно зафиксировал мяч.
  • 17'
    Соболев поборолся с Беляевым, но уступил. Сошлись на бровке мощные и рослые футболисты, у которых всё в порядке со скоростью и физическими данными.
  • Угловой
    16'
    Сокол выбил мяч за пределы поля, и "Спартак" заработал угловой. Уже четвёртый корнер у "красно-белых". Последовала передача в сторону Соболева, но головой россиянин пробил неточно.
  • 15'
    "Спартаку" пока не удаётся соорудить действительно опасную атаку. Тедеско в технической зоне отчаянно жестикулирует.
  • 14'
    Соболев завозился с мячом, но заметил Промеса боковым зрением. Всё завершилось неточным ударом Крала.
  • 13'
    Крал здорово сыграл на перехвате и снабдил мячом Соболева, но Александр поспешно пробросил снаряд на Ларссона.
  • Опасный момент
    12'
    Ух, мощно! Умяров пристреливается явно. Наиль с линии штрафной пробил в перекладину. К слову, снаряд коснулся Беляева во время полёта.
  • Угловой
    11'
    "Спартак" заработал угловой, но Промес от флажка не стал навешивать. Во второй фазе атаки "красно-белые" закинули мяч на Ларссона. Шведа в воздухе опередил Сокол.
  • 10'
    "Спартак" в атаке - Зобнин откатил мяч под удар Промесу, но голландец короткой передачей подключил чеха Крала.
  • Фол, нарушение
    9'
    Ковалёв подтолкнул в спину Зобнина, который пытался соорудить что-то опасное на фланге. Не слишком грубо, но контакт был.
  • Опасный момент
    8'
    Опасно! Умяров проверил бдительность Селихова со средней дистанции, но мяч улетел в зону фотографов.
  • Опасный момент
    7'
    Опасно! Беляев вынес мяч практически с линии ворот после классного прохода Промеса. Голландец выполнил прострел, но Максим спас "Арсенал".
  • Опасный момент
    6'
    Луценко классно прошёл по флангу и выдал навес в сторону Джорджевича, но черногорец пробил довольно робко.
  • 5'
    Почётный гость сегодня на матче присутствует - хоккеист Илья Ковальчук прибыл в Тулу для просмотра игры "Спартака".
  • 4'
    Ларссон здорово финтами пытался уложить на газон трёх защитников "Арсенала", но "оружейники" очень уверенно выключили шведа из игры.
  • Офсайд
    3'
    Первый офсайд зафиксирован, и попал в него Джорджевич. Форвард сборной Черногории проиграл метр последнему защитнику "Спартака".
  • 2'
    "Арсенал" дважды ввёл мяч в игру из-за боковой. Пока в спокойном темпе развивается мяч в Туле.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Добрый день, дорогие любители футбола! Сегодня в Туле состоится матча 28-го тура РПЛ - московский "Спартак" сразится с местным "Арсеналом". "Оружейники" - тринадцатые, а коллектив Тедеско - третий. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
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Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва

Исход игры
Арсенал Тула
4.3% (6)
Ничья
7.1% (10)
Спартак Москва
88.6% (124)
Тотал 2.5
Больше
76.98% (107)
Меньше
23.02% (32)
Обе команды забьют
Да
81.29% (113)
Нет
18.71% (26)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
58.6% (82)
0:1 Спартак Москва
10.7% (15)
1:3 Спартак Москва
7.1% (10)
0:2 Спартак Москва
6.4% (9)
1:1 Ничья
5.7% (8)
2:1 Арсенал Тула
3.6% (5)
2:3 Спартак Москва
2.9% (4)
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Онлайн трансляции
Суббота, 1 мая
Лилль 2:0 Ницца
Воскресенье, 2 мая
Монако 2:3 Лион
Севилья Атлетик Б 1.65 Майнц Герта 2.25 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1.86 Барти Эшли Святек Ига 1.70
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