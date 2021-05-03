Ещенко сразу включился в игру - пролетел защитник "Спартака" по флангу и пытался снабдить мячом Хендрикса.

Чаушич подпрыгнул и головой боднул Хендрика. Голландец пошёл в очень рискованный отбор на втором этаже.

Парфёнов снял с игры Рассказова - вместо россиянина на поле вышел белорус. На количестве легионеров это не отразится, ибо представители Беларуси приравниваются с прошлого сезона к россиянам.

Последовала передача в сторону Довбни, который открылся на ближней штанге и головой пробил за пределы поля.

"Арсенал" не сдаётся, но без особого энтузиазма начинает атаку через фланг. Джорджевич поборолся с Литвиновым и заработал угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! ЛАРССОН! Крал выдал радиоуправляемую передачу на Мозеса, нигериец откатил под удар Ларссону, и шведский форвард не посмел промазать с десяти метров.

Джорджевич забрался в офсайд, получив передачу от Ткачёва, но боковой арбитр увидел сантиметровый офсайд у черногорца.

Кингс Кангва отдал передачу вразрез на брата, Эванс ворвался в штрафную и не смог обыграть Джикию в ближнем бою.

Произошла небольшая накладка, в ходе которой пострадал Сокол. Вёл он борьбу за мяч с Промесом и нарвался на травму.

Хендрикс вышел вместо Умярова, в то время как Литвинов позиционно заменил Гапонова.

Двойная замена в составе "Спартака" готовится. У "Арсенала" тоже один футболист появится в скором времени.

Кангва получил по ногам возле бровки, но с ним всё в порядке. А вот Костадинов в центре поля просит медиков выйти.

Кангва воспользовался обрезом "Спартака" в центре поля и вбежал в штрафную, но пробить африканец не смог.

Зобнин в попытке заработать угловой (его оппонентом был Рассказов) упустил снаряд. Сразу же Роман пустился в словесную перепалку с судьёй.

Ларссон классно развернулся, выдержал паузу и отдал мяч Соболеву. Александр не стал переть на двух защитников и скинул игровую сферу Умярову.

Киноактёр Дмитрий Назаров приехал в Тулу, чтобы поддержать любимый "Спартак". Судя по всему, с супругой он прибыл в столицу пряников.

Мозес разогнал атаку через фланг, однако первым на мяче оказался Рассказов, тут же снабдивший снарядом Костадинова.

Зобнин выполнил навесную передачу в район пенальти, однако в этой зоне дежурил только голкипер Шамов.

Ковалёв получил жёлтую карточку за грязный фол - Крал устремился к мячу, и белорус влетел в него с большим рвением.

К сожалению, Кутепов получил травму - вместо него вышел Георгий Джикия. Защитник "Спартака" в сопровождении врачей ушёл в помещение под трибунами.

Замена в составе "Арсенала" - Ткачёв появился на поле вместо Луценко. Не самый мощный матч провёл Евгений, скажем прямо.

Беляев классно сыграл на подстраховке, не пустив Соболева. В следующем эпизоде Мозес пробил с линии штрафной - мимо.

Кутепов и Ковалёв столкнулись на бровке. Защитник "Арсенала" сразу вскочил на ноги, а россиянин пока пребывает на газоне.

Довбня здорово поставил корпус и не пустил Соболева в прорыв. На ногах защитник "Арсенала" держится очень стойко.

Парфёнов похлопал по плечу Ковалёва, который вбрасывает мяч в игру из-за боковой. А Тедеско по-прежнему эмоционален на бровке.

Задымление небольшое на поле - похоже, что фанаты решили пожечь фейерверки. Пока арбитр не останавливает встречу.

Квинси навесил от углового флажка, и Кутепов, здорово выскочив на полтора метра, головой пробил прямо в руки Шамова.

"Спартак" аккуратно атакует через фланг - Мозес забросил на дальнюю штангу, но Ковалёв головой сыграл безупречно.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! КУТЕПОВ! В свои ворота Илья срезал мяч! Джорджевич пролетел по левому флангу, приняв мяч на грани офсайда, и покатил вдоль ворот, но Кутепов выставил ногу и закинул с мыска мяч в уголок "рамки" Селихова. Досадный автогол!

Джорджевич завалился за пределы поля, упав на газон рядом с Парфёновым. Черногорец принял мяч от Рассказова, и тут же его опрокинул Жиго.

Кангва навесил на Рассказова, тот головой скинул мяч на Джоджевича, и после этого футбольного диптиха черногорец неловко пробил с угла штрафной.

Болельщики на трибунах заряжают скандирование со словами "Тульский "Арсенал". Несмотря на дождь, сегодня много любителей футбола на секторах.

Чаушич получил жёлтую карточку за небольшую задержку в центре поля. Серб пытался оправдаться, но арбитр непреклонен.

Жиго аккуратно сопроводил Кангву до лицевой линии, хотя это не требовалось - африканец не успел к мячу, но Самуэль перестраховался.

Кангва классно забросил мяч за спину Гапонову, но тот не позволил себя обхитрить во второй волне атаки.

Вторая жёлтая карточка в матче. Джорджевич откровенно придержал Гапонова за корпус и помешал защитнику "Спартака" пробиться к воротам.

Луценко отвоевал мяч, но не смог обыграть Крала - опорник "Спартака" сместился в оборону и обезвредил Евгения.

"Спартак" конструирует атаку через левый фланг - Мозеса решили не беспокоить, так как нигериец может банально перегореть. Уже несколькими рывками он отметился.

Кангва подобрал мяч в свободной зоне и прошёл до лицевой, заработав угловой удар. Мозесу показалось, что Эванс сыграл рукой.

Соболев получил предупреждение за то, что запрыгнул на Костадинова и завалил на газон полузащитника сборной Болгарии.

Промес с Джорджевичем поборолся за мяч, и "Арсенал" провёл контратаку. Кангва вылетел на рандеву с Селиховым, и вратарь своевременно выскочил из ворот.

По ударам в створ равенство фиксируется - два против двух. Кангва, тем временем, не успел открыться под быструю передачу Костадинова.

Джорджевич сегодня ближе к воротам располагается, чем Луценко, который регулярно оказывается в зоне атакующего полузащитника при приёме мяча.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! СОБОЛЕВ! Мозес филигранной передачей нашёл Соболева, который откликнулся на пас, невзирая на присутствие Довбни рядом. Мозес эффектно раскачал Рассказова и забросил мяч, словно рукой, а Александр головой мощно пробил.

И ещё один фол - Крал бился за мяч с Рассказовым, который оприходовал бывшего партнёра по "Спартаку" в спину.

Соболев поборолся с Беляевым, но уступил. Сошлись на бровке мощные и рослые футболисты, у которых всё в порядке со скоростью и физическими данными.

Сокол выбил мяч за пределы поля, и "Спартак" заработал угловой. Уже четвёртый корнер у "красно-белых". Последовала передача в сторону Соболева, но головой россиянин пробил неточно.

"Спартаку" пока не удаётся соорудить действительно опасную атаку. Тедеско в технической зоне отчаянно жестикулирует.

Крал здорово сыграл на перехвате и снабдил мячом Соболева, но Александр поспешно пробросил снаряд на Ларссона.

"Спартак" заработал угловой, но Промес от флажка не стал навешивать. Во второй фазе атаки "красно-белые" закинули мяч на Ларссона. Шведа в воздухе опередил Сокол.

Ковалёв подтолкнул в спину Зобнина, который пытался соорудить что-то опасное на фланге. Не слишком грубо, но контакт был.

Луценко классно прошёл по флангу и выдал навес в сторону Джорджевича, но черногорец пробил довольно робко.

Почётный гость сегодня на матче присутствует - хоккеист Илья Ковальчук прибыл в Тулу для просмотра игры "Спартака".

"Арсенал" дважды ввёл мяч в игру из-за боковой. Пока в спокойном темпе развивается мяч в Туле.

—

Добрый день, дорогие любители футбола! Сегодня в Туле состоится матча 28-го тура РПЛ - московский "Спартак" сразится с местным "Арсеналом". "Оружейники" - тринадцатые, а коллектив Тедеско - третий. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.