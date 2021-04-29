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Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Милан
 
Позже
Беневенто

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.45
2. Кесси Франк 10 (8) 0.3
3. Ребич Анте 7 0.21
4. Леау Рафаэл 6 0.18
5. Тео Эрнандес 4 0.12
6. Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
7. Салемакерс Алексис 2 0.06
8. Диас Браим 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Далот Диогу 1 0.03
13. Калюлю Пьер 1 0.03
14. Крунич Раде 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 6 0.18
2. Капрари Джанлука 5 0.15
3. Виола Николас 5 (4) 0.15
4. Сау Марко 4 (1) 0.12
5. Летиция Гаэтано 3 0.09
6. Инсинье Роберто 2 0.06
7. Глик Камил 2 0.06
8. Ионице Артур 2 0.06
9. Кальдирола Лука 2 0.06
10. Гайч Адольфо 2 0.06
11. Скьяттарелла Паскуале 1 0.03
12. Фальке Яго 1 0.03
13. Туиа Алессандро 1 0.03
14. Импрота Риккардо 1 0.03
15. Барба Федерико 0 0
16. Хетемай Перпарим 0 0
17. Фулон Дам 0 0
18. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Романьоли Алессио 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Чалханоглу Хакан 4 0
9. Кастильехо Самуэль 4 0
10. Далот Диогу 4 0
11. Ибрагимович Златан 2 1
12. Тонали Сандро 1 1
13. Кьяер Симон 2 0
14. Мейте Суалихо 2 0
15. Крунич Раде 2 0
16. Беннасер Исмаэль 2 0
17. Габбия Маттео 2 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 12 1
2. Глик Камил 8 1
3. Импрота Риккардо 7 0
4. Барба Федерико 7 0
5. Туиа Алессандро 5 0
6. Ионице Артур 5 0
7. Дабо Брайан 5 0
8. Капрари Джанлука 3 1
9. Хетемай Перпарим 4 0
10. Фулон Дам 4 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Монтипо Лоренцо 3 0
13. Сау Марко 1 1
14. Маджио Кристиан 2 0
15. Лападула Джанлука 2 0
16. Инсинье Роберто 2 0
17. Летиция Гаэтано 2 0
18. Тельо Андрес 2 0
19. Депаоли Фабио 2 0
20. Виола Николас 1 0
21. Ди Серио Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 15.52% (9) 20.69% (12) 12.07% (7) 22.41% (13) 6.9% (4) 22.41% (13)
 Беневенто 10.81% (4) 8.11% (3) 24.32% (9) 24.32% (9) 13.51% (5) 18.92% (7)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория
Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта
Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло Беневенто 2:2 Парма
Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто
Последние игры между собой
Милан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто 0:2 Милан Милан 0:1 Беневенто Беневенто 2:2 Милан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 33 11 8 14 40 - 41 41
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 33 8 9 16 42 - 62 33
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
12. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
13. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 17 4 3 10 21 - 36 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Беневенто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 9 часов 49 минут.


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Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Беневенто
1.39
5.50
9.13
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Прогнозы на матч Милан - Беневенто

Исход игры
Милан
100% (29)
Ничья
0% (0)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.28% (14)
Меньше
51.72% (15)
Обе команды забьют
Да
44.83% (13)
Нет
55.17% (16)
Популярный счёт
2:0 Милан
44.8% (13)
2:1 Милан
37.9% (11)
3:1 Милан
6.9% (2)
1:0 Милан
6.9% (2)
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УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
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