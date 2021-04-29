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Италия: Серия A

2020-2021

Стадион:
Кротоне
 
Позже
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 19 (8) 0.58
2. Мессьяс Жуниор 8 0.24
3. Уна Адам 3 0.09
4. Реца Аркадиуш 2 0.06
5. Големич Владимир 2 (1) 0.06
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Магальян Лисандро 1 0.03
9. Дзанеллато Никколо 1 0.03
10. Вулич Милош 1 0.03
11. Джиджи Коффи 1 0.03
12. Эдуардо Энрике 1 0.03
13. Перейра Педру II 0 0
14. Бенали Ахмед 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.64
2. Мартинес Лаутаро 15 0.45
3. Хакими Ашраф 6 0.18
4. Санчес Алексис 5 0.15
5. Барелла Николо 3 0.09
6. Перишич Иван 3 0.09
7. Дармиан Маттео 3 0.09
8. Д'Амброзио Данило 3 0.09
9. Шкриньяр Милан 3 0.09
10. Гальярдини Роберто 2 0.06
11. Брозович Марсело 1 0.03
12. Видаль Артуро 1 0.03
13. Де Врей Стефан 1 0.03
14. Эриксен Кристиан 1 0.03
15. Янг Эшли 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0
17. Коларов Александар 0 0
18. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Мессьяс Жуниор 6 0
6. Чигарини Лука 4 1
7. Луперто Себастьяно 4 1
8. Перейра Педру II 5 0
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Эдуардо Энрике 4 0
13. Джиджи Коффи 3 0
14. Бенали Ахмед 2 0
15. Дзанеллато Никколо 2 0
16. Вулич Милош 2 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Ривьер Эммануэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 6 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 9.76% (4) 21.95% (9) 24.39% (10) 21.95% (9) 12.2% (5) 9.76% (4)
 Интер Милан 8.82% (6) 10.29% (7) 10.29% (7) 19.12% (13) 27.94% (19) 23.53% (16)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =0 -16
Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне
Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма
Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло
Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Интер Милан 6:2 Кротоне Интер Милан 1:1 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Кротоне 2:1 Интер Милан Интер Милан 3:0 Кротоне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 33 11 8 14 40 - 41 41
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 33 8 9 16 42 - 62 33
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
12. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
13. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 17 4 3 10 21 - 36 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2021, осталось 1 день 7 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Интер Милан
13.50
7.20
1.28
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Прогнозы на матч Кротоне - Интер Милан

Исход игры
Кротоне
3.2% (1)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
96.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (14)
Меньше
54.84% (17)
Обе команды забьют
Да
41.94% (13)
Нет
58.06% (18)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
41.9% (13)
1:2 Интер Милан
25.8% (8)
0:1 Интер Милан
12.9% (4)
1:3 Интер Милан
6.5% (2)
1:4 Интер Милан
6.5% (2)
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УНИКС Монако 1.93 Зенит Барселона 1.85 Марсель Страсбург 3.85 Соболенко Арина Звонарёва Вера 1.54
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