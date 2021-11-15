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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи

2021-2022
Россия (до 21 года)
 
Позже
Испания (до 21 года)

История личных встреч

Россия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

Е(2ГОМ
4:1
Е(2Г
1:0
ТМС
3:1
ТМС
1:1
Е
2:0
Е(2Г
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 4 0.8
Хлусевич Даниил 3 0.6
Тюкавин Константин 2 0.4
Сулейманов Тимур 1 0.2
Прохин Данила 1 0.2
Боженов Кирилл 1 0.2
Кравцов Кирилл 1 0.2
Карапузов Владислав 0 0
Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 4 (2) 0.8
Пино Йереми 3 0.6
Руис Абель 3 0.6
Фернандо Ниньо 2 0.4
Гильямон Уго 2 0.4
Лобете Хулен 1 0.2
Франсес Алехандро 1 0.2
Миранда Хуан 1 (1) 0.2
Хиль Бриан 0 0
Каррикабуру Хон 0 0

Карточки

Россия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильямон Уго 1 0
Лопес Роберто III 1 0
Каррейра Серхио 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Фарерские острова (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Северная Македония (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Черногория (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 5 5 0 0 17 - 3 15
2. Россия (до 21 года) Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
3. Северная Ирландия (до 21 года) 5 2 0 3 6 - 8 6
4. Словакия (до 21 года) 5 2 0 3 9 - 8 6
5. Литва (до 21 года) 5 1 0 4 3 - 13 3
6. Мальта (до 21 года) Заявка 5 1 0 4 5 - 18 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Россия (до 21 года) Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Северная Ирландия (до 21 года) 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Словакия (до 21 года) 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Литва (до 21 года) 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Мальта (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Россия (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Мальта (до 21 года) Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
4. Северная Ирландия (до 21 года) 3 0 0 3 1 - 8 0
5. Словакия (до 21 года) 3 0 0 3 2 - 7 0
6. Литва (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Швеция (до 21 года) Эланга Энтони 6 1 0
2. Хорватия (до 21 года) Шимич Роко 6 1 0
3. Португалия (до 21 года) Рамуш Гонсалу 5 0 0
4. Бельгия (до 21 года) Икома Луис 5 1 0
5. Голландия (до 21 года) Зиркзее Джошуа 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Турция (до 21 года) Ali Kaan Guneren 0 1
2. Англия (до 21 года) Брюстер Риан 0 1
3. Польша (до 21 года) Скурась Михал 0 1
4. Германия (до 21 года) Мбом Жан-Мануэль 0 1
5. Венгрия (до 21 года) Майор Самуэль 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 1 день 13 часов 52 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 54
Россия (до 21 года) 14.8% (8)
X 18.5% (10)
Испания (до 21 года) 66.7% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Россия (до 21 года)
Ничья
Испания (до 21 года)
5.20
4.60
1.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) онлайн




Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Исход игры
Россия (до 21 года)
14.8% (8)
Ничья
18.5% (10)
Испания (до 21 года)
66.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (34)
Меньше
33.33% (17)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:2 Испания (до 21 года)
40.7% (22)
1:1 Ничья
16.7% (9)
1:3 Испания (до 21 года)
9.3% (5)
2:1 Россия (до 21 года)
7.4% (4)
1:0 Россия (до 21 года)
5.6% (3)
0:1 Испания (до 21 года)
5.6% (3)
2:3 Испания (до 21 года)
3.7% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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