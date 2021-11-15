|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|4
|0.8
|Хлусевич Даниил
|3
|0.6
|Тюкавин Константин
|2
|0.4
|Сулейманов Тимур
|1
|0.2
|Прохин Данила
|1
|0.2
|Боженов Кирилл
|1
|0.2
|Кравцов Кирилл
|1
|0.2
|Карапузов Владислав
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Серхио
|4 (2)
|0.8
|Пино Йереми
|3
|0.6
|Руис Абель
|3
|0.6
|Фернандо Ниньо
|2
|0.4
|Гильямон Уго
|2
|0.4
|Лобете Хулен
|1
|0.2
|Франсес Алехандро
|1
|0.2
|Миранда Хуан
|1 (1)
|0.2
|Хиль Бриан
|0
|0
|Каррикабуру Хон
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильямон Уго
|1
|0
|Лопес Роберто III
|1
|0
|Каррейра Серхио
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 3
|15
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|4.
|Словакия (до 21 года)
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|5.
|Литва (до 21 года)
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|6.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|3.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Словакия (до 21 года)
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Литва (до 21 года)
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|6.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
|4.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|5.
|Словакия (до 21 года)
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|6.
|Литва (до 21 года)
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швеция (до 21 года)
|Эланга Энтони
|6
|1
|0
|2.
|Хорватия (до 21 года)
|Шимич Роко
|6
|1
|0
|3.
|Португалия (до 21 года)
|Рамуш Гонсалу
|5
|0
|0
|4.
|Бельгия (до 21 года)
|Икома Луис
|5
|1
|0
|5.
|Голландия (до 21 года)
|Зиркзее Джошуа
|5
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Турция (до 21 года)
|Ali Kaan Guneren
|0
|1
|2.
|Англия (до 21 года)
|Брюстер Риан
|0
|1
|3.
|Польша (до 21 года)
|Скурась Михал
|0
|1
|4.
|Германия (до 21 года)
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|1
|5.
|Венгрия (до 21 года)
|Майор Самуэль
|0
|1