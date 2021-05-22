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Швеция: Суперэттан

2021
Эргрюте
0:0
Первый тайм: 38'
Сундсвалль

Эргрюте 3-4-3

Сундсвалль 5-3-2

Ход матча
13'
Азулай Джонатан
 
35'
 

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 4 0.57
2. Полсон Дэниел 1 0.14
3. Андреассон Антон 1 0.14
4. Акерманн Кевин 0 0
5. Сьогрелл Херман 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблум Понтус 4 (1) 0.57
2. Бенгтссон Йохан 3 0.43
3. Халлениус Линус 1 0.14
4. Андерссон Эрик 1 0.14
5. Пичках Пайя 1 0.14
6. Экстрём Альбин 1 0.14
7. Олссон Деннис 0 0
8. Стенссон Даниэль 0 0

Карточки

Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Азулай Джонатан 3 0
3. Сахлин Ханнес 2 0
4. Брорссон Арвид 2 0
5. Андерссон Фредрик 1 0
6. Абукар Айдарус 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Карстрем Йеспер 2 0
2. Олссон Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эргрюте 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Сундсвалль 18.18% (2) 18.18% (2) 0 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис Сундсвалль 4:1 Эргрюте Эргрюте 4:1 Эстер Дегерфорс 2:0 Эргрюте Эргрюте 1:2 Далкурд Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте Лёдде 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:3 Браге Эргрюте 0:2 ГАИС
Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль
Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:1 Далкурд Сундсвалль 0:2 Гефле Сундсвалль 0:1 Браге Дегерфорс 2:5 Сундсвалль Сундсвалль 0:6 Хальмстад Умео 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:1 Эргрюте Юнгшиле 0:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Сундсвалль 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Эргрюте Эргрюте 0:0 Сундсвалль Эргрюте 0:0 Сундсвалль
Сундсвалль 2:1 Эргрюте
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
3. Сундсвалль 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Ландскруна 0:1 Заявка 7 3 3 1 8 - 5 12
5. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
6. ГАИС Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Эстер Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Хельсинборг Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Йёнчёпинг 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 7 8
12. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Эргрюте 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. ГАИС Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Эргрюте 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Сундсвалль 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
6. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Эргрюте 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
8. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
11. Ландскруна 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Йёнчёпинг 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
4. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
5. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Азулай Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Сундсвалль
3.07
3.42
2.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эргрюте 0:0 Сундсвалль онлайн

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