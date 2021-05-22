|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|4
|0.57
|2.
|Полсон Дэниел
|1
|0.14
|3.
|Андреассон Антон
|1
|0.14
|4.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|5.
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблум Понтус
|4 (1)
|0.57
|2.
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.43
|3.
|Халлениус Линус
|1
|0.14
|4.
|Андерссон Эрик
|1
|0.14
|5.
|Пичках Пайя
|1
|0.14
|6.
|Экстрём Альбин
|1
|0.14
|7.
|Олссон Деннис
|0
|0
|8.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|3.
|Сахлин Ханнес
|2
|0
|4.
|Брорссон Арвид
|2
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|2.
|Олссон Деннис
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Сундсвалль
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|3.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|6.
|ГАИС
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Эстер
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|8.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|Ландскруна
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|4.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
|5.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0