|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдквист Адриан
|2
|0.29
|2.
|Омонди Эрик
|1
|0.14
|3.
|Бекай Перпарим
|1
|0.14
|4.
|Николич Марко
|1
|0.14
|5.
|Люнг Даниэль
|1
|0.14
|6.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.14
|7.
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|8.
|Страндсатер Даниэль
|0
|0
|9.
|Свенссон Йеспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олссон Линус
|3
|0.43
|2.
|Дженсен Кевин
|1
|0.14
|3.
|Оттоссон Филип
|1
|0.14
|4.
|Ткач Александр
|1
|0.14
|5.
|Мурбек Андреас
|1
|0.14
|6.
|Хейер Мелкер
|1
|0.14
|7.
|Олссон Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крона Себастьян
|2
|0
|2.
|Свенссон Йеспер
|1
|0
|3.
|Кваква Энок
|1
|0
|4.
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|5.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|6.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|7.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|8.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|9.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмаджед Сумар
|3
|0
|2.
|Олссон Филип
|3
|0
|3.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|4.
|Хофсё Робин
|1
|0
|5.
|Мурбек Андреас
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Ландскруна
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|6.
|ГАИС
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Эстер
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 7
|6
|13.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|ГАИС
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|Сундсвалль
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|8.
|Ландскруна
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|3.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|4.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
|5.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0