  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан

2021
Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 13'
Ландскруна

Йёнчёпинг 4-1-2-1-2

Ландскруна 4-3-3

Ход матча
11'
 

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдквист Адриан 2 0.29
2. Омонди Эрик 1 0.14
3. Бекай Перпарим 1 0.14
4. Николич Марко 1 0.14
5. Люнг Даниэль 1 0.14
6. Нордстрем Элиас 1 0.14
7. Зейдан Мустафа 0 0
8. Страндсатер Даниэль 0 0
9. Свенссон Йеспер 0 0
Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олссон Линус 3 0.43
2. Дженсен Кевин 1 0.14
3. Оттоссон Филип 1 0.14
4. Ткач Александр 1 0.14
5. Мурбек Андреас 1 0.14
6. Хейер Мелкер 1 0.14
7. Олссон Филип 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Крона Себастьян 2 0
2. Свенссон Йеспер 1 0
3. Кваква Энок 1 0
4. Зейдан Мустафа 1 0
5. Эдквист Адриан 1 0
6. Ламин Адам Бен 1 0
7. Страндсатер Даниэль 1 0
8. Родеблад Лове Кевин 1 0
9. Фазал Мохаммад 1 0
Ландскруна
# Игрок      
1. Альмаджед Сумар 3 0
2. Олссон Филип 3 0
3. Оттоссон Филип 1 0
4. Хофсё Робин 1 0
5. Мурбек Андреас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Ландскруна 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Норрбю 2:0 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Далкурд 1:1 Йёнчёпинг Браге 1:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Умео 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад
Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис Эстер 1:1 Ландскруна
Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд Кальмар 0:2 Ландскруна Мьельбю 0:0 Ландскруна Далкурд 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Далкурд Ландскруна 2:0 Мутала Ассириска Турабдин 2:1 Ландскруна Вернаму 0:0 Ландскруна Ландскруна 4:2 Линчёпинг Сити Ландскруна 4:0 Карлскруна
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Ландскруна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 6:2 Ландскруна Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна
Ландскруна 2:0 Йёнчёпинг Ландскруна 0:2 Йёнчёпинг Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Йёнчёпинг 4:1 Ландскруна Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Ландскруна 2:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Йёнчёпинг 1:3 Ландскруна Ландскруна 1:1 Йёнчёпинг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 7 3 4 0 8 - 4 13
2. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4. Сундсвалль 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
6. ГАИС Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Эстер Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Хельсинборг Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 7 6
13. Эргрюте 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Сундсвалль 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. ГАИС Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 4 1 3 0 6 - 2 6
9. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Эргрюте 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
3. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
4. Сундсвалль 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
6. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Эргрюте 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
8. Ландскруна 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Йёнчёпинг 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
3. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
4. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
5. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Ландскруна
2.02
3.38
3.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 0:0 Ландскруна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Онлайн трансляции
Великобритания РОССИЯ 6.11 Бавария Аугсбург 2.45 Боруссия Д Байер Л 1.69 Монако Квалификация 3.60
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный