|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|1
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|1
|3.
|Петанья Андреа
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапонара Риккардо
|2
|0.67
|2.
|Верде Даниэле
|2
|0.67
|3.
|Маджоре Джулио
|2
|0.67
|4.
|Галабинов Андрей
|1 (1)
|0.33
|5.
|Фариас Диего
|1
|0.33
|6.
|Пикколи Роберто
|1
|0.33
|7.
|Риччи Матео
|0
|0
|8.
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Исмайли Ардиан
|2
|0
|2.
|Агудело Кевин
|2
|0
|3.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|4.
|Дель Орко Кристиан
|1
|0
|5.
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|6.
|Крапикас Титас
|1
|0
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Наполи
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Специя
|33.33% (3)
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|5.20
|1.16
|—
|—
|2.55
|1.52
|—
|—
|2.01
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.30
|—
|—
|1.26
|3.90
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|4.85
|1.14
|4.05
|1.21
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.64
|2.39
|1.33
|3.32
|1.24
|3.88
|1.09
|6.40
|1.06
|6.85
|—
|—
|—
|—
|
|11.00
|1.01
|4.80
|1.15
|4.30
|1.25
|2.50
|1.57
|—
|—
|2.01
|1.85
|1.79
|2.10
|1.64
|2.39
|1.33
|3.45
|1.22
|4.20
|1.10
|6.30
|1.07
|6.90
|1.02
|12.50
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|5.43
|1.17
|—
|—
|2.64
|1.51
|2.32
|1.65
|2.02
|1.85
|1.75
|2.14
|1.59
|2.43
|—
|—
|1.23
|4.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|
|3.60
|1.26
|—
|—
|2.50
|1.49
|—
|—
|1.62
|2.21
|—
|—
|—
|—
|1.16
|4.80
|
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.00
|
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.57
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.25
|4.20
|—
|—
|
|—
|—
|3.24
|1.37
|2.57
|1.54
|1.91
|1.96
|1.63
|2.36
|1.43
|2.94
|—
|—
|—
|—