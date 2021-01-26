|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2 (1)
|1
|2.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.5
|3.
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.5
|4.
|Барелла Николо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.5
|2.
|Мейте Суалихо
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|2.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|3.
|Видаль Артуро
|1
|0
|4.
|Санчес Алексис
|1
|0
|5.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|6.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|7.
|Брозович Марсело
|1
|0
|8.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ибрагимович Златан
|1
|1
|2.
|Кесси Франк
|2
|0
|3.
|Доннарумма Джанлуиджи
|0
|1
|4.
|Кьяер Симон
|1
|0
|5.
|Ребич Анте
|1
|0
|6.
|Тонали Сандро
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Интер Милан
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Милан
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|9.70
|1.04
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.21
|1.33
|—
|—
|2.17
|1.70
|—
|—
|1.72
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.70
|—
|—
|1.20
|4.30
|1.18
|4.90
|—
|—
|1.06
|9.20
|—
|—
|
|12.50
|1.00
|10.25
|1.02
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.25
|1.79
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.43
|2.74
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.14
|4.75
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|
|8.40
|1.07
|6.80
|1.10
|4.75
|1.18
|—
|—
|4.05
|1.23
|—
|—
|1.48
|2.63
|1.94
|1.89
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.06
|8.80
|1.03
|8.84
|1.04
|8.80
|1.01
|16.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.61
|1.21
|3.62
|1.31
|2.88
|1.44
|2.05
|1.83
|2.21
|1.71
|1.80
|2.09
|1.38
|3.15
|1.26
|4.05
|1.68
|2.27
|1.48
|2.76
|—
|—
|1.18
|5.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.15
|1.65
|—
|—
|1.51
|2.46
|—
|—
|—
|—
|1.12
|5.60
|
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.13
|5.95
|
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.11
|5.66
|1.07
|6.74
|
|2.47
|1.55
|2.03
|1.82
|1.57
|2.44
|1.37
|3.12
|1.47
|2.71
|1.26
|3.81
|—
|—
|—
|—