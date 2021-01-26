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Италия: Кубок

2020-2021
Интер Милан
2:1
Конец матча
Милан

Интер Милан 3-5-2

Милан 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 (1) 1
2. Эриксен Кристиан 1 0.5
3. Видаль Артуро 1 (1) 0.5
4. Барелла Николо 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 1 0.5
2. Мейте Суалихо 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Лукаку Ромелу 2 0
2. Хакими Ашраф 2 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Санчес Алексис 1 0
5. Раноккия Андреа 1 0
6. Эриксен Кристиан 1 0
7. Брозович Марсело 1 0
8. Шкриньяр Милан 1 0
Милан
# Игрок      
1. Ибрагимович Златан 1 1
2. Кесси Франк 2 0
3. Доннарумма Джанлуиджи 0 1
4. Кьяер Симон 1 0
5. Ребич Анте 1 0
6. Тонали Сандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Интер Милан 0 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Милан 0 0 100% (1) 0 0 0 0
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан
Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус
Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Милан: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интер Милан 1:2 Милан Интер Милан 4:2 Милан Милан 0:2 Интер Милан Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Милан
Милан 0:0 Интер Милан Милан 1:0 Интер Милан Интер Милан 3:2 Милан Интер Милан 2:2 Милан Милан 2:2 Интер Милан Милан 3:0 Интер Милан Милан 1:0 Интер Милан Милан 0:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Милан Милан 2:1 Интер Милан Милан 1:0 Интер Милан Интер Милан 0:0 Милан Милан 1:1 Интер Милан Милан 1:0 Интер Милан Интер Милан 1:0 Милан
1/8 финала
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
1/4 финала
0 Наполи
0 Специя
0 Ювентус
0 СПАЛ 2013
0 Аталанта
0 Лацио
2 Интер Милан
1 Милан
1/2 финала
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Финал
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Новости матча
  • После матча
  • Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев.
    Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!
  • Второй тайм
  • Свисток
    ВСЁ! Матч окончен! Невероятное по развязке миланское дерби мы увидели! Игроки "Милана" посетовали, что маловато было добавлено, но арбитр Киффи показал на часы и сообщил, что всё верно!
  • 90'
    Татарушану со штрафного длинный заброс в чужую штрафную площадь выполнил, Лукаку выбил мяч.
  • Желтая карточка
    90'
    Ещё одна карточка следом. Хакими перестарался в отборе, сорвал он атаку "Милана" левым флангом. Последняя минута пошла!
  • Желтая карточка
    90'
    Если кто-то забыл, напомню, что "Милан" после удаления Ибрагимовича играет в меньшинстве. А пока Кесси получает карточку, нарушил он правила на чужой половине поля в отборе.
  • 90'
    Около двух с половиной минут осталось у "Милана", чтобы сотворить чудо!
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Эриксен! 2:1!
    Великолепно исполнен штрафной! Эриксен перебросил стенку, попав в ближнюю девятку ворот Татарушану, который даже не шелохнулся, а лишь проводил мяч взглядом!
  •
  • Фол, нарушение
    90'
    Мейте перед самой штрафной площадью уронил Мартинеса! Это может быть очень опасно, чуть левее центра стоит мяч!
  • 90'
    Эриксен наносил дальний удар по воротам соперника, но попал в голову защитнику.
  • 90'
    Эшли Янг с левого фланга навешивал на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно. Хакими на этот мяч не успел. 4 минуты позади, осталось 6!
  • Замена
    90'
    Конте решил освежить левый фланг. Вместо Александара Коларова на поле появился Эшли Янг. Две минуты добавленного времени позади.
  • 90'
    Лукаку получил мяч в штрафной площади, с разворота пробил, но не удалось попасть в дальний угол Ромелу!
  • Дополнительное время
    90'
    Как мы и прогнозировали, 10 минут добавлены к основному времени второго тайма.
  • Опасный момент
    90'
    Спасает в очередной раз Татарушану, и это был просто супер-сейв! В упор с линии вратарской в касание голкипера "Милана" расстреливал Лукаку, но чудом успел среагировать Чиприан!
  • 89'
    Лаутаро Мартинес на скорости ворвался справа в штрафную площадь, нанёс удар низом из борьбы с защитником, и Татарушану смог мяч отразить!
  •
  • Замена
    88'
    Замена в составе "Интера". Вместо Марсело Брозовича на поле появился Кристиан Эриксен.
  • 88'
    Видаль нанёс удар с линии штрафной площади, но не удалось в створ ему попасть.
  • 88'
    Санчес выполнял перевод направо в штрафную на ход Хакими, но там успел защитник выскочить на перехват.
  • 87'
    Позиционное наступление "Интера" мы наблюдаем. Переводят подопечные Конте мяч с одного фланга на другой.
  • Угловой
    86'
    Угловой у ворот "Милана". Коларов слева навесил на дальнюю штангу, Ромелу Лукаку пробил головой в ближний угол, но получилось не очень сильно. Татарушану мяч поймал.
  • Замена
    85'
    Замена у "Милана" в итоге получилась двойной. Раде Крунич вышел вместо Рафаэла Леау, а Алексис Салемакерс уступил место на поле для Самуэля Кастильехо.
  • 84'
    Раде Крунич готовится выйти на поле у "Милана". А "Интер" продолжает тащить мяч вперёд.
  • 83'
    Коларов слева навесил на дальнюю штангу, где Санчес мяч принял, но замешкался с передачей, в итоге Хакими после паса партнёра пробивал уже из-под защитника. Поймал Татарушану мяч.
  • 82'
    Попытались игроки "Милана" в атаку перейти, но Ребичу не дали слева в штрафную ворваться. Потерял он мяч.
  • 81'
    Пошла у нас заключительная десятиминутка основного времени, но как мы с вами прекрасно понимаем, ещё минут 10 будет добавлено, потому как замена судьи длилась минут 6-7.

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  • Судья
    80'
    С улыбкой вышел резервный судья на поле, теперь он главный. Пожелаем ему удачи, всё же игра довольно жёсткая, а концовка ещё и очень нервная будет, можно не сомневаться!
  • 78'
    Итак, Киффи получили от Валери все необходимые приспособления, отличающие главного судью от резервного. Карточки, микрофон, секундомер - последние приготовления резервного судьи мы наблюдаем.
  • 76'
    Да, довольно редкая ситуация в футболе, но нам нужна замена судьи. Итак, вместо Паоло Валери дальше будет судить Даниэле Киффи. Вышел главный судья после оказания помощи в сторону центра поля, но понял, что бегать не сможет.
  • 75'
    Даниэле Киффи у нас сегодня в роли резервного арбитра. И он уже начал разминаться. Посмотрим, сможет ли Валери игру продолжить.
  • Травма, повреждение
    74'
    Паоло Валери получил повреждение. Проблемы с левым бедром у главного арбитра сегодняшней встречи. Пауза у нас, оказывают помощь судье!
  • Офсайд
    74'
    Быстрая атака развивалась у "Милана", но завершилась офсайдом.
  • Угловой
    73'
    Угловой заработали игроки "Интера". Навесил слева Коларов, мяч отскочил к Мартинесу, которому защитник помешал удар нанести.
  • Пенальти
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ромелу Лукаку! 1:1!
    Мощнейший выстрел от форварда в левый верхний угол, мяч от перекладины вонзился в сетку! Без шансов для Татарушану, который и направление удара не угадал.
  • Пенальти!
    70'
    Пенальти в ворота "Милана"!
    Да, удостоверился Валери, что Леау в подкате правила на Барелле нарушил! Николо ворвался в штрафную, убрал мяч под себя, и тут как раз его зацепил игрок "Милана".
  • Видеоповтор
    70'
    Пошёл смотреть кино Валери. Скорее всего, сейчас будет поставлен пенальти.
  • 69'
    Недовольны игроки "Интера", это Барелла оказался справа в штрафной на газоне после подката Леау. Свисток Валери молчит!
  • 68'
    Середина второго тайма. "Милан" уже практически не помышляет об атаке, мяч сейчас постоянно держится у "Интера".
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Интера". Вместо Ивана Перишича на поле появился Лаутаро Мартинес.
  • Опасный момент
    66'
    Опасно! Последовал навес в штрафную площадь "Милана", Перишич с линии вратарской пробивал головой, получилось над самой перекладиной!
  • Фол, нарушение
    66'
    Вновь Ребич нарушает правила, на этот на фланге досталось Коларову. Не очень удачно вошёл в игру Анте.
  • Желтая карточка
    64'
    Да, жёстко Ребич влетел локтем в лицо Барелле, даже помощь врачей нужна игроку "Интера". Жёлтую карточку получил Анте сразу после выхода на поле.
  • Фол, нарушение
    63'
    Барелла оказался на газоне, это Ребич нарушил правила, налетев на полузащитника "Интера". Штрафной заработали подопечные Конте!
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Милана". Вместо Брахима Диаса на поле появился Анте Ребич.
  • 61'
    Будет сейчас реагировать Пиоли, сразу две замены приготовил наставник "Милана". "Интер" для начала пытается прибрать инициативу к своим рукам и наладить контроль над мячом.
  • 60'
    Итак, "Милан" в меньшинстве! Всё в руках "Интера", что говорится! Больше получаса ещё есть у номинальных хозяев встречи.
  • 59'
    Интересно, что рядом со Златаном бежал Тео, но правила нарушил именно Ибрагимович.
  • Жёлтая и сразу красная
    58'
    Какое интересное развитие событий! Златан Ибрагимович получает красную карточку. Вторая жёлтая шведу показана за подножку сзади, это Коларов убегал в контратаку, и Златан был вынужден фолить!
  • 58'
    В порядке Барелла, обошлось без помощи врачей, полузащитник "Интера" продолжает встречу.
  • 57'
    Ух, неприятный стык получился. Барелла и Тео взлетели в борьбе за верховой мяч, в итоге больше досталось игроку "Интера". Лежит он на газоне.
  • Угловой
    56'
    Игроки "Интера" вновь решили разыграть угловой, на этот раз подать в штрафную площадь игроки "Милана" не дали.
  • 55'
    Хакими справа опасно прострелил на Лукаку, Томори успел в подкате мяч выбить на угловой. Хорошая игра на опережение.
  • Фол, нарушение
    54'
    Романьоли виноват, атаковал он сзади и завалил на газон Лукаку. Интересно, пересекутся ли у нас ещё раз Ибрагимович и Лукаку. Хотя это может быть чревато удалением с поля.
  • Желтая карточка
    52'
    Брозович получает карточку. Сорвался он быструю атаку "Милана", зацепив Леау.
  • Опасный момент
    50'
    Какой момент получился! Разыграли справа угловой игроки "Интера", последовал прострел на ближнюю штангу, откуда в касание сильно пробил Санчес! Татарушану среагировал и смог мяч отбить!
  • 49'
    Довольно опасно получилось! Коларов исполнил штрафной, пробил по воротам, и Татарушану переправил мяч на угловой! Было видно на повторе, что мяч летел выше, но решил не рисковать вратарь "Милана".
  • Фол, нарушение
    48'
    Мейте на самом углу штрафной площади слева ударил по ноге Видаля. Опасный штрафной может получиться у "Интера"!
  • 48'
    Лукаку слева забрался в штрафную площадь, простреливал в центр на Санчеса, но защитник "Милана" на перехвате смог сыграть.
  • 47'
    Перишич навесил с левого фланга в штрафную площадь "Милана", уверенно забрал мяч в руки Татарушану, никто особо ему не мешал.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    Замена в перерыве произошла в составе "Интера". Вместо Маттео Дармиана появился Ашраф Хакими.
  • Вернулись команды на поле. Лукаку уже остыл, с улыбкой он выбежал. Вполне возможно, что конфликт исчерпан. Посмотрим по ходу тайма.
  • Первый тайм
  • Что же там Ибрагимович такого сказал Лукаку, что и после свистка Ромелу рвёт и мечет, сразу несколько игроков и работников клуба вынуждены его сдерживать. Златан быстро юркнул в раздевалку. Второй тайм будет интересный!
  • Дополнительное время
    Арбитр добавлял две минуты, но почти все они ушли на выяснение отношений между Лукаку и Ибрагимовичем.
  • 45'
    Повтор показал, что контакт между Лукаку и Ибрагимовичем всё же был. Пободались они пару минут, после чего стали выяснять отношения как раз словесно.
  • Желтая карточка
    45'
    О, а вот и Ибрагимович подключился! Лукаку всё пытается к шведу добраться, но его держат, а Златан со смехом на лице с расстояния говорит "гадости" Ромелу. Уже оба по карточке получили.
  • 44'
    Романьоли и Лукаку немного повздорили. Защитник "Милана" влетел сбоку в корпус форварду, попытался извиниться перед оппонентом, но тот жёстко отмахнул руку защитника.
  • Офсайд
    42'
    Заброс в штрафную площадь "Интера", но там Ибрагимович залез в положение "вне игры".
  • 41'
    Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Хорошее дерби у нас получается, не хватает только болельщиков. С ними было бы ещё мощнее.
  • Угловой
    40'
    Навесил Брозович справа к линии вратарской, Татарушану уверенно на выходе руками сыграл, мяч у вратаря "Милана".
  • 39'
    Вновь "Интер" на половине поля соперника с мячом, вернулись они к атакующим действиям. Угловой удалось заработать на правом фланге.
  • 38'
    Игрокам "Интера" показалось, что Тео отбивал мяч рукой, но во-первых, та была прижата, а во-вторых, повтор показывает, что это скорее всего не так.
  • Опасный момент
    37'
    Опасно у ворот "Милана"! Перишич слева в штрафной площади получил мяч,  выполнил мягкую подачу на Санчеса, который головой пробил с линии вратарской! Защитник принял мяч на себя! Тео это сделал!
  • 36'
    Комбинируют игроки "Милана" на своей половине поля, "Интер" старается прессинговать. Пока не очень удачно.
  • 35'
    Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. "Милан" стал внимательнее действовать на своей половине поля, уже не может "Интер" к штрафной подобраться.
  • 33'
    Получше смотрелись футболисты "Интера", но "Милан" своим шансом воспользовался. Посмотрим, как ответят подопечные Конте.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Златан Ибрагимович! 0:1!
    Не удалось окончательно отбиться "Интеру" после углового, атака гостей пошла вторым темпом. Мейте головой скинул мяч на Ибрагимовича, который чуть правее центра забрался в штрафную и отличным ударом низом вонзил мяч в дальний угол! Ханданович даже не шелохнулся!
  • 31'
    Брахим Диас исполнил штрафной удар, навесил на ближнюю штангу, слишком низко получилось. Выбили мяч игроки "Интера".
  • Фол, нарушение
    30'
    Брозович преследовал Тео Эрнандеса, который набрал скорость по левому флангу, в итоге уже ближе к угловому флажку правила против него нарушил.
  • 29'
    Давненько "Милан" не убегал к воротам соперника, даже можно сказать, что "Интер" близок к голу. Пока оборона гостей справляется.
  • 27'
    И ещё одна хорошая атака "Интера", Перишич слева забрался в штрафную площадь, нанёс удар по воротам, Татарушану смог мяч поймать!
  • Угловой
    26'
    Навес в центр штрафной площади слева в направлении Шкриньяра, но выносят мяч игроки "Милана". Это Романьоли прыгнул выше всех.
  • 25'
    И вновь Лукаку! Пробивал бельгиец в касание после прострела с левого фланга, но получилось высоко. Там рикошет был, поэтому будет угловой.
  • Опасный момент
    24'
    Опасная атака "Интера"! Лукаку получил мяч в штрафной площади, поработал себе по удар и нанёс его из-под защитника! Татарушану отбивает ногой!
  • 24'
    Середина первого тайма у нас идёт, "Интер" в последние минуты наладил контроль над мячом, "Милан" больше в отборе вынужден играть.
  • 23'
    Дармиан получил мяч на правом фланге, прострелил в центр штрафной площади в расчёте на Лукаку, но Романьоли сыграл на опережение, мяч выбил!
  • 22'
    Контролируют мяч футболисты "Интера", но пока в основном на своей половине поля.
  • 21'
    Небольшая пауза у нас в темпе, поспокойнее пошла игра.
  • Замена
    20'
    Да, медленно покидает Кьяер пределы поля, вместо него будет играть дальше Фикайо Томори. К счастью, своими ногами ушёл Симон. Пожелаем здоровья защитнику "Милана".
  • Травма, повреждение
    18'
    Симон Кяьер прилёг на газон. Есть подозрение, что он получил травму в тот самый момент, когда фолил на Санчесе.
  • 18'
    Сам же Алексис Санчес справа исполнил штрафной удар, но в итоге попал в стенку из двух игроков, которую выставил Татарушану.
  • Желтая карточка
    17'
    Симон Кьяер получил карточку. Алексис Санчес справа уже приготовился врываться в штрафную площадь соперника, и тут в подкате его сбил защитник "Милана".
  • 16'
    Штрафной заработали игроки "Интера", пошла подача в штрафную площадь, Ибрагимович прыгнул выше всех, отбил мяч на фланг. Атака вторым темпом, подача справа, Татарушану уверенно играет на выходе.
  • 14'
    "Интер" перешёл на половину поля соперника. Пока у "Милана" получше получается впереди. Какие никакие, а удары по воротам у номинальных гостей проходят.
  • Опасный момент
    13'
    Есть опасный момент у ворот "Интера"! Леау слева навесил на дальнюю штангу, Ибрагимович прыгнул выше двух защитников, пробил головой с угла вратарской в дальний угол, и мяч пролетел рядом со штангой! Там ещё и Диас нырял в надежде подправить, но не достал!
  • 12'
    Пошли вперёд игроки "Милана", Эрнандес в очередной раз подключился, но не пустили его в штрафную площадь. Передача тоже не прошла.
  • 10'
    На встречных курсах проходит игра в начале первого тайма. Заряженность на борьбу высокая, по очереди команды в атаку бегают.
  • 9'
    Тео Эрнандес получил мяч слева в штрафной площади, навесил на противоположный край, откуда уже Далот пытался прострелить, но его накрыли.
  • 8'
    Перебрались игроки "Милана" на половину поля соперника, разыгрывают мяч.
  • Угловой
    7'
    Подача от правого флажка на ближнюю штангу, прямо на Ибрагимовича, который с линии вратарской мяч выбивает.
  • 6'
    Хорошая атака развернулась у "Интера", пошла передача направо на Дармиана, который в штрафную площадь забрался, но защитника не прошёл. Угловой!
  • 5'
    Попытались игроки "Милана" очередную атаку провести, навес с правого фланга в штрафную площадь, мяч выбит.
  • Угловой
    4'
    Разыграли угловой на правом фланге игроки "Интера", Брозович навесил в штрафную площадь, где помешали нанести удар Лукаку. Но эпизод хороший!
  • 3'
    Ответ "Интера"! Навес с левого фланга в направлении Лукаку, Кьяер выбил мяч на угловой.
  • 2'
    Быстрый момент создали футболисты "Милана", Леау пробил с подступов к штрафной площади, мяч прокатился недалеко от штанги.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Интера"! В традиционных формах сегодня команды - "Интер" в чёрно-синем, а "Милан" - в красно-чёрном!
  • До матча
  • Судья
    Главный судья - Паоло Валери;
    Помощники судьи: Стефано Дель Джоване, Валерио Коларосси.
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Мы рады предложить вашему вниманию прямую текстовую трансляцию поединка Кубка Италии между командами "Интер" и "Милан". Дерби в рамках 1/4 финала будем смотреть!
    С вами Андрей Сергеев. Красивого нам футбола!
Прогнозы 153
Интер Милан 59.5% (91)
X 24.8% (38)
Милан 15.7% (24)
0
выиграет Милан
Провалив последний матч в национальном чемпионате, "Милан" будут жаждить восстановление паритета,... Ещё
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1.94 Прогноз на матч от Liveresult
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Бонус: 15 000 ₽ 2.40 1.75 16.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.81 3.85 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.98 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 1.45 12.00
  2.12 2.05 11.90

Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.04 4.30 1.22 3.21 1.33 2.17 1.70 1.72 2.14 1.47 2.70 1.20 4.30 1.18 4.90 1.06 9.20
12.50 1.00 10.25 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.25 1.79 1.69 2.17 1.43 2.74 1.20 4.20 1.14 4.75 1.03 8.30
8.40 1.07 6.80 1.10 4.75 1.18 4.05 1.23 1.48 2.63 1.94 1.89 1.07 8.40 1.04 10.00 1.09 7.20 1.06 8.80 1.03 8.84 1.04 8.80 1.01 16.00
4.61 1.21 3.62 1.31 2.88 1.44 2.05 1.83 2.21 1.71 1.80 2.09 1.38 3.15 1.26 4.05 1.68 2.27 1.48 2.76 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.15 1.65 1.51 2.46 1.12 5.60
3.38 1.32 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
1.70 2.15 1.17 4.90 1.10 6.80 1.11 5.66 1.07 6.74
2.47 1.55 2.03 1.82 1.57 2.44 1.37 3.12 1.47 2.71 1.26 3.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.75
4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.97 1.36 3.12 1.24 4.05
4.74 1.15 3.51 1.26 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.95 1.37
Где смотреть матч Интер Милан 2:1 Милан онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 2:1 Милан

Исход игры
Интер Милан
59.5% (91)
Ничья
24.8% (38)
Милан
15.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
72.48% (108)
Меньше
27.52% (41)
Обе команды забьют
Да
90.6% (135)
Нет
9.4% (14)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
48.4% (74)
1:1 Ничья
17.6% (27)
1:2 Милан
12.4% (19)
1:0 Интер Милан
7.2% (11)
2:2 Ничья
6.5% (10)
2:0 Интер Милан
1.3% (2)
3:1 Интер Милан
1.3% (2)
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