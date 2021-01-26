После матча

— Наша трансляция на этом окончена. С вами был Андрей Сергеев.

Спасибо за внимание, до новых встреч на футболе! Всего хорошего!

Второй тайм

— ВСЁ! Матч окончен! Невероятное по развязке миланское дерби мы увидели! Игроки "Милана" посетовали, что маловато было добавлено, но арбитр Киффи показал на часы и сообщил, что всё верно!

90' Татарушану со штрафного длинный заброс в чужую штрафную площадь выполнил, Лукаку выбил мяч.

90' Ещё одна карточка следом. Хакими перестарался в отборе, сорвал он атаку "Милана" левым флангом. Последняя минута пошла!

90' Если кто-то забыл, напомню, что "Милан" после удаления Ибрагимовича играет в меньшинстве. А пока Кесси получает карточку, нарушил он правила на чужой половине поля в отборе.

90' Около двух с половиной минут осталось у "Милана", чтобы сотворить чудо!

90' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Кристиан Эриксен! 2:1!

Великолепно исполнен штрафной! Эриксен перебросил стенку, попав в ближнюю девятку ворот Татарушану, который даже не шелохнулся, а лишь проводил мяч взглядом!

90' Мейте перед самой штрафной площадью уронил Мартинеса! Это может быть очень опасно, чуть левее центра стоит мяч!

90' Эриксен наносил дальний удар по воротам соперника, но попал в голову защитнику.

90' Эшли Янг с левого фланга навешивал на дальнюю штангу, но получилось слишком сильно. Хакими на этот мяч не успел. 4 минуты позади, осталось 6!

90' Конте решил освежить левый фланг. Вместо Александара Коларова на поле появился Эшли Янг. Две минуты добавленного времени позади.

90' Лукаку получил мяч в штрафной площади, с разворота пробил, но не удалось попасть в дальний угол Ромелу!

90' Как мы и прогнозировали, 10 минут добавлены к основному времени второго тайма.

90' Спасает в очередной раз Татарушану, и это был просто супер-сейв! В упор с линии вратарской в касание голкипера "Милана" расстреливал Лукаку, но чудом успел среагировать Чиприан!

89' Лаутаро Мартинес на скорости ворвался справа в штрафную площадь, нанёс удар низом из борьбы с защитником, и Татарушану смог мяч отразить!

88' Замена в составе "Интера". Вместо Марсело Брозовича на поле появился Кристиан Эриксен.

88' Видаль нанёс удар с линии штрафной площади, но не удалось в створ ему попасть.

88' Санчес выполнял перевод направо в штрафную на ход Хакими, но там успел защитник выскочить на перехват.

87' Позиционное наступление "Интера" мы наблюдаем. Переводят подопечные Конте мяч с одного фланга на другой.

86' Угловой у ворот "Милана". Коларов слева навесил на дальнюю штангу, Ромелу Лукаку пробил головой в ближний угол, но получилось не очень сильно. Татарушану мяч поймал.

85' Замена у "Милана" в итоге получилась двойной. Раде Крунич вышел вместо Рафаэла Леау, а Алексис Салемакерс уступил место на поле для Самуэля Кастильехо.

84' Раде Крунич готовится выйти на поле у "Милана". А "Интер" продолжает тащить мяч вперёд.

83' Коларов слева навесил на дальнюю штангу, где Санчес мяч принял, но замешкался с передачей, в итоге Хакими после паса партнёра пробивал уже из-под защитника. Поймал Татарушану мяч.

82' Попытались игроки "Милана" в атаку перейти, но Ребичу не дали слева в штрафную ворваться. Потерял он мяч.

81' Пошла у нас заключительная десятиминутка основного времени, но как мы с вами прекрасно понимаем, ещё минут 10 будет добавлено, потому как замена судьи длилась минут 6-7.

80' С улыбкой вышел резервный судья на поле, теперь он главный. Пожелаем ему удачи, всё же игра довольно жёсткая, а концовка ещё и очень нервная будет, можно не сомневаться!

78' Итак, Киффи получили от Валери все необходимые приспособления, отличающие главного судью от резервного. Карточки, микрофон, секундомер - последние приготовления резервного судьи мы наблюдаем.

76' Да, довольно редкая ситуация в футболе, но нам нужна замена судьи. Итак, вместо Паоло Валери дальше будет судить Даниэле Киффи. Вышел главный судья после оказания помощи в сторону центра поля, но понял, что бегать не сможет.

75' Даниэле Киффи у нас сегодня в роли резервного арбитра. И он уже начал разминаться. Посмотрим, сможет ли Валери игру продолжить.

74' Паоло Валери получил повреждение. Проблемы с левым бедром у главного арбитра сегодняшней встречи. Пауза у нас, оказывают помощь судье!

74' Быстрая атака развивалась у "Милана", но завершилась офсайдом.

73' Угловой заработали игроки "Интера". Навесил слева Коларов, мяч отскочил к Мартинесу, которому защитник помешал удар нанести.

71' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Ромелу Лукаку! 1:1!

Мощнейший выстрел от форварда в левый верхний угол, мяч от перекладины вонзился в сетку! Без шансов для Татарушану, который и направление удара не угадал.

70' Пенальти в ворота "Милана"!

Да, удостоверился Валери, что Леау в подкате правила на Барелле нарушил! Николо ворвался в штрафную, убрал мяч под себя, и тут как раз его зацепил игрок "Милана".

70' Пошёл смотреть кино Валери. Скорее всего, сейчас будет поставлен пенальти.

69' Недовольны игроки "Интера", это Барелла оказался справа в штрафной на газоне после подката Леау. Свисток Валери молчит!

68' Середина второго тайма. "Милан" уже практически не помышляет об атаке, мяч сейчас постоянно держится у "Интера".

67' Замена в составе "Интера". Вместо Ивана Перишича на поле появился Лаутаро Мартинес.

66' Опасно! Последовал навес в штрафную площадь "Милана", Перишич с линии вратарской пробивал головой, получилось над самой перекладиной!

66' Вновь Ребич нарушает правила, на этот на фланге досталось Коларову. Не очень удачно вошёл в игру Анте.

64' Да, жёстко Ребич влетел локтем в лицо Барелле, даже помощь врачей нужна игроку "Интера". Жёлтую карточку получил Анте сразу после выхода на поле.

63' Барелла оказался на газоне, это Ребич нарушил правила, налетев на полузащитника "Интера". Штрафной заработали подопечные Конте!

62' Замена в составе "Милана". Вместо Брахима Диаса на поле появился Анте Ребич.

61' Будет сейчас реагировать Пиоли, сразу две замены приготовил наставник "Милана". "Интер" для начала пытается прибрать инициативу к своим рукам и наладить контроль над мячом.

60' Итак, "Милан" в меньшинстве! Всё в руках "Интера", что говорится! Больше получаса ещё есть у номинальных хозяев встречи.

59' Интересно, что рядом со Златаном бежал Тео, но правила нарушил именно Ибрагимович.

58' Какое интересное развитие событий! Златан Ибрагимович получает красную карточку. Вторая жёлтая шведу показана за подножку сзади, это Коларов убегал в контратаку, и Златан был вынужден фолить!

58' В порядке Барелла, обошлось без помощи врачей, полузащитник "Интера" продолжает встречу.

57' Ух, неприятный стык получился. Барелла и Тео взлетели в борьбе за верховой мяч, в итоге больше досталось игроку "Интера". Лежит он на газоне.

56' Игроки "Интера" вновь решили разыграть угловой, на этот раз подать в штрафную площадь игроки "Милана" не дали.

55' Хакими справа опасно прострелил на Лукаку, Томори успел в подкате мяч выбить на угловой. Хорошая игра на опережение.

54' Романьоли виноват, атаковал он сзади и завалил на газон Лукаку. Интересно, пересекутся ли у нас ещё раз Ибрагимович и Лукаку. Хотя это может быть чревато удалением с поля.

52' Брозович получает карточку. Сорвался он быструю атаку "Милана", зацепив Леау.

50' Какой момент получился! Разыграли справа угловой игроки "Интера", последовал прострел на ближнюю штангу, откуда в касание сильно пробил Санчес! Татарушану среагировал и смог мяч отбить!

49' Довольно опасно получилось! Коларов исполнил штрафной, пробил по воротам, и Татарушану переправил мяч на угловой! Было видно на повторе, что мяч летел выше, но решил не рисковать вратарь "Милана".

48' Мейте на самом углу штрафной площади слева ударил по ноге Видаля. Опасный штрафной может получиться у "Интера"!

48' Лукаку слева забрался в штрафную площадь, простреливал в центр на Санчеса, но защитник "Милана" на перехвате смог сыграть.

47' Перишич навесил с левого фланга в штрафную площадь "Милана", уверенно забрал мяч в руки Татарушану, никто особо ему не мешал.

46' Начался второй тайм!

— Замена в перерыве произошла в составе "Интера". Вместо Маттео Дармиана появился Ашраф Хакими.

— Вернулись команды на поле. Лукаку уже остыл, с улыбкой он выбежал. Вполне возможно, что конфликт исчерпан. Посмотрим по ходу тайма.

Первый тайм

— Что же там Ибрагимович такого сказал Лукаку, что и после свистка Ромелу рвёт и мечет, сразу несколько игроков и работников клуба вынуждены его сдерживать. Златан быстро юркнул в раздевалку. Второй тайм будет интересный!

— Арбитр добавлял две минуты, но почти все они ушли на выяснение отношений между Лукаку и Ибрагимовичем.

45' Повтор показал, что контакт между Лукаку и Ибрагимовичем всё же был. Пободались они пару минут, после чего стали выяснять отношения как раз словесно.

45' О, а вот и Ибрагимович подключился! Лукаку всё пытается к шведу добраться, но его держат, а Златан со смехом на лице с расстояния говорит "гадости" Ромелу. Уже оба по карточке получили.

44' Романьоли и Лукаку немного повздорили. Защитник "Милана" влетел сбоку в корпус форварду, попытался извиниться перед оппонентом, но тот жёстко отмахнул руку защитника.

42' Заброс в штрафную площадь "Интера", но там Ибрагимович залез в положение "вне игры".

41' Пошла у нас заключительная пятиминутка первого тайма. Хорошее дерби у нас получается, не хватает только болельщиков. С ними было бы ещё мощнее.

40' Навесил Брозович справа к линии вратарской, Татарушану уверенно на выходе руками сыграл, мяч у вратаря "Милана".

39' Вновь "Интер" на половине поля соперника с мячом, вернулись они к атакующим действиям. Угловой удалось заработать на правом фланге.

38' Игрокам "Интера" показалось, что Тео отбивал мяч рукой, но во-первых, та была прижата, а во-вторых, повтор показывает, что это скорее всего не так.

37' Опасно у ворот "Милана"! Перишич слева в штрафной площади получил мяч, выполнил мягкую подачу на Санчеса, который головой пробил с линии вратарской! Защитник принял мяч на себя! Тео это сделал!

36' Комбинируют игроки "Милана" на своей половине поля, "Интер" старается прессинговать. Пока не очень удачно.

35' Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. "Милан" стал внимательнее действовать на своей половине поля, уже не может "Интер" к штрафной подобраться.

33' Получше смотрелись футболисты "Интера", но "Милан" своим шансом воспользовался. Посмотрим, как ответят подопечные Конте.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Златан Ибрагимович! 0:1!

Не удалось окончательно отбиться "Интеру" после углового, атака гостей пошла вторым темпом. Мейте головой скинул мяч на Ибрагимовича, который чуть правее центра забрался в штрафную и отличным ударом низом вонзил мяч в дальний угол! Ханданович даже не шелохнулся!

31' Брахим Диас исполнил штрафной удар, навесил на ближнюю штангу, слишком низко получилось. Выбили мяч игроки "Интера".

30' Брозович преследовал Тео Эрнандеса, который набрал скорость по левому флангу, в итоге уже ближе к угловому флажку правила против него нарушил.

29' Давненько "Милан" не убегал к воротам соперника, даже можно сказать, что "Интер" близок к голу. Пока оборона гостей справляется.

27' И ещё одна хорошая атака "Интера", Перишич слева забрался в штрафную площадь, нанёс удар по воротам, Татарушану смог мяч поймать!

26' Навес в центр штрафной площади слева в направлении Шкриньяра, но выносят мяч игроки "Милана". Это Романьоли прыгнул выше всех.

25' И вновь Лукаку! Пробивал бельгиец в касание после прострела с левого фланга, но получилось высоко. Там рикошет был, поэтому будет угловой.

24' Опасная атака "Интера"! Лукаку получил мяч в штрафной площади, поработал себе по удар и нанёс его из-под защитника! Татарушану отбивает ногой!

24' Середина первого тайма у нас идёт, "Интер" в последние минуты наладил контроль над мячом, "Милан" больше в отборе вынужден играть.

23' Дармиан получил мяч на правом фланге, прострелил в центр штрафной площади в расчёте на Лукаку, но Романьоли сыграл на опережение, мяч выбил!

22' Контролируют мяч футболисты "Интера", но пока в основном на своей половине поля.

21' Небольшая пауза у нас в темпе, поспокойнее пошла игра.

20' Да, медленно покидает Кьяер пределы поля, вместо него будет играть дальше Фикайо Томори. К счастью, своими ногами ушёл Симон. Пожелаем здоровья защитнику "Милана".

18' Симон Кяьер прилёг на газон. Есть подозрение, что он получил травму в тот самый момент, когда фолил на Санчесе.

18' Сам же Алексис Санчес справа исполнил штрафной удар, но в итоге попал в стенку из двух игроков, которую выставил Татарушану.

17' Симон Кьяер получил карточку. Алексис Санчес справа уже приготовился врываться в штрафную площадь соперника, и тут в подкате его сбил защитник "Милана".

16' Штрафной заработали игроки "Интера", пошла подача в штрафную площадь, Ибрагимович прыгнул выше всех, отбил мяч на фланг. Атака вторым темпом, подача справа, Татарушану уверенно играет на выходе.

14' "Интер" перешёл на половину поля соперника. Пока у "Милана" получше получается впереди. Какие никакие, а удары по воротам у номинальных гостей проходят.

13' Есть опасный момент у ворот "Интера"! Леау слева навесил на дальнюю штангу, Ибрагимович прыгнул выше двух защитников, пробил головой с угла вратарской в дальний угол, и мяч пролетел рядом со штангой! Там ещё и Диас нырял в надежде подправить, но не достал!

12' Пошли вперёд игроки "Милана", Эрнандес в очередной раз подключился, но не пустили его в штрафную площадь. Передача тоже не прошла.

10' На встречных курсах проходит игра в начале первого тайма. Заряженность на борьбу высокая, по очереди команды в атаку бегают.

9' Тео Эрнандес получил мяч слева в штрафной площади, навесил на противоположный край, откуда уже Далот пытался прострелить, но его накрыли.

8' Перебрались игроки "Милана" на половину поля соперника, разыгрывают мяч.

7' Подача от правого флажка на ближнюю штангу, прямо на Ибрагимовича, который с линии вратарской мяч выбивает.

6' Хорошая атака развернулась у "Интера", пошла передача направо на Дармиана, который в штрафную площадь забрался, но защитника не прошёл. Угловой!

5' Попытались игроки "Милана" очередную атаку провести, навес с правого фланга в штрафную площадь, мяч выбит.

4' Разыграли угловой на правом фланге игроки "Интера", Брозович навесил в штрафную площадь, где помешали нанести удар Лукаку. Но эпизод хороший!

3' Ответ "Интера"! Навес с левого фланга в направлении Лукаку, Кьяер выбил мяч на угловой.

2' Быстрый момент создали футболисты "Милана", Леау пробил с подступов к штрафной площади, мяч прокатился недалеко от штанги.

1' Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Интера"! В традиционных формах сегодня команды - "Интер" в чёрно-синем, а "Милан" - в красно-чёрном!

До матча

— Главный судья - Паоло Валери;

Помощники судьи: Стефано Дель Джоване, Валерио Коларосси.