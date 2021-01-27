|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|1
|1
|2.
|Кулушевски Деян
|1
|1
|3.
|Рафья Хамза
|1
|1
|4.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сек Демба
|1
|0.25
|2.
|Миссироли Симоне
|1
|0.25
|3.
|Бриньола Энрико
|1
|0.25
|4.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.25
|5.
|Палоски Альберто
|1 (1)
|0.25
|6.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Околи Меме
|2
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|3.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Ювентус
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
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