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Италия: Кубок

2020-2021
Ювентус
 
Позже
СПАЛ 2013

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 1 1
2. Кулушевски Деян 1 1
3. Рафья Хамза 1 1
4. Кьеллини Джорджо 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сек Демба 1 0.25
2. Миссироли Симоне 1 0.25
3. Бриньола Энрико 1 0.25
4. Дикманн Лоренцо 1 0.25
5. Палоски Альберто 1 (1) 0.25
6. Д'Аллесандро Марко 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бернардески Федерико 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Околи Меме 2 0
2. Стрефецца Габриэль 1 0
3. Эспозито Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ювентус 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 0 33.33% (1)
 СПАЛ 2013 0 0 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло
Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус
Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус
Ювентус 4:1 СПАЛ 2013
1/8 финала
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
1/4 финала
0 Наполи
0 Специя
0 Ювентус
0 СПАЛ 2013
0 Аталанта
0 Лацио
2 Интер Милан
1 Милан
1/2 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СПАЛ 2013 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 12 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 111
Ювентус 98.2% (109)
X 1.8% (2)
СПАЛ 2013 0% (0)
0
выиграет Ювентус
"Ювентус" уже потерял столько всего, что новые потери точно не впишутся в чемпионский график, о котором... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.63 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
СПАЛ 2013
1.26
6.60
13.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.40 13.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.23 6.60 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.15 11.50

Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.70 1.19 2.35 1.60 1.84 1.97 1.53 2.50 1.21 4.40 1.08 8.20
12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.19 3.60 1.29 2.33 1.67 1.80 2.01 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.35 1.05 7.90 1.04 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.32 1.57 1.55 2.34 1.14 5.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.45 1.20 4.60 1.15 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.95 1.79 1.28 3.45
4.60 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.19 1.63
Букмекер Да Нет
5.00 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013

Исход игры
Ювентус
98.2% (109)
Ничья
1.8% (2)
СПАЛ 2013
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
22.94% (25)
Нет
77.06% (84)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50.5% (56)
3:0 Ювентус
18% (20)
3:1 Ювентус
9% (10)
2:1 Ювентус
9% (10)
1:0 Ювентус
4.5% (5)
4:0 Ювентус
2.7% (3)
3:2 Ювентус
1.8% (2)
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Динамо Москва ЦСКА Москва 1.90 Челси Вулверхэмптон 2.11 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1.92 Локомотив Я Куньлунь Ред Стар 1.70 Динамо Минск Торпедо НН 1.90 Йокерит ХК Сочи 1.75
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