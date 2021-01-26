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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Брайтон
 
Позже
Фулхэм

Брайтон 3-4-2-1

Фулхэм 3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.37
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.11
3. Коннолли Аарон 2 0.11
4. Марч Соломон 2 0.11
5. Уэлбек Данни 2 0.11
6. Данк Льюис 2 0.11
7. Троссар Леандро 1 0.05
8. Макаллистер Алексис 1 0.05
9. Лемпти Тарик 1 0.05
10. Биссума Ив 1 0.05
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.22
2. Лукмен Адемола 3 0.17
3. Митрович Александр 2 (1) 0.11
4. Кавалейру Иван 2 (1) 0.11
5. Кэрни Том 1 0.06
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.06
7. Эйна Ола 1 0.06
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 5 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Уэбстер Адам 3 0
5. Бёрн Дэн 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 5 0
2. Андерсен Йоаким 3 1
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
5. Лукмен Адемола 3 0
6. Камара Абубакар 1 1
7. Кэрни Том 2 0
8. Ле Маршан Максим 2 0
9. Гектор Майкл 2 0
10. Брайан Джо 2 0
11. Митрович Александр 2 0
12. Рид Харрисон 2 0
13. Одои Денис 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Эйна Ола 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 19.05% (4) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 9.52% (2) 28.57% (6)
 Фулхэм 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 28.57% (4) 14.29% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон
Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 2:2 Фулхэм Фулхэм 1:2 Брайтон
Брайтон 2:1 Фулхэм Брайтон 0:3 Фулхэм Брайтон 5:0 Фулхэм Фулхэм 1:2 Брайтон Фулхэм 0:2 Брайтон Брайтон 1:2 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 12 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 108
Брайтон 68.5% (74)
X 25.9% (28)
Фулхэм 5.6% (6)
0
выиграет Брайтон
Оба клуба ведут борьбу за выживание, но есть один фактор, что для "Брайтона" этот матч особенный... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Фулхэм
2.14
3.50
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.40 3.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.14 3.40 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.50 3.86
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.45 3.90
  2.13 3.43 3.83

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.08 7.00 1.09 3.05 1.38 2.30 1.62 1.69 2.18 1.26 3.90 1.09 7.00 1.08 7.80
8.00 1.04 6.80 1.08 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.25 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 6.95 1.05 7.50
8.90 1.05 7.10 1.10 2.95 1.40 2.28 1.67 1.90 1.96 1.69 2.25 1.37 3.30 1.23 4.10 1.08 7.10 1.06 7.70 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
3.14 1.40 2.75 1.50 2.34 1.66 1.94 1.96 1.71 2.24 1.54 2.63 1.26 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.08 1.34 3.10 1.07 7.60
2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
1.75 2.10 1.35 3.20 1.09 7.20
2.82 1.48 2.31 1.68 1.79 2.14 1.50 2.75 1.37 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.39 1.53 1.58 2.29 1.14 5.20
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.22 4.25 1.14 5.70
2.25 1.59 1.53 2.39 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
1.94 1.83
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.80 1.23
Где смотреть матч Брайтон - Фулхэм онлайн


Прогнозы на матч Брайтон - Фулхэм

Исход игры
Брайтон
68.5% (74)
Ничья
25.9% (28)
Фулхэм
5.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
39.8% (43)
2:1 Брайтон
25% (27)
1:1 Ничья
21.3% (23)
1:2 Фулхэм
3.7% (4)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Брайтон
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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