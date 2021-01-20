|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|11 (6)
|0.52
|2.
|Экамби Карл Токо
|9
|0.43
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.43
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.14
|5.
|Фильо Марсело
|2
|0.1
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|7.
|Корне Максвелл
|1
|0.05
|8.
|Пакета Лукас
|1
|0.05
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.05
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.05
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хван Ый-Чжо
|5
|0.24
|2.
|Уден Реми
|4
|0.19
|3.
|Башич Тома
|4
|0.19
|4.
|Бен Арфа Хатем
|2
|0.1
|5.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.1
|6.
|Майя Джош
|2
|0.1
|7.
|Адли Ясин
|1
|0.05
|8.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.05
|9.
|Байсс Пол
|1
|0.05
|10.
|Кастро Пабло
|1
|0.05
|11.
|Отавио II
|1
|0.05
|12.
|Косельни Лоран
|0
|0
|13.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|14.
|Сабали Юссуф
|0
|0
|15.
|Траоре Амаду
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|4
|1
|2.
|Корне Максвелл
|5
|0
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Бруно Моура
|4
|0
|5.
|Ауа Уссем
|2
|1
|6.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|8.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|9.
|Пакета Лукас
|3
|0
|10.
|Шерки Райан
|1
|1
|11.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|12.
|Кадевере Тино
|2
|0
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|6
|0
|2.
|Кастро Пабло
|5
|0
|3.
|Байсс Пол
|3
|1
|4.
|Бенито Лорис
|3
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|3
|0
|6.
|Башич Тома
|3
|0
|7.
|Кватенг Энок
|3
|0
|8.
|Адли Ясин
|3
|0
|9.
|Бриан Джимми
|2
|0
|10.
|Де Превиль Николя
|2
|0
|11.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|12.
|Майя Джош
|2
|0
|13.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|14.
|Косельни Лоран
|1
|0
|15.
|Хван Ый-Чжо
|1
|0
|16.
|Уден Реми
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|7.5% (3)
|12.5% (5)
|32.5% (13)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|Бордо
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|48 - 11
|45
|2.
|Лилль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|36 - 15
|45
|3.
|Лион
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|44 - 19
|43
|4.
|Монако
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|42 - 30
|39
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|30 - 23
|36
|6.
|Марсель
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 22
|32
|7.
|Бордо
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|25 - 22
|32
|8.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|30 - 30
|31
|9.
|Метц
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|23 - 18
|31
|10.
|Анже
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|26 - 33
|30
|11.
|Монпелье
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|33 - 39
|28
|12.
|Ницца
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|31 - 37
|26
|14.
|Страсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|30 - 33
|24
|15.
|Реймс
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 31
|24
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|20 - 35
|19
|17.
|Нант
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|20 - 34
|18
|18.
|Ним
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|16 - 41
|15
|19.
|Дижон
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|13 - 27
|15
|20.
|Лорьян
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|29 - 5
|25
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 7
|24
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Лион
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 9
|21
|5.
|Брест
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|6.
|Метц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|Ланс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Реймс
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|12.
|Анже
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|19 - 23
|13
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 15
|12
|15.
|Страсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 14
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 16
|10
|17.
|Ницца
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|18.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 17
|7
|19.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|4 - 11
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 20
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|13.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|18 - 19
|13
|14.
|Ним
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 18
|11
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|19 - 20
|10
|16.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Брест
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|19.
|Нант
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|20.
|Лорьян
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 21
|5
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|—
|—
|4.60
|1.20
|—
|—
|—
|—
|2.27
|1.64
|—
|—
|1.79
|2.03
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|1.07
|8.60
|—
|—
|
|12.00
|1.00
|11.00
|1.01
|4.35
|1.20
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.39
|1.71
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.90
|1.17
|4.33
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|
|16.00
|0.00
|11.00
|1.02
|4.60
|1.20
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.25
|1.65
|2.07
|1.81
|1.77
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.55
|1.23
|3.90
|1.18
|4.50
|1.07
|7.70
|1.05
|8.30
|1.01
|14.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.95
|1.20
|—
|—
|2.85
|1.47
|2.35
|1.65
|2.09
|1.83
|1.81
|2.09
|1.63
|2.40
|1.51
|2.70
|—
|—
|1.21
|4.92
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.54
|2.38
|—
|—
|—
|—
|1.13
|5.40
|
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.70
|
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.65
|—
|—
|1.52
|2.50
|—
|—
|1.18
|4.70
|—
|—
|
|—
|—
|2.96
|1.45
|2.33
|1.67
|1.80
|2.14
|1.56
|2.58
|1.38
|3.29
|—
|—
|—
|—