|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|12 (3)
|0.67
|2.
|Сон Хынмин
|12
|0.67
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.17
|4.
|Орье Серж
|2
|0.11
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.06
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.06
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.06
|8.
|Лукас Моура
|1
|0.06
|9.
|Регилон Серхио
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|11.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|12.
|Дэвис Бен
|0
|0
|13.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.68
|2.
|Мане Садио
|6
|0.32
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.26
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.26
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.05
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.05
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.05
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|2.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|6.
|Регилон Серхио
|2
|0
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|8.
|Ламела Эрик
|1
|0
|9.
|Кейн Гарри
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|2.
|Матип Жоэль
|2
|0
|3.
|Шакири Джердан
|2
|0
|4.
|Мане Садио
|2
|0
|5.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|6.
|Тьяго Алькантара
|1
|0
|7.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|8.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|10.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|12.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|13.
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|14.
|Уильямс Неко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|27.27% (9)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|9.50
|1.05
|4.10
|1.24
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.06
|1.77
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.43
|2.85
|1.20
|4.40
|1.16
|5.40
|1.06
|8.50
|1.05
|10.00
|—
|—
|
|10.25
|1.01
|9.30
|1.03
|3.78
|1.25
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.13
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.37
|2.99
|1.18
|4.75
|1.13
|5.15
|1.02
|9.40
|—
|—
|—
|—
|
|13.00
|1.01
|9.60
|1.02
|3.70
|1.25
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.06
|1.76
|1.84
|2.04
|1.62
|2.37
|—
|—
|1.37
|3.00
|1.16
|4.80
|1.13
|5.50
|1.05
|9.30
|1.04
|10.00
|0.00
|16.50
|
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.24
|—
|—
|2.50
|1.59
|2.10
|1.81
|1.88
|2.02
|1.66
|2.34
|1.54
|2.64
|1.45
|2.92
|—
|—
|1.17
|5.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—