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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Тоттенхэм
 
Позже
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 12 (3) 0.67
2. Сон Хынмин 12 0.67
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.17
4. Орье Серж 2 0.11
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.06
6. Бэйл Гарет 1 0.06
7. Алдервейрельд Тоби 1 0.06
8. Лукас Моура 1 0.06
9. Регилон Серхио 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
11. Доэрти Мэтт 0 0
12. Дэвис Бен 0 0
13. Бергвейн Стевен 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.68
2. Мане Садио 6 0.32
3. Фирмино Роберто 5 0.26
4. Жота Диогу 5 0.26
5. Робертсон Эндрю 1 0.05
6. Матип Жоэль 1 0.05
7. Хендерсон Джордан 1 0.05
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
9. Ван Дейк Виргил 1 0.05
10. Минамино Такуми 1 0.05
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Регилон Серхио 2 0
7. Н'Домбеле Тангай 2 0
8. Ламела Эрик 1 0
9. Кейн Гарри 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Шакири Джердан 2 0
4. Мане Садио 2 0
5. Милнер Джеймс 1 0
6. Тьяго Алькантара 1 0
7. Фирмино Роберто 1 0
8. Ван Дейк Виргил 1 0
9. Робертсон Эндрю 1 0
10. Алиссон Бекер 1 0
11. Александер-Арнольд Трент 1 0
12. Джонс Кёртис 1 0
13. Филлипс Натаниэль 1 0
14. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 27.27% (9) 18.18% (6) 18.18% (6) 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4)
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Ливерпуль: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2021, осталось 1 день 12 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 81
Тоттенхэм 27.2% (22)
X 38.3% (31)
Ливерпуль 34.6% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ливерпуль
3.52
3.70
2.33
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.50 2.20
Бонус: 10 000 ₽ 3.25 3.55 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 3.52 3.65 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.70 2.14
  3.37 3.65 2.22

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.05 4.10 1.24 3.15 1.35 2.06 1.77 1.63 2.28 1.43 2.85 1.20 4.40 1.16 5.40 1.06 8.50 1.05 10.00
10.25 1.01 9.30 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.13 1.87 1.62 2.30 1.37 2.99 1.18 4.75 1.13 5.15 1.02 9.40
13.00 1.01 9.60 1.02 3.70 1.25 3.05 1.38 2.06 1.76 1.84 2.04 1.62 2.37 1.37 3.00 1.16 4.80 1.13 5.50 1.05 9.30 1.04 10.00 0.00 16.50
4.38 1.24 2.50 1.59 2.10 1.81 1.88 2.02 1.66 2.34 1.54 2.64 1.45 2.92 1.17 5.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 2.04 1.73 1.47 2.60 1.11 5.80
3.12 1.36 2.09 1.73 1.48 2.65 1.17 4.95 1.12 6.40
2.08 1.74 1.47 2.60 1.15 5.30
3.35 1.37 2.76 1.50 2.17 1.77 1.70 2.26 1.50 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.95
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40
2.90 1.38 1.76 2.00 1.31 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.19
1.64 2.26
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
3.05 1.38
Где смотреть матч Тоттенхэм - Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

Исход игры
Тоттенхэм
27.2% (22)
Ничья
38.3% (31)
Ливерпуль
34.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (46)
Меньше
42.5% (34)
Обе команды забьют
Да
87.5% (70)
Нет
12.5% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (24)
1:2 Ливерпуль
24.7% (20)
2:1 Тоттенхэм
16% (13)
2:2 Ничья
8.6% (7)
2:0 Тоттенхэм
4.9% (4)
0:1 Ливерпуль
4.9% (4)
3:1 Тоттенхэм
3.7% (3)
1:3 Ливерпуль
3.7% (3)
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