|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|11 (5)
|0.58
|2.
|Рэшфорд Маркус
|7
|0.37
|3.
|Кавани Эдинсон
|4
|0.21
|4.
|Погба Поль
|3
|0.16
|5.
|Марсьяль Антони
|2
|0.11
|6.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.11
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0.05
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.05
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.05
|10.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.05
|11.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.05
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.05
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.26
|2.
|Шарп Билли
|2 (2)
|0.11
|3.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.05
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0.05
|5.
|Богл Джейден
|1
|0.05
|6.
|Флек Джон
|0
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|8.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|9.
|Бёрк Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|3.
|Шоу Люк
|4
|0
|4.
|Фред Сантос
|3
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|6.
|Матич Неманья
|2
|0
|7.
|Погба Поль
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|10.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|11.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|5
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|4
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|3
|0
|5.
|Норвуд Оливер
|3
|0
|6.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|8.
|Робинсон Джек
|2
|0
|9.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|0
|11.
|Шарп Билли
|1
|0
|12.
|Лоу Макс
|1
|0
|13.
|Башам Крис
|1
|0
|14.
|Флек Джон
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|28.57% (10)
|Шеффилд Юнайтед
|30% (3)
|10% (1)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|—
|—
|4.80
|1.19
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.37
|1.59
|—
|—
|1.86
|1.95
|—
|—
|1.55
|2.48
|1.27
|3.70
|1.22
|4.30
|1.09
|7.00
|1.08
|8.20
|—
|—
|
|—
|—
|10.50
|1.01
|4.50
|1.16
|3.62
|1.25
|—
|—
|2.30
|1.59
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.57
|2.56
|1.28
|3.68
|1.20
|4.33
|1.07
|7.20
|1.04
|8.60
|—
|—
|
|17.50
|0.00
|10.00
|1.03
|4.60
|1.22
|3.85
|1.31
|—
|—
|2.40
|1.70
|2.15
|1.86
|1.90
|1.97
|1.75
|2.08
|1.55
|2.70
|1.29
|3.60
|1.22
|4.70
|1.06
|7.00
|1.05
|7.70
|1.01
|14.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.95
|1.20
|—
|—
|2.81
|1.49
|2.45
|1.61
|2.18
|1.76
|1.90
|2.00
|1.68
|2.29
|1.55
|2.58
|—
|—
|1.21
|4.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|1.57
|2.32
|—
|—
|—
|—
|1.14
|5.20
|
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.20
|4.55
|1.15
|5.35
|
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.60
|—
|—
|1.57
|2.39
|—
|—
|1.22
|4.70
|—
|—
|
|—
|—
|3.14
|1.41
|2.47
|1.60
|1.85
|2.06
|1.59
|2.49
|1.41
|3.15
|—
|—
|—
|—