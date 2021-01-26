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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Шеффилд Юнайтед

Манчестер Юнайтед 4-2-3-1

Шеффилд Юнайтед 3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.58
2. Рэшфорд Маркус 7 0.37
3. Кавани Эдинсон 4 0.21
4. Погба Поль 3 0.16
5. Марсьяль Антони 2 0.11
6. Мактоминай Скотт 2 0.11
7. Линделоф Виктор 1 0.05
8. Уан-Биссака Аарон 1 0.05
9. Магуайр Гарри 1 0.05
10. Ван де Бек Донни 1 0.05
11. Джеймс Дэниэл 1 0.05
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.05
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.26
2. Шарп Билли 2 (2) 0.11
3. Берге Сандер 1 (1) 0.05
4. Макбарни Оливер 1 0.05
5. Богл Джейден 1 0.05
6. Флек Джон 0 0
7. Бэлдок Джордж 0 0
8. Ландстрем Джон 0 0
9. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 4 0
2. Магуайр Гарри 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Фред Сантос 3 0
5. Рэшфорд Маркус 3 0
6. Матич Неманья 2 0
7. Погба Поль 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Джеймс Дэниэл 2 0
10. Марсьяль Антони 0 1
11. Кавани Эдинсон 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 5 1
2. Ландстрем Джон 4 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Норвуд Оливер 3 0
6. Макголдрик Дэвид 2 0
7. Бэлдок Джордж 2 0
8. Робинсон Джек 2 0
9. Бёрк Оливер 2 0
10. Джагелка Фил 1 0
11. Шарп Билли 1 0
12. Лоу Макс 1 0
13. Башам Крис 1 0
14. Флек Джон 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 11.43% (4) 22.86% (8) 28.57% (10)
 Шеффилд Юнайтед 30% (3) 10% (1) 0 10% (1) 20% (2) 30% (3)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 12 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 109
Манчестер Юнайтед 98.2% (107)
X 0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед 0.9% (1)
0
выиграет Манчестер Юнайтед
"Манчестер Юнайтед" набрал классную форму, сейчас для клуба просто не соперников, поэтому то, что... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
2.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Шеффилд Юнайтед
1.32
6.43
12.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.00 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.30 6.40 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.00 11.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.70 12.00
  1.28 6.43 11.51

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.80 1.19 3.70 1.27 2.37 1.59 1.86 1.95 1.55 2.48 1.27 3.70 1.22 4.30 1.09 7.00 1.08 8.20
10.50 1.01 4.50 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.84 1.96 1.57 2.56 1.28 3.68 1.20 4.33 1.07 7.20 1.04 8.60
17.50 0.00 10.00 1.03 4.60 1.22 3.85 1.31 2.40 1.70 2.15 1.86 1.90 1.97 1.75 2.08 1.55 2.70 1.29 3.60 1.22 4.70 1.06 7.00 1.05 7.70 1.01 14.00
4.95 1.20 2.81 1.49 2.45 1.61 2.18 1.76 1.90 2.00 1.68 2.29 1.55 2.58 1.21 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.35 1.55 1.57 2.32 1.14 5.20
3.64 1.28 2.31 1.61 1.55 2.45 1.20 4.55 1.15 5.35
2.35 1.60 1.57 2.39 1.22 4.70
3.14 1.41 2.47 1.60 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.96 1.78 1.28 3.45
4.90 1.18 3.26 1.34 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.72
2.04 1.78
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.80 1.28
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Манчестер Юнайтед
98.2% (107)
Ничья
0.9% (1)
Шеффилд Юнайтед
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.19% (43)
Меньше
59.81% (64)
Обе команды забьют
Да
22.43% (24)
Нет
77.57% (83)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
49.5% (54)
3:0 Манчестер Юнайтед
14.7% (16)
2:1 Манчестер Юнайтед
10.1% (11)
3:1 Манчестер Юнайтед
9.2% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед
7.3% (8)
4:0 Манчестер Юнайтед
2.8% (3)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.8% (2)
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Динамо Москва ЦСКА Москва 1.90 Челси Вулверхэмптон 2.11 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1.92 Локомотив Я Куньлунь Ред Стар 1.70 Динамо Минск Торпедо НН 1.90 Йокерит ХК Сочи 1.75
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