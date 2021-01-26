|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.65
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.18
|3.
|Кин Майкл
|3
|0.18
|4.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.12
|5.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.12
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.12
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.06
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.06
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.58
|2.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.32
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.32
|4.
|Тилеманс Юри
|4 (2)
|0.21
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.05
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.05
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.05
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.05
|9.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.05
|10.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|11.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|12.
|Эванс Джонни
|0
|0
|13.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Холгейт Мэйсон
|3
|0
|5.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|6.
|Годфри Бен
|3
|0
|7.
|Гомеш Андре
|2
|0
|8.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|9.
|Динь Люка
|0
|1
|10.
|Тосун Дженк
|1
|0
|11.
|Родригес Хамес
|1
|0
|12.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|13.
|Мина Йерри
|1
|0
|14.
|Дэйвис Том
|1
|0
|15.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Фофана Уэсли
|4
|0
|6.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|7.
|Джастин Джеймс
|3
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|Лестер
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|34.38% (11)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|8.80
|1.07
|7.50
|1.08
|3.30
|1.34
|—
|—
|2.49
|1.54
|—
|—
|1.77
|2.06
|—
|—
|1.46
|2.75
|1.30
|3.60
|1.12
|6.00
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|7.80
|1.04
|6.80
|1.08
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.84
|2.18
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.28
|3.50
|1.10
|6.10
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.05
|1.82
|1.80
|2.08
|1.72
|2.12
|1.41
|2.95
|1.28
|3.65
|1.11
|6.40
|1.08
|6.80
|1.01
|12.50
|1.01
|12.50
|0.00
|20.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.47
|1.34
|3.04
|1.43
|2.61
|1.55
|2.09
|1.81
|1.83
|2.09
|1.64
|2.38
|1.46
|2.90
|1.32
|3.58
|—
|—
|1.12
|7.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—