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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Эвертон
 
Позже
Лестер

Эвертон 4-2-3-1

Лестер 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.65
2. Родригес Хамес 3 0.18
3. Кин Майкл 3 0.18
4. Ришарлисон 2 (1) 0.12
5. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.12
6. Мина Йерри 2 0.12
7. Дукуре Абдулай 1 0.06
8. Айуоби Алекс 1 0.06
9. Бернард Дуарте 1 0.06
10. Холгейт Мэйсон 1 0.06
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.58
2. Мэддисон Джеймс 6 0.32
3. Барнс Харви 6 0.32
4. Тилеманс Юри 4 (2) 0.21
5. Кастань Тимоти 1 0.05
6. Прает Деннис 1 0.05
7. Джастин Джеймс 1 0.05
8. Перес Айосе 1 0.05
9. Ндиди Уилфред 1 0.05
10. Олбрайтон Марк 0 0
11. Юндер Дженгиз 0 0
12. Эванс Джонни 0 0
13. Менди Нампалис 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Холгейт Мэйсон 3 0
5. Калверт-Льюин Доминик 3 0
6. Годфри Бен 3 0
7. Гомеш Андре 2 0
8. Бернард Дуарте 2 0
9. Динь Люка 0 1
10. Тосун Дженк 1 0
11. Родригес Хамес 1 0
12. Пикфорд Джордан 1 0
13. Мина Йерри 1 0
14. Дэйвис Том 1 0
15. Нкунку Нильс 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Фофана Уэсли 4 0
6. Мэддисон Джеймс 3 0
7. Джастин Джеймс 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 11.11% (3) 22.22% (6) 25.93% (7) 11.11% (3) 14.81% (4) 14.81% (4)
 Лестер 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 34.38% (11)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон
Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 2:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лестер
Лестер 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Лестер 2:0 Эвертон Эвертон 4:2 Лестер Эвертон 1:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:1 Эвертон Эвертон 2:3 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 2:2 Эвертон Эвертон 0:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 12 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 108
Эвертон 23.1% (25)
X 45.4% (49)
Лестер 31.5% (34)
0
выиграет Лестер
Предстоящий матч представляет собой поединок равных команд. Угадать в нём победителя довольно сложно,... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Лестер
3.00
3.35
2.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.20 2.60
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.30 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.30 2.67
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.35 2.65
  2.87 3.30 2.70

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.07 7.50 1.08 3.30 1.34 2.49 1.54 1.77 2.06 1.46 2.75 1.30 3.60 1.12 6.00 1.10 7.20
7.80 1.04 6.80 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.84 2.18 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.72 2.12 1.41 2.95 1.28 3.65 1.11 6.40 1.08 6.80 1.01 12.50 1.01 12.50 0.00 20.00
3.47 1.34 3.04 1.43 2.61 1.55 2.09 1.81 1.83 2.09 1.64 2.38 1.46 2.90 1.32 3.58 1.12 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.77 1.98 1.37 2.95 1.08 7.00
2.68 1.47 1.80 2.01 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.80 2.01 1.38 3.05 1.11 6.70
2.99 1.44 2.45 1.61 1.92 1.99 1.57 2.55 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.63 2.18 1.16 4.80
3.64 1.28 2.48 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.05
2.60 1.50 1.65 2.15 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.80 2.01
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
3.45 1.28
Где смотреть матч Эвертон - Лестер онлайн


Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

Исход игры
Эвертон
23.1% (25)
Ничья
45.4% (49)
Лестер
31.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
50% (53)
Меньше
50% (53)
Обе команды забьют
Да
91.51% (97)
Нет
8.49% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (44)
1:2 Лестер
22.2% (24)
2:1 Эвертон
19.4% (21)
2:2 Ничья
4.6% (5)
0:1 Лестер
3.7% (4)
2:0 Эвертон
1.9% (2)
2:3 Лестер
1.9% (2)
1:0 Эвертон
1.9% (2)
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