|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|3
|0.17
|2.
|Барнс Эшли
|2 (1)
|0.11
|3.
|Вествуд Эшли
|1
|0.06
|4.
|Брэйди Роберт
|1
|0.06
|5.
|Ми Бен
|1
|0.06
|6.
|Данн Джимми
|1
|0.06
|7.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|8.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|7 (1)
|0.41
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.29
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.29
|4.
|Траоре Бертран
|4
|0.24
|5.
|Баркли Росс
|2
|0.12
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.12
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.12
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.06
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.06
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.06
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Трезеге
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барнс Эшли
|4
|0
|2.
|Вествуд Эшли
|4
|0
|3.
|Родригес Джей
|3
|0
|4.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|5.
|Лонг Кевин
|2
|0
|6.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|8.
|Брэйди Роберт
|2
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|11.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Макгинн Джон
|5
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Тейлор Нил
|1
|0
|8.
|Хаус Кортни
|1
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|12.
|Конса Эзри
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Астон Вилла
|20% (6)
|6.67% (2)
|10% (3)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.00
|1.05
|8.50
|1.06
|3.70
|1.28
|2.85
|1.43
|—
|—
|1.94
|1.87
|—
|—
|1.54
|2.50
|1.37
|3.15
|1.16
|5.00
|1.13
|6.00
|1.06
|8.50
|—
|—
|—
|—
|
|8.90
|1.02
|8.00
|1.05
|3.40
|1.30
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.32
|3.26
|1.14
|5.35
|1.10
|5.90
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|
|12.50
|1.01
|8.80
|1.05
|3.75
|1.27
|2.90
|1.41
|2.21
|1.72
|1.99
|1.87
|1.78
|2.11
|1.57
|2.55
|1.37
|3.10
|1.17
|5.10
|1.12
|5.60
|1.03
|11.00
|1.02
|10.50
|0.00
|18.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.28
|3.00
|1.44
|2.32
|1.67
|1.99
|1.91
|1.77
|2.15
|1.55
|2.59
|1.37
|3.27
|—
|—
|1.14
|6.49
|—
|—
|—
|—
|—
|—