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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Бёрнли
 
Позже
Астон Вилла

Бёрнли 4-4-2

Астон Вилла 4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.17
2. Барнс Эшли 2 (1) 0.11
3. Вествуд Эшли 1 0.06
4. Брэйди Роберт 1 0.06
5. Ми Бен 1 0.06
6. Данн Джимми 1 0.06
7. Тэйлор Чарли 0 0
8. Макнил Дуайт 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 7 (1) 0.41
2. Грилиш Джек 5 0.29
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.29
4. Траоре Бертран 4 0.24
5. Баркли Росс 2 0.12
6. Мингс Тайрон 2 0.12
7. Конса Эзри 2 0.12
8. Макгинн Джон 1 0.06
9. Хурихан Конор 1 0.06
10. Хаус Кортни 1 0.06
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Трезеге 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Барнс Эшли 4 0
2. Вествуд Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Бардсли Филипп 2 0
5. Лонг Кевин 2 0
6. Лоутон Мэттью 2 0
7. Тарковски Джеймс 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Макгинн Джон 5 0
3. Кэш Мэтти 5 0
4. Соарес Дуглас 3 1
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Астон Вилла 20% (6) 6.67% (2) 10% (3) 16.67% (5) 23.33% (7) 23.33% (7)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Астон Вилла 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Астон Вилла 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Бёрнли Астон Вилла 5:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Астон Вилла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 10 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 111
Бёрнли 19.8% (22)
X 30.6% (34)
Астон Вилла 49.5% (55)
0
выиграет Бёрнли
У "Бёрнли" в последних матчах наметилась неплохая тенденция - команда заметно прибавила в скорости,... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
3.46 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Астон Вилла
4.10
3.70
1.98
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.90 3.60 1.95
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 3.70 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.66 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.65 1.95
  4.04 3.69 1.98

Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 8.50 1.06 3.70 1.28 2.85 1.43 1.94 1.87 1.54 2.50 1.37 3.15 1.16 5.00 1.13 6.00 1.06 8.50
8.90 1.02 8.00 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.93 1.97 1.49 2.62 1.32 3.26 1.14 5.35 1.10 5.90 1.01 10.75
12.50 1.01 8.80 1.05 3.75 1.27 2.90 1.41 2.21 1.72 1.99 1.87 1.78 2.11 1.57 2.55 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
3.92 1.28 3.00 1.44 2.32 1.67 1.99 1.91 1.77 2.15 1.55 2.59 1.37 3.27 1.14 6.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.93 1.81 1.42 2.70 1.10 6.40
2.88 1.42 1.93 1.87 1.43 2.83 1.14 5.80 1.10 7.20
2.00 1.81 1.44 2.90 1.14 6.00
3.16 1.40 2.59 1.55 2.03 1.88 1.63 2.41 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.80 1.40 1.73 2.03 1.20 4.30
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.19 4.75
2.85 1.39 1.72 2.03 1.30 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
1.79 2.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.20 1.32
Где смотреть матч Бёрнли - Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли - Астон Вилла

Исход игры
Бёрнли
19.8% (22)
Ничья
30.6% (34)
Астон Вилла
49.5% (55)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
27.9% (31)
1:1 Ничья
27.9% (31)
0:1 Астон Вилла
17.1% (19)
1:0 Бёрнли
9% (10)
2:1 Бёрнли
7.2% (8)
2:0 Бёрнли
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Астон Вилла
1.8% (2)
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Динамо Москва ЦСКА Москва 1.90 Челси Вулверхэмптон 2.11 Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1.92 Локомотив Я Куньлунь Ред Стар 1.70 Динамо Минск Торпедо НН 1.90 Йокерит ХК Сочи 1.75
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