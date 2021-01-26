Второй тайм

96' Арсенал заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Арсенал

94' Caleb Watts из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

94' Матч возобновится спорным мячом

94' Матч остановлен

92' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Судья подбегает и показывает Caleb Watts из команды Саутгемптон отложенную желтую карточку за фол.

90' Удар от ворот произведет Саутгемптон

90' Отличные скиллы показывает Пепе Николя , обводя своих соперников

89' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Холдинг Роб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Холдинг Роб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Удар от ворот произведет Арсенал

86' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' После штрафного удара,который нанес Уорд-Праус Джеймс мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

84' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

82' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновлен

77' Парти Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Caleb Watts

74' Тактическая замена. Уолкотт Тео уходит с поля и его заменяет Дэн Н'Лундулу

72' Букайо Сака сделал результативную передачу.

72' Букайо Сака из команды Арсенал делает навес прямо в штрафную.

72' Арсенал имеет хороший шанс забить.

72' Удар от ворот произведет Арсенал

71' Смит-Роу Эмил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Судье надоело, что Пепе Николя тянет время и он наказал его горчичником

68' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Арсенал

67' Тактическая замена. Джейк Вокинс уходит с поля и его заменяет Редмонд Натан

66' Отличные скиллы показывает Ингс Дэнни , обводя своих соперников

66' Холдинг Роб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Лено Бернд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Саутгемптон

63' Букайо Сака оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Отличные скиллы показывает Букайо Сака, обводя своих соперников

62' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

61' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Арсенал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Луис Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

56' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Холдинг Роб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Седрик Соареш разрезает оборону соперника отличным пасом

52' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Смит-Роу Эмил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Судья сигнализирует, что Джейк Вокинс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Букайо Сака

50' Хорошую попытку сделал Уолкотт Тео . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Арсенал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон в офсайде

47' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Второй тайм начался

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Букайо Сака из команды Арсенал подал угловой слева.

47' Валери Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Букайо Сака из команды Арсенал разыграл угловой с левого угла.

46' Отличные скиллы показывает Седрик Соареш , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Холдинг Роб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Букайо Сака из команды Арсенал в офсайде

43' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Адамс Че из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Г О О О О Л - Букайо Сака изменил счет на табло!

39' Отличные скиллы показывает Букайо Сака, обводя своих соперников

39' Ляказетт Александр разрезает оборону соперника отличным пасом

38' Удар от ворот произведет Арсенал

38' Удар от ворот произведет Арсенал

37' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Холдинг Роб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Джака Гранит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Арсенал

29' Армстронг Стюарт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон делает пас партнеру.

28' Удар от ворот произведет Арсенал

27' Валери Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Отличные скиллы показывает Валери Ян , обводя своих соперников

25' Удар от ворот произведет Арсенал

24' Головой пробил Адамс Че , но голкипер отбил его в поле!

24' Джейк Вокинс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

24' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Арсенал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Бельерин Эктор получил желтую карточку от судьи

18' Удар от ворот произведет Арсенал

17' Уолкотт Тео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Удар от ворот произведет Саутгемптон

16' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Саутгемптон

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Букайо Сака из команды Арсенал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

13' Судья сигнализирует, что Джейк Вокинс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Букайо Сака

13' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Букайо Сака из команды Арсенал подал угловой слева.

11' Валери Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!

8' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

7' Арсенал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Саутгемптон

6' Букайо Сака из команды Арсенал подал угловой справа.

5' Букайо Сака из команды Арсенал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

5' Отличные скиллы показывает Букайо Сака, обводя своих соперников

5' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Букайо Сака из команды Арсенал отправил кросс в штрафную...

3' Г О О О О Л - Армстронг Стюарт изменил счет на табло!

2' Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе

2' Букайо Сака из команды Арсенал отправил кросс в штрафную...

2' Букайо Сака из команды Арсенал разыграл угловой с левого угла.

2' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Стивенс Джек из команды Саутгемптон

1' Джака Гранит разрезает оборону соперника отличным пасом

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Саутгемптон начинает с центра поля

— Судья начинает матч

До матча

— Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.