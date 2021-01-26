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Англия: Премьер-лига

2020-2021

Стадион:
Саутгемптон
1:3
Конец матча
Арсенал

Саутгемптон 4-4-2

Арсенал 4-2-3-1

Ход матча
3'
Армстронг Стюарт
(Уорд-Праус Джеймс)
1:0
8'
1:1
Пепе Николя
(Джака Гранит)
19'
 
Бельерин Эктор
39'
1:2
Сака Букайо
(Ляказетт Александр)
67'
Редмонд Натан
Вокинс Джейк
 
70'
 
Пепе Николя
72'
 
Виллиан Боргес
Смит-Роу Эмил
72'
1:3
Ляказетт Александр
(Сака Букайо)
74'
Н'Лундулу Даниэл
Уолкотт Тео
 
74'
Уоттс Калеб
Ингс Дэнни
 
78'
 
Эльнени Мохамед
Парти Томас
90'
Уоттс Калеб
 
90'
 
Уиллок Джо
Пепе Николя
Статистика матча
  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42
Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.37
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.21
3. Адамс Че 4 0.21
4. Армстронг Стюарт 3 0.16
5. Вестергор Янник 3 0.16
6. Уолкотт Тео 2 0.11
7. Ромеу Ориоль 1 0.05
8. Беднарек Ян 1 0.05
9. Редмонд Натан 1 0.05
10. Дженепо Мусса 1 0.05
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.4
2. Сака Букайо 5 0.25
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.25
4. Пепе Николя 3 (1) 0.15
5. Габриэль дос Сантос 2 0.1
6. Джака Гранит 1 0.05
7. Тирни Киран 1 0.05
8. Нкетиа Эдди 1 0.05
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уокер-Питерс Кайл 4 0
4. Уорд-Праус Джеймс 3 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Диалло Ибраима 2 0
7. Маккарти Алекс 1 0
8. Стивенс Джек 1 0
9. Ингс Дэнни 1 0
10. Беднарек Ян 1 0
11. Адамс Че 1 0
12. Уоттс Калеб 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Тирни Киран 3 0
6. Пепе Николя 1 1
7. Ляказетт Александр 2 0
8. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
9. Эльнени Мохамед 2 0
10. Холдинг Роб 2 0
11. Мари Пабло 1 0
12. Луис Давид 1 0
13. Парти Томас 1 0
14. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5)
 Арсенал 7.69% (2) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 23.08% (6) 7.69% (2)
Предыдущие игры
Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд
Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Арсенал 2:2 Саутгемптон Арсенал 2:0 Саутгемптон
Саутгемптон 3:2 Арсенал Арсенал 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Саутгемптон 0:5 Арсенал Арсенал 0:2 Саутгемптон Арсенал 2:1 Саутгемптон Арсенал 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 4:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Арсенал Арсенал 1:0 Саутгемптон Арсенал 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Арсенал Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Арсенал
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
Прогнозы 152
Саутгемптон 16.4% (25)
X 30.3% (46)
Арсенал 53.3% (81)
-1
выиграет Арсенал
Несмотря на то, что "Саутгемптон" расположился выше "Арсенала", лондонский клуб является фаворитом... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.60 3.75 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.62 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 4.60 1.30
  20.84 4.79 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.20 1.06 4.10 1.24 2.65 1.48 2.06 1.77 1.63 2.29 1.42 2.90 1.16 5.40 1.05 10.00
9.80 1.01 8.60 1.04 3.88 1.24 3.04 1.38 2.02 1.83 1.61 2.32 1.38 2.94 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 8.90
12.50 1.03 8.66 1.07 4.10 1.25 3.05 1.38 2.20 1.72 7.65 1.05 1.84 2.04 7.20 1.09 2.75 1.44 1.80 2.00 1.40 2.90 1.05 6.80 1.08 7.77 1.07 8.40 1.05 9.50
4.13 1.26 3.10 1.41 3.18 1.40 2.43 1.62 2.07 1.85 1.83 2.07 3.12 1.39 2.39 1.62 2.59 1.53 2.10 1.78 1.60 2.42 1.38 3.16 1.69 2.24 1.49 2.72 1.43 2.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4
3.05 1.35 2.04 1.72 1.47 2.60 1.11 6.00
3.10 1.37 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.15 1.11 6.40
3.15 1.35 2.00 1.75 1.47 2.70 1.15 4.91 2.27 1.62 1.47 2.65 1.19 4.60 1.03 9.01
3.17 1.40 2.62 1.54 2.07 1.85 1.66 2.35 2.97 1.42 2.45 1.59 1.92 1.97 1.56 2.51 1.90 1.98 1.57 2.50 1.24 4.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 2.65 1.43 1.81 1.94 1.22 3.95
4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.23 4.20
4.07 1.20 2.90 1.38 1.77 2.00 1.33 3.06 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.70 2.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.15 1.36
Где смотреть матч Саутгемптон 1:3 Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 1:3 Арсенал

Исход игры
Саутгемптон
16.4% (25)
Ничья
30.3% (46)
Арсенал
53.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (80)
Меньше
45.95% (68)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
35.5% (54)
1:1 Ничья
23.7% (36)
0:1 Арсенал
11.8% (18)
2:1 Саутгемптон
9.2% (14)
2:2 Ничья
5.3% (8)
1:0 Саутгемптон
5.3% (8)
1:3 Арсенал
2% (3)
0:2 Арсенал
1.3% (2)
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