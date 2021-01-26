|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|7 (2)
|0.37
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.21
|3.
|Адамс Че
|4
|0.21
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.16
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.16
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.11
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.05
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.05
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.05
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.05
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.4
|2.
|Сака Букайо
|5
|0.25
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.25
|4.
|Пепе Николя
|3 (1)
|0.15
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.1
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.05
|7.
|Тирни Киран
|1
|0.05
|8.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.05
|9.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|10.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|11.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|12.
|Седрик Соареш
|0
|0
|13.
|Себальос Дани
|0
|0
|14.
|Парти Томас
|0
|0
|15.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|5
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|3.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|6.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|7.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0
|11.
|Адамс Че
|1
|0
|12.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|7
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Себальос Дани
|3
|0
|5.
|Тирни Киран
|3
|0
|6.
|Пепе Николя
|1
|1
|7.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|8.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|9.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|10.
|Холдинг Роб
|2
|0
|11.
|Мари Пабло
|1
|0
|12.
|Луис Давид
|1
|0
|13.
|Парти Томас
|1
|0
|14.
|Уиллок Джо
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|Арсенал
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 18
|29
|10.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|9.20
|1.06
|—
|—
|4.10
|1.24
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|2.06
|1.77
|—
|—
|1.63
|2.29
|—
|—
|1.42
|2.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.16
|5.40
|—
|—
|—
|—
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|
|9.80
|1.01
|8.60
|1.04
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.02
|1.83
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.17
|4.55
|—
|—
|1.12
|5.15
|—
|—
|1.02
|8.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|12.50
|1.03
|8.66
|1.07
|4.10
|1.25
|—
|—
|3.05
|1.38
|2.20
|1.72
|7.65
|1.05
|1.84
|2.04
|7.20
|1.09
|—
|—
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.05
|6.80
|1.08
|7.77
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|
|—
|—
|—
|—
|4.13
|1.26
|3.10
|1.41
|3.18
|1.40
|2.43
|1.62
|2.07
|1.85
|1.83
|2.07
|3.12
|1.39
|2.39
|1.62
|2.59
|1.53
|2.10
|1.78
|1.60
|2.42
|1.38
|3.16
|1.69
|2.24
|1.49
|2.72
|1.43
|2.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.04
|1.72
|—
|—
|1.47
|2.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.11
|6.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.16
|5.15
|—
|—
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.00
|1.75
|—
|—
|1.47
|2.70
|—
|—
|1.15
|4.91
|—
|—
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.47
|2.65
|1.19
|4.60
|1.03
|9.01
|
|3.17
|1.40
|2.62
|1.54
|2.07
|1.85
|1.66
|2.35
|2.97
|1.42
|2.45
|1.59
|1.92
|1.97
|1.56
|2.51
|1.90
|1.98
|1.57
|2.50
|1.24
|4.25
|—
|—
|—
|—