  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Уэльс
FIFA #19
 
Позже
Бельгия
FIFA #1

История личных встреч

Уэльс
Бельгия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
3:1
Е2
3:1
Е2ОМ
1:0
Е2ОМ
0:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэйл Гарет 3 (2) 0.43
Ремзи Аарон 3 (1) 0.43
Джеймс Дэниэл 2 0.29
Уилсон Гарри 1 0.14
Дэвис Бен 1 0.14
Уильямс Неко 1 0.14
Мур Киффер 1 0.14
Робертс Коннор II 1 0.14
Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 5 (1) 0.71
Ванакен Ханс 3 0.43
Бентеке Кристиан 2 0.29
Прат Деннис 2 0.29
Азар Торган 2 0.29
Троссар Леандро 2 0.29
Де Брёйне Кевин 1 0.14
Карраско Янник 1 0.14
Докю Жереми 1 0.14
Азар Эден 1 0.14
Бачуайи Миши 1 0.14
Салемакерс Алексис 1 0.14
Витсель Аксель 1 0.14
Фокет Томас 1 0.14
Мёнье Тома 0 0
Алдервейрельд Тоби 0 0
Янузай Аднан 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 1 1
Мур Киффер 2 0
Ампаду Этан 2 0
Гантер Кристофер 1 0
Ремзи Аарон 1 0
Robert Page 1 0
Аллен Джо 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Моррелл Джозефф 1 0
Томас Сорба 1 0
Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вертонген Ян 2 0
Лукаку Ромелу 2 0
Витсель Аксель 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Азар Торган 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Салемакерс Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
38%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
4
29%
3
13%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
5
21%
61-75
4
29%
3
13%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0
Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0 Уэльс - США 0:0 Болгария - Уэльс 0:1 Ирландия - Уэльс 0:0
Бельгия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1
Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1 Бельгия - Дания 4:2 Бельгия - Англия 2:0 Бельгия - Швейцария 2:1 Исландия - Бельгия 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 7 6 1 0 24 - 5 19
2. Уэльс Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
3. Чехия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония Заявка 7 1 1 5 9 - 19 4
5. Беларусь Заявка 8 1 0 7 7 - 24 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 4 0 0 17 - 2 12
2. Уэльс Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Эстония Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
5. Беларусь Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 11 4 6
2. Польша Левандовски Роберт 8 0 4
3. Англия Кейн Гарри 8 2 2
4. Израиль Захави Эран 8 0 1
5. Сербия Митрович Александр 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 6 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 4 1
3. Исландия Йоханнессон Исак-Бергманн 4 1
4. Молдова Рябчук Олег 3 1
5. Словения Куртич Ясмин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Бельгия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 1 день 16 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 55
Уэльс 0% (0)
X 16.4% (9)
Бельгия 83.6% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Бельгия
3.28
3.43
2.39
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Уэльс - Бельгия онлайн




Прогнозы на матч Уэльс - Бельгия

Исход игры
Уэльс
0% (0)
Ничья
16.4% (9)
Бельгия
83.6% (46)
Тотал 2.5
Больше
67.92% (36)
Меньше
32.08% (17)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
1:2 Бельгия
47.3% (26)
1:1 Ничья
14.5% (8)
1:3 Бельгия
14.5% (8)
0:2 Бельгия
12.7% (7)
0:1 Бельгия
3.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Бонусы букмекеров
Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы


Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
  Все прогнозы на спорт


Читайте также на нашем сайте
Новости от LiveResult

Все новости спорта

Футбольный конкурс прогнозов LiveResult
Футбольный конкурс прогнозов
Медали, кубки и шарфы от Liveresult
Принять участие в конкурсе
Другие конкурсы прогнозов:
Хоккейный Евро-футбольный