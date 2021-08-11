|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэйл Гарет
|3 (2)
|0.43
|Ремзи Аарон
|3 (1)
|0.43
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.29
|Уилсон Гарри
|1
|0.14
|Дэвис Бен
|1
|0.14
|Уильямс Неко
|1
|0.14
|Мур Киффер
|1
|0.14
|Робертс Коннор II
|1
|0.14
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|0.71
|Ванакен Ханс
|3
|0.43
|Бентеке Кристиан
|2
|0.29
|Прат Деннис
|2
|0.29
|Азар Торган
|2
|0.29
|Троссар Леандро
|2
|0.29
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.14
|Карраско Янник
|1
|0.14
|Докю Жереми
|1
|0.14
|Азар Эден
|1
|0.14
|Бачуайи Миши
|1
|0.14
|Салемакерс Алексис
|1
|0.14
|Витсель Аксель
|1
|0.14
|Фокет Томас
|1
|0.14
|Мёнье Тома
|0
|0
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|1
|1
|Мур Киффер
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Гантер Кристофер
|1
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Robert Page
|1
|0
|Аллен Джо
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Томас Сорба
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вертонген Ян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|24 - 5
|19
|2.
|Уэльс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Чехия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 2
|12
|2.
|Уэльс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:
➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:
Олимп + Бесплатная ставка 500 рублей