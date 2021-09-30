|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьянич Миралем
|2 (1)
|0.29
|Превляк Смаил
|2
|0.29
|Менало Лука
|2
|0.29
|Стеванович Мирослав
|1
|0.14
|Джеко Эдин
|1
|0.14
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.14
|Гояк Амер
|0
|0
|Демирович Эрмедин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|3
|0.43
|Ярмоленко Андрей
|2
|0.29
|Мораес Жуниор
|1
|0.14
|Шапаренко Николай
|1
|0.14
|Сикан Даниил
|1
|0.14
|Цыганков Виктор
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чивич Эльдар
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Ахмедходжич Анел
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколенко Виталий
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Соболь Эдуард
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Финляндия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|3.
|Украина
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|9 - 8
|9
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|5.
|Казахстан
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 2
|8
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|3.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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