|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пукки Теэму
|6 (1)
|0.86
|Лод Робин
|1
|0.14
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.14
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.14
|Форсс Маркус
|1
|0.14
|Кауко Йони
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Ниссилья Урхо
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|0.86
|Мбаппе Килиан
|4
|0.57
|Бензема Карим
|2
|0.29
|Марсьяль Антони
|1
|0.14
|Рабио Адриен
|1
|0.14
|Дембеле Усман
|1
|0.14
|Коман Кингсли
|0
|0
|Тео Эрнандес
|0
|0
|Дюбуа Лео
|0
|0
|Диаби Мусса
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|2
|0
|Камара Глен
|2
|0
|Райтала Юкка
|0
|1
|Араюури Паулус
|1
|0
|Пукки Теэму
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Хямяляйнен Нико
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|0
|1
|Бензема Карим
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Погба Поль
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Финляндия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|3.
|Украина
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|9 - 8
|9
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|5.
|Казахстан
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 2
|8
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|3.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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