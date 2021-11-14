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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Финляндия
FIFA #60
 
Позже
Франция
FIFA #3

История личных встреч

Финляндия
Франция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ОМЧ2Е
2:0
ТМС
0:2
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
0:1
ММ
1:3
ММ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 6 (1) 0.86
Лод Робин 1 0.14
Похьянпало Йоэль 1 0.14
О'Шоунесси Даниэль 1 0.14
Форсс Маркус 1 0.14
Кауко Йони 0 0
Уронен Йере 0 0
Ниссилья Урхо 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 6 (1) 0.86
Мбаппе Килиан 4 0.57
Бензема Карим 2 0.29
Марсьяль Антони 1 0.14
Рабио Адриен 1 0.14
Дембеле Усман 1 0.14
Коман Кингсли 0 0
Тео Эрнандес 0 0
Дюбуа Лео 0 0
Диаби Мусса 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 0
Камара Глен 2 0
Райтала Юкка 0 1
Араюури Паулус 1 0
Пукки Теэму 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Алхо Николай 1 0
Иванов Роберт 1 0
Хямяляйнен Нико 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 0 1
Бензема Карим 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Верету Жордан 1 0
Погба Поль 1 0
Лемар Тома 1 0
Кимпембе Преснел 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Дембеле Усман 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
4
40%
6
38%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0
Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1
Франция
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0
Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Франция - Германия 1:0 Франция - Болгария 3:0 Франция - Уэльс 3:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Казахстан - Франция 0:2 Франция - Украина 1:1 Франция - Швеция 4:2 Португалия - Франция 0:1 Франция - Финляндия 0:2 Хорватия - Франция 1:2 Франция - Португалия 0:0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 7 4 3 0 16 - 3 15
2. Финляндия Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
3. Украина Заявка 7 1 6 0 9 - 8 9
4. Босния и Герцеговина Заявка 7 1 4 2 9 - 10 7
5. Казахстан Заявка 8 0 3 5 5 - 20 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 4 2 2 0 12 - 2 8
2. Украина Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
3. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Босния и Герцеговина Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
5. Казахстан Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Финляндия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Босния и Герцеговина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
4. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Казахстан Заявка 4 0 2 2 3 - 12 2
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 11 4 6
2. Польша Левандовски Роберт 8 0 4
3. Англия Кейн Гарри 8 2 2
4. Израиль Захави Эран 8 0 1
5. Сербия Митрович Александр 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 6 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 4 1
3. Исландия Йоханнессон Исак-Бергманн 4 1
4. Молдова Рябчук Олег 3 1
5. Словения Куртич Ясмин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 1 день 16 часов 38 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 58
Финляндия 1.7% (1)
X 8.6% (5)
Франция 89.7% (52)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Франция
5.65
4.15
1.71
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Где смотреть матч Финляндия - Франция онлайн




Прогнозы на матч Финляндия - Франция

Исход игры
Финляндия
1.7% (1)
Ничья
8.6% (5)
Франция
89.7% (52)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (33)
Меньше
41.07% (23)
Обе команды забьют
Да
66.07% (37)
Нет
33.93% (19)
Популярный счёт
1:2 Франция
34.5% (20)
0:2 Франция
24.1% (14)
1:3 Франция
17.2% (10)
1:1 Ничья
8.6% (5)
0:1 Франция
5.2% (3)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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