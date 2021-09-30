|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|3
|0.33
|Бечирай Фатос
|3 (1)
|0.33
|Марушич Адам
|2
|0.22
|Томашевич Зарко
|1
|0.11
|Радунович Ристо
|1
|0.11
|Симич Марко
|1
|0.11
|Вукотич Илия
|1
|0.11
|Вуйнович Никола
|1
|0.11
|Косович Небойша
|0
|0
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|Йовович Владимир
|0
|0
|Осмаич Милутин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|5 (3)
|0.56
|Чалханоглу Хакан
|3
|0.33
|Дервисоглу Халил
|3
|0.33
|Юндер Дженгиз
|2
|0.22
|Дурсун Сердар
|2
|0.22
|Туфан Озан
|2
|0.22
|Караман Кенан
|2
|0.22
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.22
|Язиджи Юсуф
|1
|0.11
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.11
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.11
|Демирал Мерих
|1
|0.11
|Йылмаз Рыдван
|0
|0
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|Мераш Умут
|0
|0
|Кекчю Оркун
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савич Стефан
|3
|0
|Вуячич Игор
|3
|0
|Вешович Марко
|1
|1
|Джюрджевич Урош
|2
|0
|Бечирай Фатос
|1
|0
|Божович Драшко
|1
|0
|Томашевич Зарко
|1
|0
|Радунович Ристо
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Лагатор Душан
|1
|0
|Вулай Кристиян
|1
|0
|Осмаич Милутин
|1
|0
|Вуйнович Никола
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|Кабак Озан
|2
|0
|Мюлдюр Мерт
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Караман Кенан
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Оздемир Берат
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|31 - 8
|20
|2.
|Турция
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|25 - 15
|18
|3.
|Норвегия
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|4.
|Черногория
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|5.
|Латвия
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|6
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|3 - 40
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Турция
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|16 - 8
|9
|3.
|Норвегия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|4.
|Черногория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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