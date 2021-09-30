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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Черногория
FIFA #73
 
Позже
Турция
FIFA #39

История личных встреч

Черногория
Турция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
2:2
ТМС
2:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 3 0.33
Бечирай Фатос 3 (1) 0.33
Марушич Адам 2 0.22
Томашевич Зарко 1 0.11
Радунович Ристо 1 0.11
Симич Марко 1 0.11
Вукотич Илия 1 0.11
Вуйнович Никола 1 0.11
Косович Небойша 0 0
Хакшабанович Сеад 0 0
Джюрджевич Урош 0 0
Йовович Владимир 0 0
Осмаич Милутин 0 0
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 5 (3) 0.56
Чалханоглу Хакан 3 0.33
Дервисоглу Халил 3 0.33
Юндер Дженгиз 2 0.22
Дурсун Сердар 2 0.22
Туфан Озан 2 0.22
Караман Кенан 2 0.22
Актюркоглу Мухаммед 2 0.22
Язиджи Юсуф 1 0.11
Мюлдюр Мерт 1 0.11
Сёюнджю Чаглар 1 0.11
Демирал Мерих 1 0.11
Йылмаз Рыдван 0 0
Караджа Эфеджан 0 0
Мераш Умут 0 0
Кекчю Оркун 0 0

Карточки

Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савич Стефан 3 0
Вуячич Игор 3 0
Вешович Марко 1 1
Джюрджевич Урош 2 0
Бечирай Фатос 1 0
Божович Драшко 1 0
Томашевич Зарко 1 0
Радунович Ристо 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Косович Небойша 1 0
Марушич Адам 1 0
Йовович Владимир 1 0
Лагатор Душан 1 0
Вулай Кристиян 1 0
Осмаич Милутин 1 0
Вуйнович Никола 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 2 1
Йилмаз Бурак 3 0
Кабак Озан 2 0
Мюлдюр Мерт 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Туфан Озан 1 0
Караман Кенан 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Айхан Кан 1 0
Унал Энес 1 0
Юндер Дженгиз 1 0
Мераш Умут 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Оздемир Берат 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
14%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
43%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
1
8%
6
23%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
31%
4
15%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
5
38%
7
27%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
2
15%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0
Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1 Люксембург - Черногория 0:1 Кипр - Черногория 0:2 Черногория - Беларусь 2:0
Турция
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1
Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Турция - Хорватия 3:3 Турция - Сербия 2:2 РОССИЯ - Турция 1:1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 9 6 2 1 31 - 8 20
2. Турция Заявка 9 5 3 1 25 - 15 18
3. Норвегия Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
4. Черногория Заявка 9 3 3 3 13 - 13 12
5. Латвия Заявка 9 1 3 5 8 - 13 6
6. Гибралтар Заявка 9 0 0 9 3 - 40 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Турция Заявка 5 2 3 0 16 - 8 9
3. Норвегия Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
4. Черногория Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
5. Латвия Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Турция Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Голландия Заявка 5 2 2 1 13 - 7 8
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Латвия Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
6. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 3 - 24 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 11 4 6
2. Польша Левандовски Роберт 8 0 4
3. Англия Кейн Гарри 8 2 2
4. Израиль Захави Эран 8 0 1
5. Сербия Митрович Александр 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 6 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 4 1
3. Исландия Йоханнессон Исак-Бергманн 4 1
4. Молдова Рябчук Олег 3 1
5. Словения Куртич Ясмин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черногория - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 1 день 16 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 56
Черногория 12.5% (7)
X 26.8% (15)
Турция 60.7% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Турция
5.45
4.00
1.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черногория - Турция онлайн




Прогнозы на матч Черногория - Турция

Исход игры
Черногория
12.5% (7)
Ничья
26.8% (15)
Турция
60.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
61.82% (34)
Меньше
38.18% (21)
Обе команды забьют
Да
83.64% (46)
Нет
16.36% (9)
Популярный счёт
1:2 Турция
50% (28)
1:1 Ничья
21.4% (12)
0:1 Турция
7.1% (4)
2:1 Черногория
5.4% (3)
1:0 Черногория
3.6% (2)
2:2 Ничья
3.6% (2)
0:2 Турция
3.6% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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