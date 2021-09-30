|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|3
|0.43
|Шик Патрик
|2
|0.29
|Барак Антонин
|2
|0.29
|Янкто Якуб
|1
|0.14
|Гложек Адам
|1
|0.14
|Пешек Якуб
|1
|0.14
|Провод Лукас
|1
|0.14
|Дарида Владимир
|0
|0
|Новак Филип
|0
|0
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Садилек Михал
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аниер Хенри
|3
|0.43
|Сорга Эрик
|3
|0.43
|Саппинен Рауно
|1
|0.14
|Зенёв Сергей
|1
|0.14
|Кяйт Маттиас
|1
|0.14
|Лиландер Михаэл
|0
|0
|Тенисте Тайо
|0
|0
|Васильев Константин
|0
|0
|Пури Сандер
|0
|0
|Ващук Богдан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барак Антонин
|2
|0
|Зима Давид
|2
|0
|Шик Патрик
|0
|1
|Калаш Томаш
|1
|0
|Янкто Якуб
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйгус Карл
|1
|1
|Аниер Хенри
|2
|0
|Кууск Мяртен
|2
|0
|Крейда Владислав
|2
|0
|Пури Сандер
|1
|0
|Аллику Рауно
|1
|0
|Тамм Йоонас
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Пикк Артур
|1
|0
|Пюрг Хенрик
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|24 - 5
|19
|2.
|Уэльс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Чехия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 24
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 2
|12
|2.
|Уэльс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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