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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Чехия
FIFA #31
 
Позже
Эстония
FIFA #105

История личных встреч

Чехия
Эстония

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
2:6

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соучек Томаш 3 0.43
Шик Патрик 2 0.29
Барак Антонин 2 0.29
Янкто Якуб 1 0.14
Гложек Адам 1 0.14
Пешек Якуб 1 0.14
Провод Лукас 1 0.14
Дарида Владимир 0 0
Новак Филип 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Садилек Михал 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аниер Хенри 3 0.43
Сорга Эрик 3 0.43
Саппинен Рауно 1 0.14
Зенёв Сергей 1 0.14
Кяйт Маттиас 1 0.14
Лиландер Михаэл 0 0
Тенисте Тайо 0 0
Васильев Константин 0 0
Пури Сандер 0 0
Ващук Богдан 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барак Антонин 2 0
Зима Давид 2 0
Шик Патрик 0 1
Калаш Томаш 1 0
Янкто Якуб 1 0
Соучек Томаш 1 0
Садилек Михал 1 0
Гложек Адам 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгус Карл 1 1
Аниер Хенри 2 0
Кууск Мяртен 2 0
Крейда Владислав 2 0
Пури Сандер 1 0
Аллику Рауно 1 0
Тамм Йоонас 1 0
Метс Кароль 1 0
Пикк Артур 1 0
Пюрг Хенрик 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Паскочи Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1
Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0 Чехия - Израиль 1:0 Германия - Чехия 1:0 Шотландия - Чехия 1:0
Эстония
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0
Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0 Эстония - Армения 1:1 Эстония - Северная Македония 3:3 Эстония - Литва 1:3 Армения - Эстония 2:0 Эстония - Грузия 0:1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 7 6 1 0 24 - 5 19
2. Уэльс Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
3. Чехия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония Заявка 7 1 1 5 9 - 19 4
5. Беларусь Заявка 8 1 0 7 7 - 24 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 4 4 0 0 17 - 2 12
2. Уэльс Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Эстония Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
5. Беларусь Заявка 4 0 0 4 1 - 16 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 11 4 6
2. Польша Левандовски Роберт 8 0 4
3. Англия Кейн Гарри 8 2 2
4. Израиль Захави Эран 8 0 1
5. Сербия Митрович Александр 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 6 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 4 1
3. Исландия Йоханнессон Исак-Бергманн 4 1
4. Молдова Рябчук Олег 3 1
5. Словения Куртич Ясмин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 1 день 16 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 56
Чехия 98.2% (55)
X 1.8% (1)
Эстония 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Эстония
1.13
9.90
32.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чехия - Эстония онлайн




Прогнозы на матч Чехия - Эстония

Исход игры
Чехия
98.2% (55)
Ничья
1.8% (1)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (31)
Меньше
43.64% (24)
Обе команды забьют
Да
29.09% (16)
Нет
70.91% (39)
Популярный счёт
2:0 Чехия
39.3% (22)
3:0 Чехия
21.4% (12)
2:1 Чехия
16.1% (9)
3:1 Чехия
12.5% (7)
4:0 Чехия
5.4% (3)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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