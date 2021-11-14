|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8
|0.89
|Букса Адам
|5
|0.56
|Свидерски Кароль
|4
|0.44
|Юзвяк Камиль
|2
|0.22
|Линетти Кароль
|2
|0.22
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.22
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.11
|Милик Аркадиуш
|1
|0.11
|Шимански Дамиан
|1
|0.11
|Кедзёра Томаш
|1
|0.11
|Модер Якуб
|1
|0.11
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Хелик Михал
|0
|0
|Гросицки Камил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Клих Матеуш
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Гумни Роберт
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Залевский Никола
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаллаи Роланд
|3 (1)
|0.33
|Салаи Адам
|2 (2)
|0.22
|Газдаг Даниэль
|2
|0.22
|Собослаи Доминик
|2
|0.22
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.11
|Фиоло Оттила
|1
|0.11
|Него Лоик
|1
|0.11
|Ботка Эндре
|1
|0.11
|Орбан Вилли
|1
|0.11
|Салай Адам
|1
|0.11
|Вечеи Балинт
|1
|0.11
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.11
|Лонг Адам II
|0
|0
|Шефер Андраш
|0
|0
|Шен Саболч
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крыховяк Гжегож
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Хелик Михал
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фиоло Оттила
|1
|1
|Орбан Вилли
|2
|0
|Ботка Эндре
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Чери Тамаш
|1
|0
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Лонг Адам II
|1
|0
|Хандья Силвестер
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|29 - 3
|23
|2.
|Польша
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|29 - 9
|20
|3.
|Албания
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|5.
|Андорра
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 2
|13
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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