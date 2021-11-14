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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Польша
FIFA #23
 
Позже
Венгрия
FIFA #43

Польша 3-4-1-2

Венгрия 3-4-2-1

История личных встреч

Польша
Венгрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
3:3
ТМС
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 0.89
Букса Адам 5 0.56
Свидерски Кароль 4 0.44
Юзвяк Камиль 2 0.22
Линетти Кароль 2 0.22
Пёнтек Кшиштоф 2 0.22
Крыховяк Гжегож 1 0.11
Милик Аркадиуш 1 0.11
Шимански Дамиан 1 0.11
Кедзёра Томаш 1 0.11
Модер Якуб 1 0.11
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Хелик Михал 0 0
Гросицки Камил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Глик Камил 0 0
Клих Матеуш 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Гумни Роберт 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Залевский Никола 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаллаи Роланд 3 (1) 0.33
Салаи Адам 2 (2) 0.22
Газдаг Даниэль 2 0.22
Собослаи Доминик 2 0.22
Николич Неманья III 1 (1) 0.11
Фиоло Оттила 1 0.11
Него Лоик 1 0.11
Ботка Эндре 1 0.11
Орбан Вилли 1 0.11
Салай Адам 1 0.11
Вечеи Балинт 1 0.11
Кляйнхайслер Ласло 1 0.11
Лонг Адам II 0 0
Шефер Андраш 0 0
Шен Саболч 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крыховяк Гжегож 2 0
Линетти Кароль 2 0
Беднарек Ян 2 0
Пухач Тымотеуш 2 0
Глик Камил 1 0
Клих Матеуш 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Хелик Михал 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Букса Адам 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фиоло Оттила 1 1
Орбан Вилли 2 0
Ботка Эндре 2 0
Надь Адам 2 0
Салаи Адам 1 0
Чери Тамаш 1 0
Кляйнхайслер Ласло 1 0
Тамаш Марк 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Лонг Адам II 1 0
Хандья Силвестер 1 0
Салаи Аттила 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Болла Бендегуз 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
19%
3
33%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

28
17
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
5
18%
4
24%
1-15
3
11%
3
18%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
9
32%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
2
20%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1
Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1
Венгрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1
Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1 РОССИЯ - Венгрия 0:0 Сербия - Венгрия 0:1 Болгария - Венгрия 1:3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 9 7 2 0 29 - 3 23
2. Польша Заявка 9 6 2 1 29 - 9 20
3. Албания Заявка 9 5 0 4 11 - 12 15
4. Венгрия Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
5. Андорра Заявка 9 2 0 7 8 - 23 6
6. Сан-Марино Заявка 9 0 0 9 1 - 36 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Венгрия Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Албания Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Польша Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 11 4 6
2. Польша Левандовски Роберт 8 0 4
3. Англия Кейн Гарри 8 2 2
4. Израиль Захави Эран 8 0 1
5. Сербия Митрович Александр 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 6 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 4 1
3. Исландия Йоханнессон Исак-Бергманн 4 1
4. Молдова Рябчук Олег 3 1
5. Словения Куртич Ясмин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 16 часов 39 минут.

    Главный судья: Мартинш Тьягу

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 97
Польша 95.9% (93)
X 3.1% (3)
Венгрия 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Венгрия
1.68
3.95
6.36
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Польша - Венгрия онлайн




Прогнозы на матч Польша - Венгрия

Исход игры
Польша
95.9% (93)
Ничья
3.1% (3)
Венгрия
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.59% (61)
Меньше
34.41% (32)
Обе команды забьют
Да
67.74% (63)
Нет
32.26% (30)
Популярный счёт
2:1 Польша
47.4% (46)
2:0 Польша
18.6% (18)
1:0 Польша
12.4% (12)
3:1 Польша
10.3% (10)
3:2 Польша
3.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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