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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Сан-Марино
FIFA #210
 
Позже
Англия
FIFA #5

Сан-Марино 4-4-2

Англия 3-4-3

История личных встреч

Сан-Марино
Англия

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ОМЧ2Е
5:0
Е2ОМ
0:6
Е2ОМ
5:0
ЧМОМ
0:8
ЧМОМ
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Марино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанни Никола 1 0.11
Англия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 8 (2) 0.89
Магуайр Гарри 3 0.33
Стерлинг Рахим 2 0.22
Лингард Джесси 2 0.22
Сака Букайо 2 0.22
Уорд-Праус Джеймс 2 0.22
Калверт-Льюин Доминик 2 0.22
Маунт Мэйсон 1 0.11
Хендерсон Джордан 1 0.11
Стоунс Джон 1 0.11
Грилиш Джек 1 0.11
Чилуэлл Бен 1 0.11
Уоткинс Олли 1 0.11
Абрахам Тэмми 1 0.11
Райс Деклан 1 0.11
Фоден Фил 0 0
Шоу Люк 0 0
Санчо Джедон 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Уокер Кайл 0 0
Джонстон Сэм 0 0

Карточки

Сан-Марино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симончини Давиде 2 0
Баттистини Мануэль 2 0
Лунадей Лоренцо 2 0
Муларони Марчелло 2 0
Голинуччи Алессандро 1 0
Хирш Адольфо 1 0
Голинуччи Энрико 1 0
Томассини Фабио 1 0
Ченсони Лука 1 0
Грандони Андреа 1 0
Нанни Никола 1 0
Дзондзини Кевин 1 0
Росси Данте 1 0
Фаббри Филиппо 1 0
Томассини Давид 1 0
Англия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мингс Тайрон 2 0
Уокер Кайл 1 0
Кейн Гарри 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Коди Конор 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Стоунс Джон 1 0
Шоу Люк 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Райс Деклан 1 0
Санчо Джедон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
100%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

15
1
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
5
33%
1
100%
76-90

Забито

1
17
1 В 1-м тайме 11
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
12%
1-15
1
100%
5
29%
29%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

20
2
9 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
50%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
0
0%
76-90

Забито

2
29
1 В 1-м тайме 14
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 8
7 Не забивали 0
0
0%
2
7%
1-15
1
50%
6
21%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
50%
3
10%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
0
0%
7
24%
76-90

Пропущено

35
3
15 В 1-м тайме 1
20 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
6
17%
0
0%
1-15
6
17%
1
33%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
4
11%
1
33%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
11
31%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Марино
(20 матчей)
10%
90%
2 победы 0 ничьих 18 поражений
Левико Терме - Сан-Марино 1:0 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Сан-Марино - Местре 0:1 FC Spinea - Сан-Марино 0:1
Сан-Марино - Delta Calcio Rovigo 0:1 Чарлинс Муцане - Сан-Марино 4:1 Сан-Марино - Андорра 0:3 Сан-Марино - Dolomiti Bellunesi 1:3 Польша - Сан-Марино 5:0 Caldiero Terme - Сан-Марино 3:0 Сан-Марино - Амброзиана 1:0 Cartigliano - Сан-Марино 2:0 Албания - Сан-Марино 5:0 Сан-Марино - Польша 1:7 Андорра - Сан-Марино 2:0 Косово - Сан-Марино 4:1 Италия - Сан-Марино 7:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Англия - Сан-Марино 5:0
Англия
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1
Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0 Англия - Исландия 4:0 Бельгия - Англия 2:0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 9 7 2 0 29 - 3 23
2. Польша Заявка 9 6 2 1 29 - 9 20
3. Албания Заявка 9 5 0 4 11 - 12 15
4. Венгрия Заявка 9 4 2 3 17 - 12 14
5. Андорра Заявка 9 2 0 7 8 - 23 6
6. Сан-Марино Заявка 9 0 0 9 1 - 36 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 5 4 1 0 17 - 2 13
2. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Венгрия Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
4. Албания Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
5. Андорра Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Польша Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
3. Албания Заявка 5 3 0 2 5 - 9 9
4. Венгрия Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 0 - 21 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 11 4 6
2. Польша Левандовски Роберт 8 0 4
3. Англия Кейн Гарри 8 2 2
4. Израиль Захави Эран 8 0 1
5. Сербия Митрович Александр 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 6 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 4 1
3. Исландия Йоханнессон Исак-Бергманн 4 1
4. Молдова Рябчук Олег 3 1
5. Словения Куртич Ясмин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сан-Марино - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 16 часов 39 минут.

    Главный судья: Обренович Раде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 96
Сан-Марино 0% (0)
X 0% (0)
Англия 100% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Марино
Ничья
Англия
85.16
35.00
1.01
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сан-Марино - Англия онлайн




Прогнозы на матч Сан-Марино - Англия

Исход игры
Сан-Марино
0% (0)
Ничья
0% (0)
Англия
100% (96)
Тотал 2.5
Больше
98.92% (92)
Меньше
1.08% (1)
Обе команды забьют
Да
5.38% (5)
Нет
94.62% (88)
Популярный счёт
0:5 Англия
29.2% (28)
0:4 Англия
19.8% (19)
0:6 Англия
17.7% (17)
0:3 Англия
12.5% (12)
0:7 Англия
8.3% (8)
0:8 Англия
3.1% (3)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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