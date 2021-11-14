|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанни Никола
|1
|0.11
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|8 (2)
|0.89
|Магуайр Гарри
|3
|0.33
|Стерлинг Рахим
|2
|0.22
|Лингард Джесси
|2
|0.22
|Сака Букайо
|2
|0.22
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.22
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.22
|Маунт Мэйсон
|1
|0.11
|Хендерсон Джордан
|1
|0.11
|Стоунс Джон
|1
|0.11
|Грилиш Джек
|1
|0.11
|Чилуэлл Бен
|1
|0.11
|Уоткинс Олли
|1
|0.11
|Абрахам Тэмми
|1
|0.11
|Райс Деклан
|1
|0.11
|Фоден Фил
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Санчо Джедон
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
|Джонстон Сэм
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симончини Давиде
|2
|0
|Баттистини Мануэль
|2
|0
|Лунадей Лоренцо
|2
|0
|Муларони Марчелло
|2
|0
|Голинуччи Алессандро
|1
|0
|Хирш Адольфо
|1
|0
|Голинуччи Энрико
|1
|0
|Томассини Фабио
|1
|0
|Ченсони Лука
|1
|0
|Грандони Андреа
|1
|0
|Нанни Никола
|1
|0
|Дзондзини Кевин
|1
|0
|Росси Данте
|1
|0
|Фаббри Филиппо
|1
|0
|Томассини Давид
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мингс Тайрон
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Райс Деклан
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|29 - 3
|23
|2.
|Польша
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|29 - 9
|20
|3.
|Албания
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 12
|14
|5.
|Андорра
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|1 - 36
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 2
|13
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Венгрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|4.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|Андорра
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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