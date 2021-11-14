|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгинн Джон
|4
|0.44
|Дайкс Линдон
|4 (1)
|0.44
|Адамс Че
|2
|0.22
|Фрейзер Райан
|2
|0.22
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0.11
|Хэнли Грант
|1
|0.11
|Мактоминай Скотт
|1
|0.11
|Тирни Киран
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Кристи Райан
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Сков Андреас
|5
|0.56
|Меле Йоаким
|5
|0.56
|Дамсгор Миккель
|2
|0.22
|Винд Жонас
|2
|0.22
|Кьяер Симон
|2 (1)
|0.22
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.22
|Делани Томас
|1
|0.11
|Васс Даниэль
|1
|0.11
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.11
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.11
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.11
|Поульсен Юссуф
|1
|0.11
|Йенсен Матиас
|1
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.11
|Корнелиус Андреас
|1
|0.11
|Сков Роберт
|1
|0.11
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.11
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.11
|Бойлесен Николай
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттерсон Нэйтан
|2
|0
|Хэнли Грант
|2
|0
|Кристи Райан
|2
|0
|Дайкс Линдон
|2
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нисбет Кевин
|1
|0
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Винд Жонас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|30 - 1
|27
|2.
|Шотландия
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Израиль
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|20 - 19
|13
|4.
|Австрия
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 20
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 26
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 1
|15
|2.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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