|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|3
|0.43
|Цубер Стивен
|2
|0.29
|Шакири Джердан
|1
|0.14
|Гавранович Марио
|1
|0.14
|Сеферович Харис
|1
|0.14
|Видмер Сильван
|1
|0.14
|Штеффен Ренато
|1
|0.14
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.14
|Шёр Фабиан
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
|Иттен Седрик
|0
|0
|Окафор Ноа
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Десподов Кирилл
|2
|0.29
|Неделев Тодор
|2
|0.29
|Чочев Ивайло
|1
|0.14
|Илиев Атанас
|1
|0.14
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Закария Денис
|2
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Соу Джибриль
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илиев Атанас
|2
|0
|Йомов Георгий
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Михайлов Николай
|0
|1
|Божиков Васил
|1
|0
|Вутов Антонио
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Недялков Антон
|1
|0
|Малинов Кристиян
|1
|0
|Витанов Петар
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Италия
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 2
|15
|3.
|Болгария
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|5.
|Литва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|2.
|Швейцария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Болгария
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|Литва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|11
|4
|6
|2.
|Польша
|Левандовски Роберт
|8
|0
|4
|3.
|Англия
|Кейн Гарри
|8
|2
|2
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|5.
|Сербия
|Митрович Александр
|8
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|6
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|4
|1
|3.
|Исландия
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|1
|4.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|5.
|Словения
|Куртич Ясмин
|4
|0
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