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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Швейцария
FIFA #14
 
Позже
Болгария
FIFA #70

История личных встреч

Швейцария
Болгария

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:3
Е2
3:1
Е2
0:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 3 0.43
Цубер Стивен 2 0.29
Шакири Джердан 1 0.14
Гавранович Марио 1 0.14
Сеферович Харис 1 0.14
Видмер Сильван 1 0.14
Штеффен Ренато 1 0.14
Фасснахт Кристиан 1 0.14
Шёр Фабиан 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Иттен Седрик 0 0
Окафор Ноа 0 0
Болгария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Десподов Кирилл 2 0.29
Неделев Тодор 2 0.29
Чочев Ивайло 1 0.14
Илиев Атанас 1 0.14

Карточки

Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Закария Денис 2 0
Шёр Фабиан 1 0
Эльведи Нико 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Соу Джибриль 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Болгария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илиев Атанас 2 0
Йомов Георгий 2 0
Антов Валентин 2 0
Михайлов Николай 0 1
Божиков Васил 1 0
Вутов Антонио 1 0
Костадинов Георги 1 0
Недялков Антон 1 0
Малинов Кристиян 1 0
Витанов Петар 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Христов Петко 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
4
7 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

11
6
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
5
45%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Швейцария
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0
Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0 Болгария - Швейцария 1:3 Швейцария - Испания 1:1 Бельгия - Швейцария 2:1 Германия - Швейцария 3:3 Испания - Швейцария 1:0
Болгария
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Украина - Болгария 1:1 Болгария - Северная Ирландия 2:1 Литва - Болгария 3:1 Болгария - Грузия 4:1
Болгария - Литва 1:0 Италия - Болгария 1:1 Франция - Болгария 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Словакия - Болгария 1:1 Северная Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Италия 0:2 Болгария - Швейцария 1:3 Ирландия - Болгария 0:0 Болгария - Финляндия 1:2 Болгария - Гибралтар 3:0 Болгария - Уэльс 0:1 Финляндия - Болгария 2:0 Болгария - Венгрия 1:3 Уэльс - Болгария 1:0 Болгария - Ирландия 1:1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария Заявка 7 4 3 0 11 - 2 15
2. Италия Заявка 7 4 3 0 13 - 2 15
3. Болгария Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
4. Северная Ирландия Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
5. Литва Заявка 8 1 0 7 4 - 19 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 4 2 2 0 9 - 2 8
2. Швейцария Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Болгария Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Северная Ирландия Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
5. Литва Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария Заявка 4 2 2 0 8 - 2 8
2. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Северная Ирландия Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва Заявка 4 0 0 4 0 - 8 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 11 4 6
2. Польша Левандовски Роберт 8 0 4
3. Англия Кейн Гарри 8 2 2
4. Израиль Захави Эран 8 0 1
5. Сербия Митрович Александр 8 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 6 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 4 1
3. Исландия Йоханнессон Исак-Бергманн 4 1
4. Молдова Рябчук Олег 3 1
5. Словения Куртич Ясмин 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария - Болгария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 ноября 2021, осталось 16 часов 39 минут.



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Прогнозы 96
Швейцария 99% (95)
X 1% (1)
Болгария 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швейцария
Ничья
Болгария
1.10
12.25
35.11
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Швейцария - Болгария онлайн




Прогнозы на матч Швейцария - Болгария

Исход игры
Швейцария
99% (95)
Ничья
1% (1)
Болгария
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.58% (49)
Меньше
48.42% (46)
Обе команды забьют
Да
40% (38)
Нет
60% (57)
Популярный счёт
2:0 Швейцария
44.8% (43)
2:1 Швейцария
27.1% (26)
3:1 Швейцария
10.4% (10)
3:0 Швейцария
8.3% (8)
1:0 Швейцария
3.1% (3)
4:0 Швейцария
2.1% (2)
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Онлайн трансляции
Пятница, 12 ноября
Уругвай 0:1 Аргентина
Вторник, 16 ноября
Аргентина Бразилия
Воскресенье, 14 ноября
ЦСКА Москва 3:1 Уфа
Сан-Марино Англия 1.66 Северная Ирландия Италия 1.78 Шотландия Дания 1.62 Сибирь Нефтехимик 1.92
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