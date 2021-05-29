|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александр
|7
|1.17
|Влахович Душан
|2
|0.33
|Костич Филип
|1
|0.17
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.17
|Миленкович Никола
|1
|0.17
|Тадич Душан
|0
|0
|Радоньич Неманья
|0
|0
|Велькович Милош
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махмудов Эмин
|3 (1)
|0.5
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричич Филип
|2
|0
|Миленкович Никола
|0
|1
|Тадич Душан
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Спайич Урош
|1
|0
|Митрович Александр
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Махмудов Эмин
|1
|0
|Озобич Филип
|1
|0
|Горбани Али
|1
|0
|Алескеров Намик
|1
|0
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|Хагверди Ходжатолла
|1
|0
|Халилзаде Тамкин
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 7
|14
|2.
|Португалия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Люксембург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|2.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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