|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|7
|1
|Даббур Мунас
|4
|0.57
|Манор Соломон
|2
|0.29
|Натхо Бибрас
|1
|0.14
|Перец Дор
|1
|0.14
|Вайссман Шон
|1
|0.14
|Битон Нир
|0
|0
|Хазиза Долев
|0
|0
|Менахем Сун
|0
|0
|Глазер Дан
|0
|0
|Абада Лиэль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милинчану Николай
|1
|0.14
|Карп Кэтэлин
|1
|0.14
|Николаеску Йон
|1
|0.14
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Хамид Хатем Абд
|2
|0
|Захави Эран
|1
|0
|Огани Орель
|1
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Натхо Бибрас
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Таа Лоай
|1
|0
|Менахем Сун
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Глазер Дан
|1
|0
|Лави Нета
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армаш Игорь
|2
|0
|Ионице Артур
|2
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Николаеску Йон
|0
|1
|Потырнике Максим
|1
|0
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|Дрос Кристиан
|1
|0
|Белоусов Александр
|1
|0
|Марандич Денис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 0
|21
|2.
|Шотландия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|Израиль
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 14
|10
|4.
|Австрия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 0
|9
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:
➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:
Олимп + Бесплатная ставка 500 рублей