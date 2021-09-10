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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Израиль
 
Позже
Молдова

История личных встреч

Израиль
Молдова

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:4
ТМС
1:1
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Израиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 7 1
Даббур Мунас 4 0.57
Манор Соломон 2 0.29
Натхо Бибрас 1 0.14
Перец Дор 1 0.14
Вайссман Шон 1 0.14
Битон Нир 0 0
Хазиза Долев 0 0
Менахем Сун 0 0
Глазер Дан 0 0
Абада Лиэль 0 0
Молдова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милинчану Николай 1 0.14
Карп Кэтэлин 1 0.14
Николаеску Йон 1 0.14

Карточки

Израиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Хамид Хатем Абд 2 0
Захави Эран 1 0
Огани Орель 1 0
Битон Нир 1 0
Натхо Бибрас 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Таа Лоай 1 0
Менахем Сун 1 0
Перец Дор 1 0
Глазер Дан 1 0
Лави Нета 1 0
Вайссман Шон 1 0
Абу-Фани Мохаммад 1 0
Даса Элазар 1 0
Молдова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армаш Игорь 2 0
Ионице Артур 2 0
Раца Вадим 2 0
Карп Кэтэлин 2 0
Рябчук Олег 2 0
Николаеску Йон 0 1
Потырнике Максим 1 0
Кожокарь Андрей 1 0
Посмак Вячеслав 1 0
Дрос Кристиан 1 0
Белоусов Александр 1 0
Марандич Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
2
40%
1
9%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
9%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
19%
1
33%
1-15
1
6%
1
33%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
4
18%
16-30
3
21%
7
32%
31-45
4
29%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
14%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шотландия - Израиль 3:2 Дания - Израиль 5:0 Израиль - Австрия 5:2 Фарерские острова - Израиль 0:4
Португалия - Израиль 4:0 Черногория - Израиль 1:3 Молдова - Израиль 1:4 Израиль - Шотландия 1:1 Израиль - Дания 0:2 Израиль - Шотландия 1:0 Чехия - Израиль 1:0 Словакия - Израиль 2:3 Израиль - Чехия 1:2 Шотландия - Израиль 0:0 Израиль - Словакия 1:1 Шотландия - Израиль 1:1 Северная Македония - Израиль 1:0 Израиль - Польша 1:2 Израиль - Латвия 3:1 Австрия - Израиль 3:1
Молдова
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2
Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0 Молдова - Израиль 1:4 Дания - Молдова 8:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Косово - Молдова 1:0 Молдова - Греция 0:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 Молдова - Словения 0:4 Греция - Молдова 2:0 Италия - Молдова 6:0 Словения - Молдова 1:0 Молдова - Косово 1:1 Швеция - Молдова 1:0 Молдова - Исландия 1:2 Франция - Молдова 2:1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 7 7 0 0 26 - 0 21
2. Шотландия Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
3. Израиль Заявка 7 3 1 3 16 - 14 10
4. Австрия Заявка 7 3 1 3 11 - 13 10
5. Фарерские острова Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
6. Молдова Заявка 7 0 1 6 3 - 22 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Дания Заявка 3 3 0 0 15 - 0 9
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Австрия Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
3. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
4. Шотландия Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Израиль - Молдова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2021, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.



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Прогнозы 31
Израиль 93.5% (29)
X 0% (0)
Молдова 6.5% (2)
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Где смотреть матч Израиль - Молдова онлайн




Прогнозы на матч Израиль - Молдова

Исход игры
Израиль
93.5% (29)
Ничья
0% (0)
Молдова
6.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.71% (12)
Меньше
61.29% (19)
Обе команды забьют
Да
29.03% (9)
Нет
70.97% (22)
Популярный счёт
2:0 Израиль
51.6% (16)
2:1 Израиль
16.1% (5)
3:0 Израиль
9.7% (3)
1:0 Израиль
6.5% (2)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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