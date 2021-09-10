|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|3
|0.5
|Ярмоленко Андрей
|1
|0.17
|Мораес Жуниор
|1
|0.17
|Шапаренко Николай
|1
|0.17
|Сикан Даниил
|1
|0.17
|Караваев Александр
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
|Цыганков Виктор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьянич Миралем
|2 (1)
|0.4
|Превляк Смаил
|2
|0.4
|Джеко Эдин
|1
|0.2
|Стеванович Мирослав
|1
|0.2
|Менало Лука
|1
|0.2
|Демирович Эрмедин
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколенко Виталий
|1
|1
|Зинченко Александр
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Кривцов Сергей
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Малиновский Руслан
|1
|0
|Соболь Эдуард
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Гояк Амер
|1
|0
|Саничанин Синиша
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Украина
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|3.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Финляндия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|5.
|Казахстан
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|7
|2
|4
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|7
|0
|0
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Германия
|Гнабри Серж
|5
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|1
|5.
|Кипр
|Сотериу Костас
|2
|1
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