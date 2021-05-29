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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа


Стадион:
Казахстан
 
Позже
Финляндия

История личных встреч

Казахстан
Финляндия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Казахстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валиуллин Руслан 2 0.33
Мужиков Серикжан 1 0.17
Куат Исламбек 1 0.17
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.17
Тагыберген Асхат 0 0
Нургалиев Азат 0 0
Логвиненко Юрий 0 0
Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 4 (1) 0.8
Похьянпало Йоэль 1 0.2
Кауко Йони 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Казахстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покатилов Стас 2 0
Васильев Владислав Олегович 2 0
Логвиненко Юрий 1 0
Шомко Дмитрий 1 0
Мужиков Серикжан 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Жарынбетов Самат 1 0
Алип Нуралы 1 0
Абикен Айбол 1 0
Каримов Рамазан 1 0
Оразов Рамазан 1 0
Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 2 0
Камара Глен 2 0
Араюури Паулус 1 0
Пукки Теэму 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Алхо Николай 1 0
Хямяляйнен Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Казахстан
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Финляндия - Казахстан 1:0 Казахстан - Украина 2:2
Северная Македония - Казахстан 4:0 Украина - Казахстан 1:1 Казахстан - Франция 0:2 Казахстан - Литва 1:2 Албания - Казахстан 3:1 Черногория - Казахстан 0:0 Беларусь - Казахстан 2:0 Казахстан - Албания 0:0 Казахстан - Беларусь 1:2 Литва - Казахстан 0:2 Шотландия - Казахстан 3:1 Сан-Марино - Казахстан 1:3 Казахстан - Бельгия 0:2 Казахстан - Кипр 1:2 РОССИЯ - Казахстан 1:0 Кипр - Казахстан 1:1
Финляндия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0
Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2 Финляндия - Ирландия 1:0 Финляндия - Болгария 2:0 Польша - Финляндия 5:1 Ирландия - Финляндия 0:1 Финляндия - Уэльс 0:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Украина Заявка 6 1 5 0 8 - 7 8
3. Босния и Герцеговина Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
4. Финляндия Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
5. Казахстан Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
5. Финляндия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 7 2 4
2. Израиль Захави Эран 7 0 0
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Германия Гнабри Серж 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Румыния Пушкаш Георге 2 1
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 1
5. Кипр Сотериу Костас 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Финляндия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2021, осталось 2 дня 15 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 35
Казахстан 20% (7)
X 31.4% (11)
Финляндия 48.6% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Казахстан
Ничья
Финляндия
5.10
3.62
1.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Казахстан - Финляндия онлайн




Прогнозы на матч Казахстан - Финляндия

Исход игры
Казахстан
20% (7)
Ничья
31.4% (11)
Финляндия
48.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
48.57% (17)
Меньше
51.43% (18)
Обе команды забьют
Да
74.29% (26)
Нет
25.71% (9)
Популярный счёт
1:2 Финляндия
28.6% (10)
1:1 Ничья
25.7% (9)
2:1 Казахстан
14.3% (5)
0:1 Финляндия
11.4% (4)
0:2 Финляндия
8.6% (3)
1:0 Казахстан
5.7% (2)
2:2 Ничья
5.7% (2)
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Онлайн трансляции
Четверг, 7 октября
Бельгия 2:3 Франция
Суббота, 9 октября
Португалия 3:0 Катар
Маккензи Дерн Марин Родригес 1.64 Италия Бельгия 2.05 Испания Франция 2.61 Team Liquid Godsent 1.67
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